Claude Codeで採用業務の作業時間を4分の1にした ～ペルソナ設計からスカウト生成まで、実装工程をすべて公開～｜4/28(火)・5/7(木)開催

株式会社overflowClaude Codeで採用業務の作業時間を4分の1にした ～ペルソナ設計からスカウト生成まで、実装工程をすべて公開～｜4/28(火)・5/7(木)開催

AI時代のエンジニア転職プラットフォーム「Offers（オファーズ）」を運営する株式会社overflow（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木裕斗、以下 overflow）は、「Claude Codeで採用業務の作業時間を4分の1にした ～ペルソナ設計からスカウト生成まで、実装工程をすべて公開～」を2026年4月28日(火)にライブ配信、5月7日(木)にアーカイブ配信いたします。

▶とりあえず申し込む（無料）(https://offers.jp/events/seminar_76?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage-seminar_76)

本セミナーはこんな方におすすめ

開催概要

セミナー詳細内容

- 採用業務の工数削減や自動化に関心があるが、何から始めればいいか分からない- スカウト文章の作成やペルソナ設計に多くの時間を割いており、業務効率化を模索している- AIツールに興味はあるが、エンジニアではないため自分でも使えるか不安がある- 採用担当として「明日から使えるノウハウ」を実践レベルで学びたい[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/280_1_eb19b4a6a3d77e442c7b4ab5f552960c.jpg?v=202604180451 ]

採用担当者の日常業務には、ペルソナ設計・求人票の作成・媒体別の文章変換・スカウトメールの生成など、繰り返しの多い作業が山積みになっています。

「重要な業務とわかっていても、時間が足りない」――そんな現場のリアルは、多くの採用担当者に共通する課題ではないでしょうか。

一方で、「AIを使えばいい」とわかっていても、実際に業務に組み込むまでのハードルは決して低くありません。特に非エンジニアにとっては、どのツールをどう使えばいいのか、手探りのままになっているケースも多いはずです。

本セミナーでは、Claude Codeを活用した4ステップのパイプラインを独自に構築し、採用業務を圧縮することに成功したクラシル株式会社が登壇。

ディレクトリ構成・SKILL.mdの設計・参照ファイルの活用といった具体的なオペレーションから、「Why Youは人が書く」というAIと人の役割分担の考え方、現場責任者を巻き込んだ進め方まで、現場の実践知を余すことなくお届けします。

理想論ではなく、明日から自分のチームに持ち帰れるノウハウを、データと実践知の両面から具体的にお伝えします。

登壇者プロフィール

クラシル株式会社 開発採用担当 須賀 大志 氏

新卒でパーソルキャリアに入社。中小企業向けの求人広告・DRサービス営業に従事し、100社以上のクライアントの採用支援に従事。その後、スタートアップのコンサルファームへ入社し、RPO事業の立ち上げ/マネージャーとして、プライム上場企業から創業間もないスタートアップ企業まで、数十社の採用業務をハンズオンで支援。

2024年にクラシルに入社し、開発職全般（エンジニア・PdM・デザイナー）のリクルーターを担当。一部技術広報・採用広報・チーム内のAI活用推進を兼務。

最近は業務やプライベートの両方でClaude Codeを使い倒しており、寝不足気味。趣味はコーヒー、サッカー観戦。

株式会社overflow 代表取締役 CEO 鈴木 裕斗

株式会社サイバーエージェントに新卒入社。広告営業を経て、Amebaプラットフォームの管轄責任者に就任。その後、スタートアップ企業に入社、代表取締役就任を経て2ヶ月後に株式会社ディー・エヌ・エーにM&A、子会社化。子会社代表取締役とDeNA広告部長を兼任。2017年6月、株式会社overflowを創業。2018年から2020年9月末までエキサイト株式会社の社外取締役を兼任。

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【直近開催予定】AI検索時代の採用コンテンツ戦略 ～noteとOffersが語る候補者の心を動かす一次情報の作り方～｜4/21(火)・4/24(金)・4/28(火)開催

AI検索時代の採用コンテンツ戦略 ～noteとOffersが語る候補者の心を動かす一次情報の作り方～｜4/21(火)・4/24(金)・4/28(火)開催

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■本セミナー開催概要

■本セミナーの講演内容

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/280_2_de35e13fcda411696758aeb33267c53d.jpg?v=202604180451 ]

「AI検索時代」の採用コンテンツ戦略



AI検索の普及により、従来のSEOに最適化された「どこかで見たような採用記事」は、いま、岐路に立たされています。



情報の感度が高いエンジニア層ほど、AIを介して情報をフィルタリングしており、「AIに読み取られない情報」や「AIが要約できない熱量のないコンテンツ」は、候補者の視界にすら入らなくなっています。



では、AI時代に選ばれる企業は何が違うのか？



本セミナーでは、月間アクティブユーザー数7,359万人のプラットフォームを運営し、AI時代の情報発信をリードするnoteと、エンジニアのキャリア形成を熟知するOffersが登壇。



AIに引用され、かつエンジニアの心を揺さぶる「一次情報」の作り方を徹底解説し、変化の激しい採用市場で、5年後も10年後も「選ばれ続ける企業」になるための次世代広報戦略を、具体的な事例と共にお届けします。

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【直近開催予定】AIカンパニーへのロードマップ～AI時代に勝つ採用と育成～｜4/23(木)・5/8(金)・5/13(水)開催

【HR最前線】AIカンパニーへのロードマップ～AI時代に勝つ採用と育成～｜4/23(木)・5/8(金)・5/13(水)開催

▶とりあえず申し込む（無料）(https://offers.jp/events/seminar_75?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage-seminar_76)

■本セミナー開催概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/280_3_ed2bb1d18310168de2cae4dee78be98e.jpg?v=202604180451 ]■本セミナーの講演内容

日本企業が数年にわたり取り組んできた「DX（デジタルトランスフォーメーション）」は、生成AIの浸透によって今、大きな転換点を迎えています。生成AI活用を前提にした組織運営をし、AIによってDXを加速させる「AX（AI Transformation）」が求められています。



もはや、単にデジタルツールを導入するだけでは市場において競争優位を保つことは不可能です。自律的にAIを武器として使いこなし、組織の生産性を何倍にも引き上げる「AX人材」へと転換させることが人事部門の急務となっています。



本企画では、DX/AI人材育成において2,000社、300,000人以上の支援実績を持つ株式会社エクサウィザーズと、3.5万人超のエンジニアデータから市場トレンドを分析するOffersが登壇します。

「内側の能力可視化」と「外側の市場データ」を同期させ、いかにして採用成果を劇的に向上させ、経営戦略と直結した「AIカンパニー」を構築するのか。その具体策とデータに基づく論理的な処方箋を提示します。

▶とりあえず申し込む（無料）(https://offers.jp/events/seminar_75?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage-seminar_76)

■ Offersとは

AI時代のエンジニア転職プラットフォーム「Offers」

「Offers」は、AI時代のエンジニア転職プラットフォームです。AIが技術スキル・経験・志向性を多角的に分析し、市場価値と次のキャリアを可視化。最新の職種・スキルをプロフィールに設定でき、あなたに共感する企業からオファーが届きます。2019年9月の正式リリース以降、全国35,000人超にご登録いただき、累計1,000社以上の採用をご支援してまいりました。

■ 会社概要

■ お問い合わせ先

- Offers：https://offers.jp/(https://offers.jp/?utm_source=prtimes)[表4: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/280_4_d89626283f2a36d4d4e74419945c420c.jpg?v=202604180451 ]

株式会社overflow 広報担当

E-mail：pr@overflow.co.jp