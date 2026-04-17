『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』番組関連動画のSNS総再生数が1,000万回を突破！「コムドット」「#コムドット限界突破」関連ワード2件がXトレンド入り

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、4月11日（土）午後6時20分から4月12日（日）夜10時まで、『30時間限界突破フェス』内の通し企画として『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』を放送いたしました。そしてこのたび、『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』の番組関連動画のSNS総再生数が1,000万回を突破いたしました。（※1）

『30時間限界突破フェス』は、「ABEMA」が開局10周年を迎えたことを記念した特別番組。本番組では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を、4月11日（土）午後3時から翌日12日（日）夜10時までノンストップで放送いたしました。

※公式ハッシュタグは【#アベマ30時間】です。ぜひSNS等でご使用いただけますと幸いです

本番組は放送開始直後からSNS上で多くの話題を呼びました。4月11日（土）の19時台には「#コムドット限界突破」がXのエンターテインメント・トレンド4位にランクイン。さらに翌朝には「コムドット」もトレンド入りし、本番組関連のワード計2件がXでトレンド入りしました。

『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』は、コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組です。失敗するたびにクリーム砲やパイ投げの罰ゲームを受け、賞金が減額されていくという過酷なルールの下、メンバーは総計179回ものパイを浴びながら激闘を繰り広げました。序盤からの怒涛の展開に対し、視聴者からは「無理ゲーすぎる」「こんなん全員つかまるやんw」「せっかくのビジュが…w」と同情する声や、「開始早々飛ばしすぎ」「身体を張っている姿が素敵」といった称賛の声が多数寄せられました。

番組内では、リーダーのやまとが過去最高月商「2億4000万円」を初告白し、「すごすぎる」と驚きの声が上がった一幕や、子ども記者からの直球質問にタジタジになる場面に「ぶっこみすぎ」「子ども記者かわいい」といった反響が寄せられるなど、複数のシーンが話題に。関連動画は単体で300万再生を超えるなど、SNSでも大きな注目を集めました。さらに、ぴあアリーナで開催されたグランドフィナーレでは、残る賞金2,600万円を懸け、やまとが市川團十郎扮するレイザーラモンRGとの運命の「一撃ついたてじゃんけん」に挑戦。見事この大勝負を制し、賞金2600万円を全額獲得しました。“限界突破”を体現する感動のフィナーレとなり、視聴者からも歓喜のコメントが殺到しました。

本番組をはじめとする各企画は、「ABEMA」で無料見逃し配信中です。SNSで見かけて気になった名シーンや、1,000万再生を突破した話題のシーンの全貌は、この機会にぜひ「ABEMA」でご覧ください。

（◆『30時間限界突破フェス』番組ページ：https://abema.tv/video/genre/30h）

「ABEMA」は、『30時間限界突破フェス』を皮切りに、今後も「ABEMA」をより皆さまにお楽しみいただけるようさまざまなキャンペーンを展開します。2026年に10周年を迎えた「ABEMA」は、引き続き視聴者の期待を超える番組制作および運営に励むとともに、これからも無料放送を基盤としながら、いつでもどこでも手軽に“最高品質”のコンテンツを楽しめる環境づくりに努め、社会インフラとしての価値を高めていきます。

（※1）『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』が放送開始となった4月11日（土）午後6時20分から4月14日（火）10時までの「ABEMA」および「ABEMA」オフィシャルSNSにて投稿された『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』関連動画の総再生数

■『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』概要

放送日：2026年4月11日（土）～4月12日（日）

出演：コムドット

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※2）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※2）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」