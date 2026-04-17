TikTok for Business主催 「TikTok for Business Japan Awards 2026」で「Performance Solutions Award」など５つの賞を受賞

株式会社Hakuhodo DY ONE

株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役社長：北爪宏彰、以下 Hakuhodo DY ONE）は、TikTok for Businessの「TikTok for Business Japan Awards 2026」にて、株式会社博報堂 （本社：東京都港区、代表取締役社長：名倉健司、以下 博報堂）との共同受賞「Branding Solutions Award」「New Account Activation Award」を含め、合計5つの表彰を受けました。

「TikTok for Business Japan Awards 2026」は、TikTok for Businessにおいて、TikTokを革新的かつ効果的に活用し、売上拡大やパフォーマンス向上、注力ソリューションの導入を実現した広告代理店の功績を称えるアワードです。

Hakuhodo DY ONEと博報堂は、TikTok広告の価値を深く理解し、そのノウハウと経験を活かしてブランド価値向上に貢献したことが評価され、「Branding Solutions Award」を受賞しました。また、Hakuhodo DY ONEは、TikTokの広告価値を最大限に引き出して、広告主のビジネス成長に貢献したことが評価され、「Performance Solutions Award」を受賞しました。

＜受賞一覧・受賞理由＞

■Strategic Sales部門

・Market Growth Award（Web Commerce Growth Award）：

Webコマース広告領域において高い売上成果を実現し、中長期的な取り組みにより持続的なビジネスインパクトを創出した広告代理店を表彰。

受賞理由：マーケットで高い存在感を示し、最適な広告手法を提示、大幅な収益成長に貢献した点を評価。

・New Account Activation Award：

新規広告主アカウントの開拓と売上の両軸で貢献した広告代理店を表彰。

受賞理由：グループ全体の新規顧客開拓に貢献し、今後は地方拠点との連携強化によるさらなる事業拡大が期待される点を評価。

・Best Performing Team Award：

TikTokを活用した独自性のあるTikTokにおけるプロジェクトや戦略提案、ケーススタディを通じて、優れた取り組みや成果を上げた広告代理店の部門やチームを表彰。

受賞理由：高難易度のDCRの立ち上げからPoCの実施、本格販売の体制構築など積極的な販促活動を評価。

■Strategic & Product Solution部門

・Branding Solutions Award：

TikTokが推奨するブランドスコアの向上、各種ブランディング広告プロダクトの活用、統合的な広告パッケージの設計・運用を通じて、ブランド価値の向上に貢献した広告代理店を表彰。

受賞理由：ショート動画の購買影響に関する共同研究を推進し、社内戦略立案に活用、多くの実施事例創出に成功した点を評価。

・Performance Solutions Award：

各種TikTokパフォーマンス領域向けプロダクトの活用を通じて、成果創出に貢献した広告代理店を表彰。

受賞理由：Smart+の積極活用と運用手法確立により、パフォーマンス領域で大幅な収益成長を実現し、90%前後と高い導入率を維持している点を評価。

今後もHakuhodo DY ONEは、プラットフォーマー各社との連携を強化しながら、さらなるデジタルメディア価値の向上および広告主のマーケティング活動の支援に取り組んでまいります。

以上

＜会社概要＞

■株式会社Hakuhodo DY ONE https://www.hakuhodody-one.co.jp

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。



博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング事業会社となることを目指します。



クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。



本社所在地： 〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー

代 表 者： 代表取締役社長 北爪宏彰

株 主： 博報堂ＤＹグループ100％

社 員 数： 3,290名（2026年4月1日時点）

創 立： 2024年4月1日

事 業 内 容： デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業



【本件についてのお問い合わせ】

株式会社Hakuhodo DY ONE

広報担当 E-mail：info-pr@hakuhodody-one.co.jp