BAPE(R)︎ x EMOTIONALLY UNAVAILABLE

株式会社 ノーウェア

「A BATHING APE(R)︎（ア ベイシング エイプ(R)︎、以下BAPE(R)︎）」は、「EMOTIONALLY UNAVAILABLE（エモーショナリー・アンアベイラブル）」とのコラボレーションによる2026年春夏コレクションを発表します。



「EMOTIONALLY UNAVAILABLE」は、2014年にアメリカを拠点にスタート。日本、パリ、ロサンゼルスでのポップアップショップやアクティベーションを通じて、ファッションシーンを牽引する人々の間で存在感を高めてきました。アイコニックな“滴るハート”のロゴで知られ、「誰しもが望むものを手にできる」というポジティブなマインドを発信しています。



本コレクションは、ビーチを想起させるトロピカルなムードをベースに、アロハの開放感とストリートのエッセンスを融合。BAPE(R)のシグネチャーであるBAPE(R) CAMOに、EMOTIONALLY UNAVAILABLEのロゴとハートモチーフを組み合わせ、滴る雫のようなグラフィックで再構築したオリジナルカモ柄が特徴です。さらにAPE FACEを落とし込むことで、両ブランドのアイデンティティを象徴するビジュアルに仕上げました。



カラーはオレンジ、グリーン、ブルーを基調とした鮮やかなトロピカルパレットで展開。シーズンムードを強く打ち出すコレクションとなっています。

BAPE(R)︎ X EU OPEN COLLAR SS SHIRTCOLOR: BLUE, GREEN, ORANGE\40,700- (税込)BAPE(R)︎ X EU SHORTSCOLOR: BLUE, GREEN, ORANGE\35,200- (税込)BAPE(R)︎ X EU BUCKET HATCOLOR: BLUE, GREEN, ORANGE\17,600- (税込)BAPE(R)︎ X EU BANDANACOLOR: BLUE, GREEN, ORANGE\6,600- (税込)





アロハシャツとアロハショーツは、オリジナルカモ柄を全面に配し、リラックス感のあるシルエットでサマーシーズンにふさわしいスタイルを提案します。また、同カモ柄を使用したバケットハットやバンダナもラインアップし、トータルでのスタイリングが楽しめます。

BAPE(R)︎ X EU APE HEAD TEECOLOR: BLACK, BLUE, IVORY\30,800- (税込)



さらにTシャツは、フロントにオリジナルカモ柄で表現したBIG APE HEADを配置し、バックには“APE SHALL NEVER KILL APE”のメッセージをプリント。BAPE(R)らしいアイコニックなデザインに仕上げています。



本コレクションは、EMOTIONALLY UNAVAILABLE正規取扱店舗、BAPE STORE(R) HARAJUKU、BAPE STORE(R) SHIBUYA、BAPE STORE(R) GINZA、BAPE STORE(R) KYOTOおよびBAPE.COMにて、2026年4月25日（土）より数量限定で発売します。ビーチの空気感とストリートが交差する、今シーズンならではのムードをぜひ体感してください。

EMOTIONALLY UNAVAILABLE

Official Instagram: @emotionallyunavailable



2014年にアメリカを拠点としてスタート。日本、パリ、ロサンゼルスにて開催されたPOP UP SHOPやアクティベーションを通じて、ファッションシーンを牽引する人々の間で知名度を上げた。ハートマークに雫がしたたるアイコニックなロゴで知られているEMOTIONALLY UNAVAILABLE は“誰しもが望むものを手にできる”というポジティブなマインドを伝えている。これまで、ADIDAS、MEDICOM TOY、LONGCHAMP、sacai、READYMADE、(C)SAINT Mxxxxxx、CLOT、DOVER STREET MARKET、Girls Don't Cry、PLAYBOY、PAM、PLEASURES、CLUB75、BUSCEMI、ANDRE SARAIVAなどの名だたるアーティストやブランドとのコラボレーションやスペシャルプロジェクトを精力的に行っている。

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