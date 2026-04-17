全国の遊園地で開催中の人気イベント、北海道グリーンランドでも開催決定！夜の遊園地貸切り大合コン「グリコン」

株式会社バームクーヘン

昨年、全国の遊園地で多くの反響を呼んだ夜の遊園地貸切り大合コンが、ついに北海道内の会場としてルスツリゾート遊園地に続いて2箇所目の「北海道グリーンランド」で7月11日(土)に開催いたします。

「夜の遊園地貸切り大合コン」とは、その名の通り、夜に閉園後の遊園地を丸ごと貸し切って行う男女の出会いのイベントです。

昨年ルスツリゾート遊園地で初開催となった「ルスコン」では2,500名の独身男女が参加して盛大に盛り上がりました。

続く北海道グリーンランドで開催が決定した「グリコン」では、園内にて13種類のアトラクションが乗り放題、ドリンク飲み放題、もちろん出会いたい放題となっております。

また、出会いのきっかけとなるゲームを用意しております。いくつかのゲームがある中で、特に会場で大盛り上がりのゲームが、「ピンポイントマッチングゲーム」。女性が、好みのタイプを大声で叫び、自分が該当すると思った男性が、女性のもとに集合。 女性はその中から、ピンポイントで合致していると感じた男性の手を握り、カップルが成立します。



そして、このイベント恒例企画となっている「奇跡のトランプゲーム」。入場時に配られた、半分に切ったトランプの片端を、異性が持っています。 その異性を見つけられカップリングが成功した男女に、景品をプレゼントするゲームです。

出会いのきっかけが少ない今、貴重な出会いの場として、さまざまな方面から注目を浴びています。

このイベントは、コロナ禍を経て加速したリアルな出会いへの回帰、そしてマッチングアプリ疲れを感じる層からの支持を受け、開催規模が大幅に拡大し、全国各地の老舗遊園地と提携しその土地ならではの夜の魅力を再び掘り起こすことで地域活性化にも寄与してきました。



＜開催概要＞

■名 称：夜の遊園地貸切り大合コン「グリコン」

■日 程：2026年7月11日（土）開場18:00 開演18:30 終演21:00

■入場料：女性3,500円 男性6,500円【グループ割適用で最大4,500円引き】

■主 催：グリコン実行委員会

◼️お問い合わせ先：info@gurikon.jp

■グリコン公式HP

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2026年は、昨年大盛況となった会場、そして新しい会場での開催等、全国で予定しております。

詳しくは、こちらからご覧ください。

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■夜の遊園地貸切り大合コン公式HP

https://yoru-no-yuuenchi.jp/

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