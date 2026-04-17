４月１７日(金)「イオンスタイル津山インター」先行リニューアルオープン！

イオン株式会社

イオンモール津山は４月１７日（金）に、「イオンモール津山インター」に名称を変更し、イオン津山店は「イオンスタイル津山インター」として先行リニューアルオープンします。

イオンモール津山インター外観

当店は、中国自動車道 津山インターチェンジの目の前という立地特性を活かし、広域よりお車でご来店されるお客さまにも便利な店舗です。このたび、お客さまの多様化するライフスタイルにお応えするため、約１０年ぶりとなる大規模なリニューアルを実施します。３０代から４０代のファミリー層を中心に、若い世代のお客さまにもより一層ご支持いただけるよう、商品・サービスの内容を拡充し、日々の暮らしに寄り添う店舗を目指します。

「イオンスタイル津山インター」リニューアルのトピックス

＜鮮度の高い地場産品の品揃えを強化＞

・真庭市産の野菜の朝どれ野菜セールを月一回実施

・岡山県産の旬の果物を使ったカットフルーツを随時品揃え

・地元銘柄牛「清麻呂」や、地域需要の高いホルモンの品揃えを拡大

・“鮮度”にこだわった鮮魚・魚総菜を品揃え

＜時短・簡便・即食の商品で忙しい毎日をおいしくサポート＞

・対面方式の総菜売場「リワードキッチン」を新規導入

・冷凍食品の品揃えを約１.４倍に拡大

＜МＺ世代、α世代から大人まで世代を超えて楽しめる売場・商品の展開＞

・【中四国エリア初・岡山県内初】ホビー・クラフト専門店「ＺＡＣＣＡＲＡ（ザッカラ）」、文具専門店「Ｓｔａｇｒａｐｈｙ（スタグラフィ）」の導入

・αＺ世代の間でトレンドのメイクコスメブランドを拡大、さらにコストパフォーマンスが高いコスメブランド「Ｓｏｋｋｏ Ｂｅａｕｔｙ」（ソッコービューティー）を展開

・キャラクターの雑貨を集めたファンシーショップが誕生

＜鮮度の高い地場産品の品揃えを強化＞

農産売場では、岡山県産の食味の良いトマトや、アスパラガス、レタスなど、旬の地場野菜を鮮度にこだわって販売するほか、真庭市より産地直送の朝どれ野菜セールを月一回実施します。

果物売場では、近年人気が高まっているカットフルーツの売場を拡大し、品揃えを強化します。たっぷりの果物を使用し、見た目にもかわいいミックスカットフルーツを販売するほか、岡山県産の旬の果物を使ったカットフルーツも随時展開します。また、ギフトにも最適な果物の詰め合わせを毎日取り揃え、ちょっとした手土産やお供えなど、さまざまなシーンでの需要にお応えします。

水産売場では、毎日対面販売を実施します。毎週火曜日・土曜日には鳥取県網代港から直送した新鮮な魚を販売し、魚種に合わせた最適な調理方法をご提案します。また、山陰や岡山県産の旬魚を煮つけや唐揚げなどに店内加工し、魚総菜コーナー「魚魚炎」にて販売、手軽に旬のおいしさをお楽しみいただけます。

畜産売場では、岡山特産の白桃や県産飼料米を活用した飼料で育てられた地元銘柄牛「清麻呂」を新たに品揃えします。また、津山地域の郷土料理“ホルモンうどん”にも最適な国産牛のショウチョウを新規導入するなど、地域需要の高いホルモンの品揃えを強化し、食文化に寄り添った売場づくりに取り組みます。

＜時短・簡便・即食の商品で忙しい毎日をおいしくサポート＞

総菜売場では、「ぼんじり」や、もも肉の間ににんにくを挟んだ「ももにんにく」など、焼鳥串のばら販売を展開し、選ぶ楽しさをご提供します。「ピッツァソリデラ」では、もちもち食感の生地にこだわり、店内で一枚ずつ丁寧に伸ばして高温の窯で一気に焼き上げたピッツァをご提供します。また、サラダやメインディッシュまで幅広い総菜を対面方式で提供する「リワードキッチン」では、「がんばった自分へのご褒美に、ちょっぴり贅沢なご馳走をお手軽に」をコンセプトに、岡山の銘柄鶏「森林どり」を使用した「森林どりのタルタルチキン南蛮」をはじめ、約２５種類の総菜を取り揃えます。

冷凍食品売場では、従来の品揃えの約１.４倍の１,０００品目を展開します。なかでも簡便ニーズへの高まりに対応して主菜と副菜がセットになった「ワンプレート」商品の品揃えを拡大するほか、使いたい時に必要な分だけ使える利便性の高い冷凍野菜の品揃えも充実させます。また、話題のスイーツやアサイーなども取り揃え、日常使いからトレンド商品まで、あらゆる食のシーンに対応する冷凍食品売場へと生まれ変わります。

