投資特別セミナー、5月19日（火）に開催決定！特別キャンペーンも同時開催 - moomoo証券

moomoo証券株式会社

国内でアプリダウンロード数200万件(※1)を突破し、世界2,900万人(※2)が利用する次世代投資アプリを提供するmoomoo証券株式会社（ムームー、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊澤フランシスコ、以下「moomoo証券」）はこの度、5月19日（火）に投資特別セミナーを開催いたします。また、セミナーの開催を記念した特別キャンペーンも実施いたします。

投資特別セミナーの豪華な出演者

株式市場の変動が続き、先行きが読みづらい状況が続いています。今後の世界経済と株価の行方はどうなるのか？本セミナーでは、エミン・ユルマズ氏、大川智宏氏、PAN氏をゲストにお迎えし、足元の相場環境を整理しながら、注目セクターや今後の投資戦略を分かりやすく解説します。

■セミナー概要

■特別キャンペーン

- 日時：2026年5月19日（火）19：00～20：50（予定）- 形態：オンライン生配信セミナー ※moomoo証券に口座をお持ちの方限定- 出演：- - エミン・ユルマズ氏（エコノミスト・グローバルストラテジスト）- - 大川智宏氏（智剣・Oskarグループ CEO兼主席ストラテジスト）- - PAN氏（米国株YouTuber）- 司会：内田まさみ氏（日経CNBCキャスター）- ご入金で最大2カ月手数料無料キャンペーン期間中、入金が30万円以上の方に、「米国株取引手数料1カ月無料（月間上限5万円）」をプレゼント！口座開設＆入金プログラムの特典（1カ月分）と合わせると、最大合計2カ月間手数料無料になります。※すでに入金済みの方の追加入金も対象となります。- ライブ視聴で特別レポート進呈5月19日（火）のライブ配信をリアルタイムで視聴されたmoomoo証券口座所有者を対象に、米国株YouTuber PAN氏による特別レポートをプレゼントします。

本セミナーおよび関連キャンペーンの詳細は、以下のURLよりご確認いただけます。ぜひこの機会にご参加ください。

▼詳細・お申込みはこちら： https://j.moomoo.com/0B2dlt

moomooアプリのダウンロードはこちら： https://moomoo.com/jp/download

moomoo証券について

2018年に米国・シリコンバレーで生まれた投資アプリ「moomoo」は、一人ひとりの投資目標を実現するために革新的かつ使いやすい投資ツールの提供のほか、アプリ内で全世界2,900万人(※2)以上の個人投資家が集まる掲示板サービスを運営し、世界中の投資家たちが最新の情報を共有し合い、学び合い、成長することをサポートしています。(※3)日本では2022年10月にmoomoo証券株式会社（東京都渋谷区）としてサービスを開始し、25年11月には国内で200万ダウンロード(※4)を実現しました。米国、カナダをはじめとした世界各国でのビジネス展開で培った技術力を武器に、日本の個人投資家の利益に貢献すべく独自のツール開発を行っています。また、「投資を、あなたの日常に。」というコンセプトのもと、ネット証券では日本初(※5)となる体験型店舗「moomoo証券ストア 表参道(https://www.moomoo.com/jp/experience-store?chain_id=mgD04v1-0_7rUa.1kqk9q0&global_content=%7B%22promote_id%22%3A13328%2C%22sub_promote_id%22%3A2%2C%22f%22%3A%22mm%2Fjp%22%7D)」を展開しています。洗練された空間の中で最新の投資ツールを直接体験できるだけでなく、専門スタッフとの対話を通じて、投資がよりポジティブで自分らしいライフスタイルの一部となるような体験をお楽しみいただけます。

※1 Sensor Tower集計によるアプリ名「moomoo」の累計ダウンロード数。すべてのサポートデバイス(iOS/Android)の合計値 集計期間:2022年10月27日～2025年11月13日

※2 全世界のユーザー数。参照元：Futu Holdings Limitedの2025Q4の決算公告。

※3 サービスや機能によっては、口座開設などの条件を満たす必要があります。

※4 Sensor Tower集計によるアプリ名「moomoo」の累計ダウンロード数。すべてのサポートデバイス（iOS/Android）の合計値 集計期間：2022年10月27日～2025年11月13日

※5 6画面モニターやデモ取引、各種イベント等による投資体験型店舗は業界初。主要ネット証券 口座数上位5社:SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、 楽天証券(順不同)で比較。(弊社調べ 2025年9月17日時点)

※本資料はmoomoo証券による提供です。本資料における第三者のロゴ・商標・肖像は、当社の営利目的で利用することはなく、情報の識別のみを目的としております。該当するロゴ・商標は各々の所有者に属します。

【会社概要】

会社名：moomoo証券株式会社

代表者：代表取締役社長 伊澤フランシスコ

所在地：東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル 11F、14F

TEL：03-6845-3636

FAX：03-3409-1533

E-Mail：moomoojp-mkt@jp.moomoo.com

HP：https://www.moomoo.com/jp

金融商品取引業者：関東財務局(金商)第3335号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会

【免責事項】

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