発売1か月足らずで4刷決定！ビジネスパーソンに売れています！知らないと恥をかく『教養としての三菱・三井・住友』

株式会社飛鳥新社

株式会社飛鳥新社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：土井尚久）発行の書籍『教養としての三菱・三井・住友』（著/山川清弘）が、売れ行き好調につき発売1か月も経たず4刷決定！

経済誌の記者歴30年超の著者が、これまでの知見を活かしながら総力調査で三菱・三井・住友の知っておきたい知識を網羅しました！

「三菱系を接待する際はキリンビールを出さなければならない」

こういった「ルール」を聞いたことはありませんか？

実はキリンビールは三菱グループの一角。「グループ」を意識するのであれば、キリンビールを扱うお店を探すのはビジネスパーソンとして重要な能力です。

逆に、三井系であるサッポロビールを取り扱うお店を接待の席に選んでしまったら……それだけですべてが決まるわけではないでしょうが、「わかってない人」というイメージがついてしまうかもしれません。

このように三菱、三井、住友の３大グループには、「社会人ならば知っておきたい成り立ちや関係性」が数多くあります。

本書では、３大グループの歴史はもちろん、主要各社の詳細は成り立ちや関係性、現状の株価や従業員数など「数字」を見るランキング、さらには大学別就職者数ランキングまで掲載し、まさに「教養書」と呼ぶにふさわしいボリュームで各グループの解説が行われています。

なぜ三菱は「組織」を重要視するのか、なぜ三井に「自由な雰囲気」があるのか、なぜ住友に「絆の強さ」を感じるのか……各グループの歴史がわかれば、そのキャラクターにも深い理解を示すことができます。

