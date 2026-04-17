あの人気ミニチュアシリーズが復刻！懐かしくて可愛い世界観を集めて楽しむ「みにあつめ」シリーズ第1弾

株式会社 メガハウス

株式会社メガハウス（バンダイナムコグループ/本社：東京都千代田区)は、ミニチュアフィギュア、『みにあつめ』シリーズ第１弾、「ダックス店長のコーヒー屋さん」「こぐまキッチン」「街角アルバム」（全3商品）を2026年11月下旬より発売いたします。

『みにあつめ』シリーズは、2004年~2008年頃にかけて多くのファンに親しまれてきた、メガハウスのミニチュアコレクションを復刻したものです。独自の世界観や、ノスタルジックなシーンを細部まで丁寧に作り込まれた造形が特徴です。集めて並べることで、小さなシーン同士がつながり、まるで物語が広がっていくような楽しさを味わえるのも本シリーズならではの魅力です。さらに、ラインアップにはシークレットアイテムも封入。どのアイテムが出てくるかは、開封してからのお楽しみとなっています。お気に入りのフィギュアやぬいぐるみと一緒に飾ることで、ディスプレイの幅が広がり、コレクションとしてもインテリアとしてもお楽しみいただけます。

【みにあつめ】シリーズ 第１弾ラインアップ（全3商品）

◆みにあつめ ダックス店長のコーヒー屋さん（計8種＋１シークレット）

ダックス店長が営む、こだわりのコーヒーショップがテーマ。コーヒーやスイーツなどのカフェメニューはもちろん、店内の小物に至るまで犬モチーフを施し、カラフルでポップなお店の世界観を楽しめます。

商品HP https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5774/(https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5774/)

◆みにあつめ こぐまキッチン（計8種＋１シークレット）

シェフ見習いのこぐまのタフィーが働くこぐまキッチンがテーマ。くまモチーフのハンバーガーやオムライスなどのレストランメニューをミニチュアで再現しました。細部までこだわりが詰め、かわいらしい世界観を楽しめます。

商品HP https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5775/(https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5775/)

◆みにあつめ 街角アルバム（計6種＋１シークレット）

昭和を代表する街の風景とそこで暮らす動物たちのジオラマフィギュア。喫茶店や縁台、豆腐屋など、昭和の暮らしが思い出されるラインアップです。

商品HP https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5773/(https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5773/)

※画像はイメージです。

※同商品は、お菓子は付属しません。

(C) sumillion/MegaHouse 2026

(C) MegaHouse 2026

【商品概要】

商品名・種類・サイズ １.みにあつめ ダックス店長のコーヒー屋さん（計8種＋１シークレット）

約(W)40×(D)40×(H)15ｍｍ ※一例

２.みにあつめ こぐまキッチン（計8種＋１シークレット）

約(W)40×(D)40×(H)15ｍｍ ※一例

３.みにあつめ 街角アルバム（計6種＋１シークレット）

約(W)60×(D)40×(H)55ｍｍ ※一例

発売日 2026年11月下旬

価格 各1,155円(税10％込) / 1,050円（税抜）

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