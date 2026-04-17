株式会社ソラマテリアル、アジア最大級のグローバルイベント「SusHi Tech Tokyo 2026」の「未来体験パビリオン」に出展

株式会社ソラマテリアル

名古屋大学発スタートアップである株式会社ソラマテリアル（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：大里智樹、以下「ソラマテリアル」）は、東京都が主催するアジア最大級のグローバルイベント「SusHi Tech Tokyo 2026」内の特別展示エリア「未来体験パビリオン（Future Experience Pavilion）」のコンセプトに合致する革新技術として選出を受け、この度出展する運びとなりました。

■出展内容

今回の出展では、密度0.4～10 mg/cm³という驚異的な軽さを誇る「SoramateX(TM)（ソラマテックス）」を展示いたします。

・ 大型サンプル展示 技術の結晶である『SoramateX』の1m×1mの大型サンプルを実際に初公開し、展示いたします。圧倒的なスケール感と、その見た目からは想像できない「軽さ」のギャップを会場で直接お確かめください。

・ 驚きの浮遊の瞬間を目の当たりに 「空気よりも軽い」という特性を実感していただくため、会場にて『SoramateX』が宙に浮かぶ様子を実演いたします。

・実際に触れることができる 言葉や数値だけでは伝わりきらない、SoramateX独自の質感や驚異的な軽さを、来場者ご自身の指先で直接触れて体感していただくコーナーを設けます。

■イベント開催概要

名称：SusHi Tech Tokyo 2026

開催期間：2026年4月27日～29日

会場：東京ビッグサイト 未来体験パピリオン内

主催：SusHi Tech Tokyo 2026 実行委員会

特設サイト：未来体験パビリオン特設サイト(https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/future-experience-pavilion/index.html)

■出展の背景

「SusHi Tech Tokyo」は、持続可能な新しい価値を生み出す「Sustainable High City Tech」を掲げ、世界中のスタートアップ、投資家、企業が集結するグローバルなイノベーションイベントです。 ソラマテリアルは、独自の超軽量機能性材料「SoramateX（ソラマテックス）」の開発を通じ、宇宙産業からモビリティ、産業機器分野における技術革新を推進しております。この度、当社の材料技術が持つ社会実装のポテンシャルと、未来の都市課題を解決し得る革新性が評価され、本イベントの「未来体験パビリオン」へ出展する運びとなりました。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ソラマテリアル

E-mail：contact@sora-materials.com

web：https://sora-materials.com