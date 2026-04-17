風間俊介さん（闇遊戯役）がナレーション出演！『遊戯王OCG』新CM、5月15日（金）より放送開始！

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株式会社コナミデジタルエンタテインメント


株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、 2026年4月25日（土）発売予定の新商品『遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ CHAOS ORIGINS』のCMに、


闇遊戯役として風間俊介さんにナレーション出演していただくことをお知らせします。


新CMは4月25日（土）にYouTube「遊戯王OCGチャンネル」で公開後、5月15日（金）にテレビ東京で放送予定です。



新商品『遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ CHAOS ORIGINS』では、


闇遊戯の操るモンスターを彷彿とさせる新カードたちを中心とした、新たなテーマが登場します。このテーマの魅力をより印象的に伝えるため、TVアニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」シリーズで闇遊戯を演じた風間俊介さんに、新CMのナレーション出演をしていただきました。








『遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ CHAOS ORIGINS』新CM概要



■放送開始日　：　2026年5月15日（金）


■ナレーション出演　：　風間俊介さん（闇遊戯役）


■放送局　：　テレビ東京



4月25日（土）にYouTube「遊戯王OCGチャンネル」にて公開予定


https://www.youtube.com/@yugiohOCGch/videos





▼風間俊介さんからデュエリストの皆様へ▼


みなさん、こんにちは。風間俊介です。


この度、「遊戯王OCGデュエルモンスターズ CHAOS ORIGINS」のCMで、再び「闇遊戯」の声を担当させていただきました。


今回、パッケージに「闇遊戯」が久しぶりに登場ということで、あの時少年だったデュエリストの皆さん、そして、今なおデュエルを愛してくれている皆さん、全員の心に「闇遊戯」がやってくるのではないかなと思っております。


CMの中で「君も魂を宿せ」という言葉があるのですが、皆さんの心に千年パズルがなくても「闇遊戯」がやってくる、そんな特別なパッケージとなっておりますので、あなたのデッキに加えてみてください。


これからも引き続きみんなでデュエルを楽しみましょう！デュエル！




『遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ CHAOS ORIGINS』4月25日（土）発売！！



■商品名：遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ CHAOS ORIGINS


■発売日：2026年4月25日（土）


■メーカー希望小売価格：1パック　198円 (税込）



詳細は商品紹介ページをご覧ください。　


https://www.yugioh-card.com/japan/products/cori/




遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ CHAOS ORIGINS

＋１エクスパンションパック

複数のテーマや注目カードが収録され、この商品のカードのみでも新規テーマのデッキが構築可能な基本パックが登場。なかには「オーバーフレームカード」が存在しているカードも！


また、プロモーションショートアニメシリーズ「Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES」と連動したカードや過去の人気テーマを強化するカードにも注目。初回生産分にボックス購入特典として同梱される「＋１エクスパンションパック」には、収録テーマと相性の良いカードや様々なデッキで使える汎用カードがより高いレアリティや新規描き下ろしイラストで収録される！




～プリズマティックシークレットレア仕様のオーバーフレームカードが入っていることも！～







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