＜МＺ世代・α世代から大人まで、世代を超えて楽しめる売場・商品を展開＞

暮らしの品売場では、МＺ世代・α世代から大人まで世代を超えてワクワクする売場を展開し、新たな発見や体験ができる「暮らしの拠点」を目指します。

「ＺＡＣＣＡＲＡ（ザッカラ）」

ホビー・クラフトの専門店として、お子さまから大人まで幅広い世代にお楽しみいただける売場を展開します。プラモデルや３Ⅾウッドパズル、ペーパークラフトなどの玩具をはじめ、手芸用品やキャラクターの雑貨コーナーを展開します。立ち寄るだけで趣味のイメージが湧いてくるような売場を構え、毎日を豊かにする趣味や手作りの楽しさを提案します。

「Ｓｔａｇｒａｐｈｙ（スタグラフィ）」

文房具の嗜好品ニーズにお応えする、文房具の専門店として、ＭＺ世代やα世代をはじめ、大人にも人気の高い、色やデザインがかわいい文具を取り揃えます。実用品はもちろん、キャラクター文具を展開し、選ぶ楽しさをご提供します。さらに、パーティーグッズコーナーでは、バルーンを豊富に品揃えし、ギフト・パーティー需要にも対応します。

ビューティー売場では、韓国コスメブランド「d’Alba（ダルバ）」や「Anua（アヌア）」など、トレンドのコスメブランドを取り扱います。また、“毎日の美容時間と一緒に”をコンセプトとするイオンオリジナルブランド「Ｓｏｋｋｏ Ｂｅａｕｔｙ（ソッコービューティー）」のコスメを展開し、忙しい毎日の中でも「毎日、楽しく、自分らしい理想の姿を簡単に手に入れたい」という思いにお応えします。

衣料品売場では、キャラクターの雑貨を集めた「ファンシーショップ」を新規にオープンします。スクールバッグ等につけられる、サンリオやディズニーキャラクターのぬいぐるみチャームなど、かわいいキャラクター雑貨を集合展開します。

＜イオンモール津山インター 新規出店専門店 （一例）＞

◆ｃｏｃａ【岡山県内初出店】

Fashion Life Storeをコンセプトに、レディース・メンズ・キッズのアイテムを最適価格でお求めいただけます。ちょっとおしゃれな日常着、ベーシック＆トレンドのトップスやパンツ、ワンピース、アウターからインナーまで、プチプライスでご用意します。

◆のびっこジャンボ【７月オープン予定】

「家族で1日あそび放題！楽しさジャンボなプレイグラウンド」をコンセプトにした、お子さまがからだを思いっきり動かして遊べるプレイグラウンドです。ボールプールやアスレチックなど、からだを使った遊びが充実しているほか、広々とした休憩スペースも備えています。お子さまはもちろん、付き添いの保護者さまも一緒に、家族全員で1日中楽しめる遊び場です。

＜イオンモール津山インター 専門店リニューアル 店舗リスト＞

【新規店舗】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7505/table/5781_1_809ae0cfa2db810bf819b09e7a122c51.jpg?v=202604180451 ]

【改装店舗】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7505/table/5781_2_8e6ed37aaf7cdd67267d87cc37a114b6.jpg?v=202604180451 ]

【「イオンモール津山インター」店舗概要】

名称：イオンモール津山インター

核店舗：イオンスタイル津山インター

所在地：岡山県津山市河辺１０００-１

ゼネラルマネージャー：城谷 美和（しろたに みわ）

イオンスタイル津山店長：篠原 歴（しのはら わたる）

リニューアル日：２０２６年７月

直営リニューアル日：２０２６年４月１７日

沿革：１９９６年１２月１３日 ジャスコ津山店 開業

２００７年１０月２０日 増床オープン

２０１１年 ３月１１日 ジャスコ津山店からイオン津山店に名称変更

２０１１年１１月２１日 イオン津山ショッピングセンターからイオンモール津山に名称変更

営業時間：専門店街 １０：００～２１：００

レストラン街 １１：００～２１：００

フードコート １０：００～２１：００

イオンスタイル津山インター営業時間

１階（食のフロア） ７：００～２３：００

１階（美と健康のフロア） ８：００～２３：００

※薬売場および調剤薬局 ９：００～２０：００

１階（住まいと暮らしのフロア） ８：００～２３：００

２階（ファッション・キッズのフロア ） ９：００～２２：００

※一部売場により異なる場合がございます。

休業日：年中無休

※掲載画像はすべてイメージです。

※時期により商品の取り扱いは異なります。