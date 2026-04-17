初回1,500枚の前売券が完売！大好評につき2回目開催決定！夜の遊園地貸切り大合コン「ジョイポリナイト」

株式会社バームクーヘン

今年3月についに東京に進出した夜の遊園地貸切り大合コン。初回開催においては開催決定発表からほどなく1,500枚の前売券が完売しました。この「ジョイポリナイト」が東京・お台場「東京ジョイポリス」で7月18日(土)に再開催することが決定しました。



「夜の遊園地貸切り大合コン」とは、その名の通り、閉園後の遊園地を丸ごと貸し切って行う

合コンイベントです。

今年3月の初回開催時は、開演後すぐに、あちこちで男女グループが見られ、会場の雰囲気が熱いまま、大盛り上がりとなりました。



このイベント中は、園内にて20種類のアトラクションが乗り放題、飲み放題、もちろん出会い放題となっております。

また、出会いのきっかけとなるゲームを用意しております。いくつかのゲームがある中で、特に会場で大盛り上がりのゲームが、「ピンポイントマッチングゲーム」。女性が、好みのタイプを大声で叫び、自分が該当すると思った男性が、女性のもとに集合。 女性はその中から、ピンポイントで合致していると感じた男性の手を握り、カップルが成立します。



そして、このイベント恒例企画となっている「奇跡のトランプゲーム」。入場時に配られた、半分に切ったトランプの片端を、異性が持っています。 その異性を見つけられカップリングが成功した男女に、景品をプレゼントするゲームです。



出会いのきっかけが少ない今、貴重な出会いの場として、さまざまな方面から注目を浴びているイベントです。

このイベントは、コロナ禍を経て加速したリアルな出会いへの回帰、そしてマッチングアプリ疲れを感じる層からの支持を受け、開催規模が大幅に拡大しました。これまでは全国各地の老舗遊園地と提携しその土地ならではの夜の魅力を再び掘り起こすことで地域活性化にも寄与してきましたが、 今回は初の東京開催ということで反響が大きく、初回開催で1,500枚の前売券が即時完売したほどの注目度でした。



＜開催概要＞

■名 称：夜の遊園地貸切り大合コン「ジョイポリナイト」

■日 程：2026年7月18日（土）受付18:15 開演19:00 終演21:00

■入場料：女性 4,000円 男性 7,000円【グループ割適用で最大4,500円引き】

■主 催：ジョイポリナイト実行委員会

◼️お問い合わせ先：info@joypoli-night.jp 〈ジョイポリナイト公式SNS〉

■公式HP

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■Instagram

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■YouTube

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2026年は、昨年大盛況となった会場、そして新しい会場での開催等、全国で予定しております。

詳しくは、こちらからご覧ください。

〈夜の遊園地貸切り大合コン公式SNS〉

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https://yoru-no-yuuenchi.jp/(https://yoru-no-yuuenchi.jp/)

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