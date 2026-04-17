風間俊介さん（闇遊戯役）がナレーション出演！『遊戯王OCG』新CM、5月15日（金）より放送開始！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、 2026年4月25日（土）発売予定の新商品『遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ CHAOS ORIGINS』のCMに、

闇遊戯役として風間俊介さんにナレーション出演していただくことをお知らせします。

新CMは4月25日（土）にYouTube「遊戯王OCGチャンネル」で公開後、5月15日（金）にテレビ東京で放送予定です。

新商品『遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ CHAOS ORIGINS』では、

闇遊戯の操るモンスターを彷彿とさせる新カードたちを中心とした、新たなテーマが登場します。このテーマの魅力をより印象的に伝えるため、TVアニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」シリーズで闇遊戯を演じた風間俊介さんに、新CMのナレーション出演をしていただきました。

『遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ CHAOS ORIGINS』新CM概要

■放送開始日 ： 2026年5月15日（金）

■ナレーション出演 ： 風間俊介さん（闇遊戯役）

■放送局 ： テレビ東京

4月25日（土）にYouTube「遊戯王OCGチャンネル」にて公開予定

https://www.youtube.com/@yugiohOCGch/videos

▼風間俊介さんからデュエリストの皆様へ▼

みなさん、こんにちは。風間俊介です。

この度、「遊戯王OCGデュエルモンスターズ CHAOS ORIGINS」のCMで、再び「闇遊戯」の声を担当させていただきました。

今回、パッケージに「闇遊戯」が久しぶりに登場ということで、あの時少年だったデュエリストの皆さん、そして、今なおデュエルを愛してくれている皆さん、全員の心に「闇遊戯」がやってくるのではないかなと思っております。

CMの中で「君も魂を宿せ」という言葉があるのですが、皆さんの心に千年パズルがなくても「闇遊戯」がやってくる、そんな特別なパッケージとなっておりますので、あなたのデッキに加えてみてください。

これからも引き続きみんなでデュエルを楽しみましょう！デュエル！

『遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ CHAOS ORIGINS』4月25日（土）発売！！

■商品名：遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ CHAOS ORIGINS

■発売日：2026年4月25日（土）

■メーカー希望小売価格：1パック 198円 (税込）

詳細は商品紹介ページをご覧ください。

https://www.yugioh-card.com/japan/products/cori/

遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ CHAOS ORIGINS＋１エクスパンションパック

複数のテーマや注目カードが収録され、この商品のカードのみでも新規テーマのデッキが構築可能な基本パックが登場。なかには「オーバーフレームカード」が存在しているカードも！

また、プロモーションショートアニメシリーズ「Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES」と連動したカードや過去の人気テーマを強化するカードにも注目。初回生産分にボックス購入特典として同梱される「＋１エクスパンションパック」には、収録テーマと相性の良いカードや様々なデッキで使える汎用カードがより高いレアリティや新規描き下ろしイラストで収録される！

～プリズマティックシークレットレア仕様のオーバーフレームカードが入っていることも！～

(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI