「RISING STAR AWARD 2026」の特別賞 恵比寿ガーデンプレイス「はたらく、あそぶ、ひらめく。」賞は小型無人ボートによる「海の見える化」を目指す株式会社UMIAILEに

サッポロ不動産開発株式会社表彰の様子（左からサッポロ不動産開発 富岡、株式会社UMIAILE 板井氏）多くの参加者が集まり、熱気に包まれた会場の様子

グローバルビジネス誌「Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）」が主催する、創業3年以内のスタートアップ起業家・経営陣のコミュニティを対象としたピッチ大会「RISING STAR AWARD 2026」が、4月16日(木)にサッポロ不動産開発株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：富岡 良之）が運営する恵比寿ガーデンプレイスで開催され、「恵比寿ガーデンプレイス『はたらく、あそぶ、ひらめく。』賞」に株式会社UMIAILE（ウミエル）が選ばれました。

RISING STAR AWARDは、世界に大きなインパクトを与え、日本経済を牽引する次世代のユニコーン候補を発掘する大会で、2019年からスタートし、今年で8回目を迎えました。今回も130社を超える多数の応募者の中から選ばれた7社の起業家が出場しました。

当社は、恵比寿ガーデンプレイスのブランドコンセプト「はたらく、あそぶ、ひらめく。」のもと、若手起業家および成長企業を支援したいという想いから、本アワードのメインスポンサーとして協賛しています。さらに、ブランドコンセプトを最も体現している企業に対して、昨年に続き特別賞「恵比寿ガーデンプレイス『はたらく、あそぶ、ひらめく。』賞」を設けました。本年の受賞者は、これまで安全面、費用面などの課題から誰も成し得なかった「海の見える化」に、高度な技術で挑戦しながら、多様な刺激と共創によって価値を広げていく姿勢が評価され、株式会社UMIAILEに決定しました。表彰式ではサッポロ不動産開発株式会社 代表取締役社長 富岡 良之より代表の板井 亮佑氏へ記念のトロフィと、副賞として恵比寿ガーデンプレイス内のシャトーレストラン ガストロノミー“ジョエル・ロブション”のペアお食事券が手渡されました。

当社は、恵比寿ガーデンプレイスのコンセプトである「はたらく、あそぶ、ひらめく。」のもと、イノベーションを生み出す環境づくりを通じて新たな価値を創造し、恵比寿のまちを「ひらめきが生まれるまち」にしていきます。

《「Forbes JAPAN RISING STAR AWARD」とは》

Forbes JAPAN RISING STAR AWARDは、日本を代表する起業家たちを輩出してきたForbes JAPANの名物企画「日本の起業家ランキング」の登竜門として位置づけられ、過去出場者の多くは、その後に大型の資金調達を実現するなど、飛躍を遂げています。世界に大きなインパクトを与え、日本経済を牽引する次世代のユニコーン候補を発掘する、創業3年以内のスタートアップ起業家にフォーカスしたアワードです。

《恵比寿ガーデンプレイス「はたらく、あそぶ、ひらめく。」賞 とは》

当社は、RISING STAR AWARDの趣旨に賛同し、世の中に羽ばたく新しい企業を支援していきたいと考えています。恵比寿ガーデンプレイスは、「はたらく、あそぶ、ひらめく。」を掲げており、オンとオフがシームレスに繋がる空間で、人との出会いや新しい刺激が、ひらめきやイノベーションを生み出す施設を目指しています。

恵比寿ガーデンプレイス「はたらく、あそぶ、ひらめく。」賞は、このような多様な刺激をもとに、新しい価値やイノベーションを生み出す企業を表彰するものです。

《恵比寿ガーデンプレイス「はたらく、あそぶ、ひらめく。」賞 授賞理由/受賞コメント》

■授賞理由

株式会社UMIAILEは、海洋観測という高度かつ専門性の高い領域において優れた技術力を有し、将来にわたる大きな成長可能性を示しています。加えて、技術単体を磨くにとどまらず、多様な分野のプロフェッショナルや組織と積極的に連携し、チームで課題解決に挑みながら、さらなる成長を志向する姿勢が際立っています。こうした多様な刺激を起点とした共創によって価値を広げ、社会実装へと着実に歩みを進める在り方は、「はたらく、あそぶ、ひらめく。」という思想を体現するとともに、人やアイデアが交わり新たな価値が生まれ続ける恵比寿のまちの未来像「ひらめきが生まれるまち」とも重なるものです（https://www.sapporo-re.jp/news-release/2025/12185494/）。その挑戦と将来性に期待を込め、本賞を授与しました。

株式会社UMIAILE 代表取締役 CEO 板井 亮佑（いたい りょうすけ）氏

このたびは、このような栄えある賞をいただき、大変光栄に思います。

株式会社UMIAILEは創業2年目のスタートアップとして、技術的にも非常に高いチャレンジに向き合いながら、試行錯誤を重ね、スピード感を持って挑戦を続けてきました。その取り組みを、このような場で評価していただけたことをありがたく感じています。私たちは3人のエンジニアから会社をスタートし、価値観や志を共有できる仲間とのチームづくりを大切にしながらプロフェッショナル人材を増やしてきました。「高度0メートルの人工衛星」という、私たちが目指す世界を掲げ、単に技術を磨くことにとどまらず、社会インフラとしての意義や社会に果たす役割を常に意識しながら、事業に取り組んでいます。今回評価いただけたことを励みに、これからもさらに大きなチャレンジを続けていきます。

《恵比寿ガーデンプレイス「はたらく、あそぶ、ひらめく。」賞 受賞企業 株式会社UMIAILE》

所在地：東京都墨田区立花5-9-5 テクネットすみだ

代表者：板井 亮佑

設立年月：2025年1月

事業内容：自律型海洋ロボティクスの研究開発およびソリューション提供

会社ＨＰ：UMIAILE（ウミエル） | 海の見える化(https://umiaile.com/)