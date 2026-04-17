株式会社steAm

このたび、大阪商工会議所が主催する「共創脈々-あほちゃう共創ビジネスグランプリ（2026年4月～2027年3月開催）」において、株式会社steAm代表の中島さち子が事業全体プロデューサーとして参画することが決まりました。中島は、2026年5月26日（火）に開催される第1回キックオフイベントにおいてワークショップ講師を務めます。また株式会社steAmは1年間にわたって開催される同事業に伴走支援いたします。





「共創脈々-あほちゃう共創ビジネスグランプリ」は、大阪・関西万博大阪ヘルスケアパビリオン「リボーンチャレンジ」出展のレガシーを継承する事業です。繊維・ファッション産業と同産業と交流・連携したい異業種が「共創グループ」を組み、複数回のグループミーティングや新規事業開発者によるビジネス勉強会等を経て、1年間かけて「あほちゃう!?」と思わず言ってしまうような「ワクワク」や「ぶっとんだ新しいビジネスプラン」を発表することを目指します。同事業は「わあっ!!めっちゃ『いのち高まるやん!』未来づくり」というメインコンセプトのもと実施されます。

現在、大阪商工会議所では同事業に参加を希望する企業を募集しております。また5月26日（火）には、第1回キックオフイベントとして、中島さち子が講師を務めるワークショップと名刺交換会が開催されます。当日は、中島が万博クラゲ館での「共創経験」について語るほか、音楽で身体を動かしたり、端切れや廃材でクラゲを作ってみたり、また参加者同士での価値観や夢を共有しながら対話を深めたりと、五感をフル活用することによって参加者の新たな創造性を引き出すプログラムを提供します。ぜひ奮ってご参加ください。

※「万博リボーンチャレンジNext事業 共創脈々-あほちゃう共創ビジネスグランプリ」詳細およびエントリー方法については、大阪商工会議所のウェブサイトをご参照ください。

https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202603/D40260327011.html

「共創脈々-あほちゃうビジネスグランプリ」 第1回キックオフイベント 中島さち子氏ワークショップ&名刺交換会 開催概要

日時：2026年5月26日（火）14:00~17:30

会場：大阪商工会議所 7階 国際会議ホール

参加費：無料（定員60人）

ファシリテーター：中島さち子（株式会社steAm）

ワークショップ登壇者：チェ ジェチョル（韓国太鼓奏者）、池谷陽平（株式会社steAm）

主催：大阪商工会議所

共催：協同組合関西ファッション連合

※イベント詳細については以下よりご確認ください。

https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202603/D40260327035.html

万博リボーンチャレンジ Next 事業「共創脈々-あほちゃうビジネスグランプリ」開催に寄せて（中島さち子コメント）

わあっ!!めっちゃ「いのち高まるやん!」 その感覚こそが、新しい事業の起点です。

データや効率だけでは生まれない、人を動かす価値。

それは「なんかおもろい」という身体的な違和感から始まります。

ゆらゆら・ドクン。ぐんぐん・ドカン！

繊維・ファッション産業の原点は、いのちに触れ、いのちを高めること。

その本質に立ち返りながら、多様な個が交差し、

共創する場をひらきましょう！

バラバラでいい。しかし、ユルくつながる--SOROYURU。

”多様でありながら一つ”の流れを生み、次のビジネスを立ち上げる。

遊びと本気のあいだで、「あほちゃう?」を見つけていく。

ここから、「いのち高まる」未来共創・協奏へ。

万博リボーンチャレンジNext事業「共創脈々-あほちゃうビジネスグランプリ」および第1回キックオフイベントについてのお問い合わせ

大阪商工会議所 流通・サービス産業部

TEL:06-6944-6493

Mail:occi6493@osaka.cci.or.jp