【福岡ソフトバンクホークス】新たなドームの象徴に！ウォールアートお披露目

福岡ソフトバンクホークス株式会社制作者・澁谷忠臣（左）と城島健司CBO（右） (C) SoftBank HAWKS

2026年4月17日、みずほPayPayドーム福岡の外周1階スーパービッグウォール前にて、「FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT」の一環として完成したウォールアートをお披露目しました。城島健司CBOとアート制作者の澁谷忠臣さんが、制作への思いや背景を語りました。ウォールアートには王貞治氏とホークスをけん引してきたOBたちが描かれています。また、同デザインのグッズも発売。グッズと共にドームの新たな象徴としてホークスの歴史と伝統を体感してください。

ウォールアートお披露目式

城島CBOにてサイン入れ

みずほPayPayドーム福岡の外壁に新たなウォールアートがついに完成。ホークスが福岡で築いてきた歴史と伝統を感じられるデザインになっています。本イベントではプロジェクトの発起人である城島健司CBOと、アート制作者の澁谷忠臣さんが参加し、完成した巨大壁画をお披露目しました。

城島健司CBO

■城島CBOコメント

「この壁画のメンバーに自身を選んでいただき光栄です。例えば、親子でこの前を通る際に、お父さんお母さんが子どもたちに王監督はこういうことをされた方なんだよ。小久保監督は現役時代はこんなバッターだったんだよというような話をできる場所になり、それを聞いた子どもたちがさらに次の世代に伝えていってほしいです。また、ホークスの選手たちにはここに描かれるような選手になることを目指してプレーしてほしいです。」

澁谷忠臣さん

■制作者 澁谷忠臣さんコメント

「まずは、王会長を描かせていただくという光栄な機会をいただきました。今まで描いてきた壁画の中でも1番大きな絵となり、自身としても大変なチャレンジとなりました。背景は翼をイメージしており、力強さやホークスのさらなる飛躍を表現しました。王会長やOB選手たちの表情にも注目して見ていただきたいです。」

ウォールアート概要

新たなみずほPayPayドームの象徴としてご覧いただけるほか、フォトスポットとしてもお楽しみいただけます。

制作の裏側を収めたスペシャルムービー公開中！

場所：みずほPayPayドーム外周1階 スーパービッグウォール

約1ヶ月にわたるスーパービッグウォール壁画アート制作の裏側を収めたスペシャルムービーを公開中。

巨大ウォールアートが完成するまでの過程だけでなく、王レガシープロジェクトの発起人・城島CBOの思い、制作者・澁谷忠臣さんのインタビューもご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Jjo-kLtLROI ]

【グッズ】ウォールアートデザインタオルマフラー

ウォールアートのデザインを落とし込んだ全長170cmのタオルマフラーが登場！ウォールアートの迫力をご自宅でも楽しんでいただけます。

価格：5,500円

※画像は全てイメージです。価格は税込です。販売店舗/発売日

・ホークス公式オンラインストア/4月17日（金）

・HAWKS STORE HOME（みずほPayPayドーム ナッツRV 8ゲート外）/5月24日（日）

【参考】

■「FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT」とは

購入はこちら :https://www.softbankhawksstore.jp/ja/c-18481?sortOption=NewestArrivals&utm_source=goodsnews&utm_medium=referral&utm_campaign=20260413ohsadaharu_regacyFUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT キービジュアル

王貞治氏を象徴としながら、その前後で福岡のプロ野球を支えてきた歴代の選手、関係者、さらには地域とともに積み重ねられてきた「ホークスの文化」を、過去の記録や思い出としてとどめるのではなく、次の世代が受け取り、語り継いでいける“地域のレガシー（文化的遺産）”として未来へ手渡す取り組みです。王貞治氏や選手たちが福岡で切り拓いてきた歴史、体現してきた理念を福岡のスポーツの文化として根付かせる活動を行っていきます。

さらに、自治体・教育機関・地域団体と連携しながら、子どもたちや若い世代が自然に野球やスポーツの文化に触れられる仕組みづくりも進めてまいります。

■FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT 記念試合「OH SADAHARU LEGACY DAY」

OH SADAHARU LEGACY DAY キービジュアル

5月24日（日）にみずほPayPayドーム福岡で行う北海道日本ハムファイターズ戦で、王貞治氏の歩みと精神を、ファン・地域とともに共有する象徴的な一日として、「OH SADAHARU LEGACY DAY（オウ・サダハル・レガシー・デー）」を開催します。ホークス選手全員が背番号「89」の「FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT 特別ユニフォーム」を着用して試合に臨み、入場者に同デザインのレプリカユニフォームを配布する予定のほか、当日はイベントや特別演出を通じ、野球文化の継承を体感できる機会を創出します。

特設サイト :https://www.softbankhawks.co.jp/ex/legacy_day/