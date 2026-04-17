インドネシア初のグローバル・ポップ・ガールズグループ「no na」が放つ、新境地。レゲトンとガムランを融合させた新曲「rollerblade」をリリース

The Orchard Japan

インドネシア初のグローバル・ポップ・ガールズグループ「no na（ノナ）」が、本日、ニューシングル「rollerblade」を88risingよりリリースした。

本楽曲は、インドネシアの音楽遺産である「ダンドゥット（dangdut）」やジャカルタのクラブシーンの鼓動を、レゲトンのリズムと融合させた野心作だ。英語とインドネシア語が自在に入れ替わる、遊び心に溢れたハイエネルギーなボーカルが特徴である。プロデュースは、ラテン・グラミー賞に3度ノミネートされた実績を持つアンドレス・レベロン（Andres Rebellon）が担当した。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UCDI0rblZQs ]

no na 「rollerblade」オフィシャルミュージックビデオ

同時公開されたミュージックビデオはメタ的な演出で第四の壁を突破し、インドネシアの澄み渡るビーチを想起させるセットの中で、グループの緻密な振り付けと伝統的な金属性打楽器（メタロフォン）が共演する。振付は Sienna Lalau（ジャスティン・ビーバー、BTS等）、監督はFa & Fon（ジェイド・サールウォール、トーヴ・ロー等）が務めた。

no naは2025年5月のデビュー以来、全世界で5億回近いストリーム数とYouTube再生回数を記録。「work」「shoot」「superstitious」「falling in love」「sad face :(」といったシングルを次々とヒットさせ、2025年には「Head In The Clouds」LA公演およびNYC公演で米国ライブデビューも果たした。現在、グループは初のフルアルバムを制作中だ。

【リリース情報】

ご視聴はこちらから：https://no-na.lnk.to/rollerblade

アーティスト : no na

タイトル : rollerblade

配信日 : 2026年 4月 17日(金)

【no na プロフィール】

88risingによって結成された、Baila（バイラ）、Shaz（シャズ）、Christy（クリスティ）、Esther（エスター）の4人からなるグループ。メンバーはインドネシア各地の出身であり、同国の文化的・地域的な多様性を象徴している。グループ名は、インドネシア語で「お嬢さん」や「未婚女性」を意味する「nona」に由来し、彼女たちのルーツと若々しい精神を反映している。音楽的にはR&Bとポップを基調とし、ビクトリア・モネ、FLO、ジャネット・ジャクソン、ダイアナ・ロスらに影響を受けた、ソウルフルでダンス駆動型のエネルギーを放つ。熱帯の温かさと現代的な女性の自信を捉えたサウンドは、鋭いハーモニーと圧倒的なパフォーマンスを両立させている。すでにSamsung、BAPE、Tiffany & Co.などのグローバルブランドともパートナーシップを締結。インドネシアのアイデンティティに根ざしつつ、世界的な野心を抱く彼女たちは、東南アジア発のインターナショナル・ポップスターの定義を塗り替えようとしている。

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