『令和元年の人生ゲーム』著者・麻布競馬場氏推薦！

就活中に読みたかった！

歴史学にして地政学……

日本経済の「空気」を言語化してみせた驚異の一冊。

これから社会に出る人、そして日本中枢のビジネス界で働く人々にとってのビジネス教本！「知っているようで知らない」知識が満載です。

【目次】

はじめに――教養としての三菱・三井・住友はなぜ必要なのか

第一章 歴史からわかる３グループのキャラクター

国家とともに成長したからこその「組織の三菱」

番頭中心の体制がもたらした「人の三井」

合理的な経営と「家訓」を共存させる「結束の住友」

歴史からわかる三菱・三井・住友の独自カラーを徹底比較

第二章 三菱グループ主要各社の立ち位置

鉄の結束を誇る「組織の三菱」、その最強の布陣を解剖する

三菱グループ１. 三菱重工業 日本を代表する重工業メーカー

三菱グループ２. 三菱商事 カップラーメンから宇宙まで手がける世界の「商事」

三菱グループ３. 三菱ＵＦＪ銀行 赤い銀行、伝統と変革の交差点

三菱グループ４. 三菱地所 丸の内のオーナーが日本一のビルに挑戦

三菱グループ５. 三菱電機 殿様商売からの脱却で得たものと失ったもの

三菱グループ６. 三菱ＵＦＪ信託銀行 丸の内の「縁の下の力持ち」

三菱グループ７. 三菱マテリアル 硬貨とロケットを支える「素材商社」

三菱グループ８. 三菱ケミカルグループ 「社名を変え続ける巨人」の複雑すぎる歴史

三菱グループ９. 東京海上ホールディングス 「三菱」を冠さない損保業界トップの実力

三菱グループ１０. 明治安田生命保険 旧２大財閥から統合された異色の保険会社

三菱グループ１１. 日本郵船 グループ発祥ながら「三菱」を冠さない「船の郵船」の航跡

三菱グループ１２. ＡＧＣ 「旭硝子」時代から貫く一匹狼

三菱グループ１３. キリンホールディングス グループきっての食品企業が「ヘルスサイエンス」へ賭け

第三章 三井グループ主要各社の立ち位置

個性がぶつかり合う「人の三井」、自由闊達な連合体の実力

三井グループ１. 三井物産 「人の三井」を体現する、グループの代表格

三井グループ２. 三井不動産 「超高層ビル」の先駆者と日本橋の立役者

三井グループ３. 三井住友銀行 ２大財閥の禁断の合併劇

三井グループ４. 三井住友信託銀行 国内唯一の専業プロ集団

三井グループ５. 三井化学 三菱を追い、住友と一線を画すリーダー的存在

三井グループ６. 三井Ｅ＆Ｓ 「造船」という原点を捨て、世界トップシェアを誇るエンジンメーカーへ

三井グループ７. 三井金属 工業病への直面と、スマホを支える「極薄銅箔」の逆襲

三井グループ８. 東レ 斜陽産業から一転、「ヒートテック」の開発へ

三井グループ９. 日本製鋼所 「大砲」から「ＥＶ電池」まで支える老舗の技術

三井グループ１０. 商船三井 「三井＋住友」の先駆け、「海の三井」としての顔

三井グループ１１. 三井住友海上火災保険 合併先を探す苦労から、業界１位へ

三井グループ１２. 三井海洋開発 海上のエネルギー工場を支える少数精鋭部隊

三井グループ１３. 三越伊勢丹ホールディングス 日本の百貨店を創った「越後屋」の栄光は取り戻せるか

三井グループ１４. サッポロホールディングス 「恵比寿」に賭けた土地回帰戦略

第四章 住友グループ主要各社の立ち位置

信用と実利の「結束の住友」。世界を支える技術と精神

住友グループ１. 住友商事 「浮利に走らず」から「投資上手」へ変革を急ぐ

住友グループ２. 住友不動産 「借金王」から東京の「大家」へ、独自の成長哲学

住友グループ３. 住友生命保険 「暴れん坊」の営業力と「Ｖｉｔａｌｉｔｙ」で挑む健康増進ビジネス

住友グループ４. 住友金属鉱山 「源流」である別子銅山からＥＶ電池へ

住友グループ５. 住友化学 「公害対策」が原点。石油化学業界での苦境

住友グループ６. 住友林業 住宅だけでなく、世界の林業を守るサステナ企業

住友グループ７. 住友重機械工業 「別子」をルーツに持つ産業機器界の重鎮

住友グループ８. ＮＥＣ ＰＣ・半導体の敗北を経て、ＡＩ・コンサル部門での生き残りを賭ける

住友グループ９. 住友電気工業 「電線メーカー」から「世界をつなぐ」技術企業へ

住友グループ１０. 住友ゴム工業 英国ブランド「ダンロップ」を飲み込んだ実力

住友グループ１１. 住友ファーマ 「特許切れ」の製薬名門は、再生の道を切り開けるか

第五章 数字からわかる３グループの現在地

データは正直に語る！３グループの実態

ランキング１. 時価総額 株式市場で評価の高い企業は？

ランキング２. 従業員数 日本の雇用に貢献している意外な会社は？

ランキング３. 海外売上高比率 系列を超えた「世界進出」力

ランキング４. 大卒初任給 優秀な学生確保のため30万円台が続出！

主要企業２０２５年大学別 就職者数ランキング

大学１. 商社――三菱商事、三井物産、住友商事

大学２. 不動産――三菱地所、三井不動産、住友不動産

大学３. 銀行――三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行

大学４. 損保――東京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険

大学５. 海運――日本郵船、商船三井

大学６. 電機――三菱電機、ＮＥＣ、住友電気工業、東芝

大学７. 重工――三菱重工業、住友重機械工業

大学８. 化学――三菱ケミカル、三井化学、住友化学

【著者プロフィール】

山川清弘（やまかわ きよひろ）

1967年、東京都生まれ。91年、早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。東洋経済新報社に入社後、記者として放送、ゼネコン、銀行、コンビニ、旅行など担当。『会社四季報プロ500』編集長、『会社四季報』副編集長、『週刊東洋経済プラス』編集長などを経て『株式ウイークリー』編集長および「会社四季報オンライン」編集部編集委員。著書に『世界のメディア王 マードックの謎』（今井澂氏との共著、東洋経済新報社）、『ホテル御三家 帝国ホテル、オークラ、ニューオータニ』（幻冬舎新書）など。