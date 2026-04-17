東京芸術劇場に咲く曼荼羅アート、畠中あきこ氏が描く季節感と琳派の表現

ラフ株式会社

オンライン講座を通じて「人生を豊かにする学び」を提供しているラフ株式会社（代表：永渕成記、本社：東京都渋谷区恵比寿）は、「曼荼羅塗り絵皿アーティスト養成講座」の講師である畠中あきこ氏が、「曼荼羅アート展2026」に出展することをお知らせします。



本展示会は、2026年4月18日から19日の2日間、東京芸術劇場 ギャラリー1（東京都豊島区）にて開催されます。

全国から集まる曼荼羅アート作品が展示され、畠中氏も出展者の一人として参加します。



会場では、点描・糸かけ・パステルなど多様な技法による作品が展示され、来場者は曼荼羅アートの表現の幅と魅力を体感できる機会となります。

多様な技法が集まる曼荼羅アート展示会

講師・畠中あきこと、色鮮やかで心を落ち着かせる曼荼羅塗り絵皿作品

本展は、曼荼羅アートに特化した展示会として、複数の表現技法を一度に鑑賞できる点が特徴です。

会場面積約393平方メートル の空間に、小ぶりながらも緻密に描かれた作品が並び、来場者はそれぞれ異なる表現の違いを比較しながら鑑賞することができます。



畠中氏の作品は、季節感・琳派・曼荼羅を融合させた独自の表現を特徴としています。

伝統的な美意識と現代的なアート表現が重なり合う構成です。

曼荼羅アートとは何か、その特徴と広がり

曼荼羅アートとは、円形の中に規則的な模様を繰り返し描いていくことで生まれる表現技法です。



描く過程で自然と集中状態に入りやすく、心を落ち着かせる時間につながるとされています。

短時間でも自分と向き合う時間を持てることから、日常の中に取り入れやすい創作活動として広がりを見せています。



「曼荼羅塗り絵皿アーティスト養成講座」では、こうした曼荼羅アートの特徴を活かし、皿の上に描く独自の表現方法を学ぶことができます。



絵の経験がない方でも取り組める設計となっており、自分自身の時間を整える手段としてだけでなく、人とのつながりへと広がる可能性もあります。

大人の学び直しと創作活動への関心の高まり

制作風景。規則的な模様に一つひとつ丁寧に色を重ねる様子

近年、自宅で取り組める創作活動や、心を整える時間への関心が高まっています。



特に大人世代においては、趣味の再開や学び直しを通じて、日常に新たな充実を求める動きが見られます。



こうした背景から、創作を通じて心身のバランスを整える手段としての注目も広がっています。

継続開催から広がる参加者同士のつながり

本展示会は、曼荼羅アートの魅力を広く伝える場として、2021年より毎年開催されています。



継続的な開催を通じて、作品発表の機会にとどまらず、参加者同士の関係性やコミュニティが形成されてきました。



作品を通じて互いの表現に触れることで、創作活動を継続するきっかけや、新たな学びへの意欲につながる場となっています。

講師主催の懇親会で動き出す次の展示企画

また、4月18日の夜には、畠中氏が主催する懇親会を実施予定です。



本懇親会には、「曼荼羅塗り絵皿アーティスト養成講座」の受講生を中心に約16名が参加予定で、地域を越えた交流の場となります。



当日は、2026年10月に表参道ギャラリーで開催予定の「曼荼羅塗り絵皿アーティスト展」に向けた打ち合わせも行われる予定です。



同展覧会は受講生が主体となって企画・運営を担い、事務局としての役割も果たす予定となっています。

創作を通じた社会的な広がり

季節感・琳派・曼荼羅が融合した、見る人を魅了する展示作品

曼荼羅アートは、個人の表現活動にとどまらず、福祉分野でも活用されています。



うつ症状や不眠の改善を目的とした取り組みの中で活用された事例もあり、創作活動が心のケアにつながる可能性が示されています。



制作には未使用の皿の再活用や、APマーク付き絵の具（人体に害のない成分を使用した絵の具）の使用など、環境配慮の取り組みも取り入れられています。



こうした活動を通じて、創作活動を楽しむ中で環境配慮への意識が高まり、さらに福祉分野での活用や地域を越えた交流へと広がるなど、個人の表現が社会とつながる新たな価値の創出が期待されます。

開催概要

展覧会名：

曼荼羅アート展2026

会期・開場時間：

2026年4月18日(土) 11:00 - 19:00

2026年4月19日(日) 11:00 - 15:00

場所：

東京芸術劇場／ギャラリー1

東京都豊島区西池袋1-8-1