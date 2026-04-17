白井市とNTTグループが「白井市の地域活性化に関する包括連携協定」を締結

NTTアーバンソリューションズ株式会社

白井市NTTグローバルデータセンター・ジャパン株式会社NTT東日本株式会社 千葉事業部NTTアーバンソリューションズ株式会社株式会社NTTアグリテクノロジー

白井市（市長：笠井 喜久雄）と、NTTグローバルデータセンター・ジャパン株式会社（代表取締役社長：鈴木 康雄、以下：NTTグローバルデータセンター・ジャパン）、NTT東日本株式会社 千葉事業部（事業部長：井上 暁彦、以下：NTT東日本）、NTTアーバンソリューションズ株式会社（代表取締役社長：池田 康、以下：NTTアーバンソリューションズ）および株式会社NTTアグリテクノロジー（代表取締役社長：酒井 大雅、以下：NTTアグリテクノロジー）のNTTグループ4社は、「白井市の地域活性化に関する包括連携協定（以下：本協定）」を、2026年4月17日に締結しました。

■背景・目的

白井市は、第6次総合計画を行政運営の指針とし、人口減少や高齢化を見据えた持続可能で暮らしやすいまちづくりを推進しています。本協定は、NTTグローバルデータセンター・ジャパンによる白井市でのデータセンター開発を契機として、白井市とNTTグループ4社が、「デジタルインフラ」「農業」「まちづくり」を軸に、白井市の地域活性化に向けたさまざまな取り組みを推進することを目的としています。

左から、NTTアーバンソリューションズ 街づくり推進本部長 上野 晋一郎、

NTTグローバルデータセンター・ジャパン 代表取締役社長 鈴木 康雄、白井市長 笠井 喜久雄、

NTT東日本 千葉事業部長 井上 暁彦、NTTアグリテクノロジー 代表取締役社長 酒井 大雅（敬称略）

■主な連携事項

１. 子育て世代へのサービスに関すること

２. スマート農業等、農業の生産に関すること

３. ICT教育をはじめとする子どもの教育に関すること

４. 地域の安全安心、災害対策に関すること

５. 健康・福祉の増進に関すること

６. 地域社会との共生に関すること

７. 新たな交通システムに関すること

８. その他、本協定の目的達成のために必要なこと

図：本協定の連携イメージ■役割分担[表: https://prtimes.jp/data/corp/134094/table/157_1_2d132c5fc9447596d939576064f5a0e2.jpg?v=202604180451 ]■本協定の期間

2026年4月17日～2030年3月31日

※本リリースに記載されている計画、スケジュール、数値等は、発表日現在の見通しおよび計画に基づくものであり、今後の事業環境の変化等により変更される場合があります。

【報道関係のお問い合わせ先】

白井市

政策推進部 企画政策課

菅原

E-mail：kikaku-seisaku@city.shiroi.chiba.jp

株式会社NTTデータグループ

パブリックリレーション室

斉藤、堀井、清水

E-mail：nttdata-pr-inquiries@am.nttdata.co.jp

NTT東日本株式会社 千葉事業部

企画総務部 広報担当

E-mail：kouhou-chiba-gm@east.ntt.co.jp

ＮＴＴアーバンソリューションズ株式会社

広報室

小張、阿部

E-mail：nttus-pr@ntt-us.com

株式会社NTTアグリテクノロジー

マーケティング統括本部 セールスソリューション部

横山、岩渕

E-mail：agri-fvc-1-gm@east.ntt.co.jp