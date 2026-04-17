学校では学べない塾シリーズ 「大阪トヨペットラボ」が、さらにパワーアップし2026年5月より開校！

大阪トヨペット株式会社

大阪トヨペット株式会社（本社：大阪市西区立売堀3丁目1番1号）では、地域共育の取り組みとして展開する体験型教育プログラム「大阪トヨペットラボ」の「サイエンスコース」、「プログラミングコース」を、2026年5月から開校いたします。

2026年度版は、より実践的で主体的な学びへと進化しました。

■大阪トヨペットラボとは

大阪トヨペットラボは、科学やデジタルの世界を親子で遊びながら学べる「体験型教室」です。

サイエンスコースでは、学校では学べないドキドキ実験や驚きの技術を通して、子どもたちの好奇心と探究心を育みます。

プログラミングコースでは、TJ3B（車型ロボット）を使って世界をつくり、しくみを動かす体験を通して、子どもたちの想像力・論理力・発信力を楽しみながら育てていきます。

大阪トヨペットラボは地域と連携し、学びのワクワクがどこまでも広がる地域の未来拠点を提供していきます。

詳細：https://www.osaka-toyopet.jp/special/toyolab/

サイエンスコース■2026年度版 サイエンスコースの特徴

サイエンスコースでは、子どもたちの「不思議」「やってみたい」という気持ちを起点に、本格的な科学実験を通して探究心を育みます。2026年度版では、「デンキ」「コオリ」「ミズ」「ジシャク」など、身近でありながらも奥深いテーマを扱い、現象を体験しながら科学の原理に迫るカリキュラムを展開します。

・デンキの教室

電球の中身の明るく光るフィラメントをつくる実験。アーク放電やショートカイロをつくり、発火のなぞに迫ります。

・コオリの教室

ドライアイスや液体窒素を使った水蒸気爆発を間近で体感できる実験です。

・ミズの教室

水にものを浮かべたり表面張力を壊したりすることで、水の秘密に迫ります。

・ジシャクの教室

電磁力による高速回転や、静電気で色々なものを動かす体験を通して電磁力について学ぶ授業です。

これらを通じて、子どもたち自身が“見て・触れて・考える” ことで理解を深めていきます。

開催概要

教室名：大阪トヨペットラボ サイエンスコース

開催場所：大阪トヨペット西淀店・中央店

開催日：2026年5月～12月 毎月第2土日（※10月のみ第4土日）

時 間：午前・午後の2部制

対 象：小学生（親子での参加を推奨）

参加費：無料

詳 細：https://www.osaka-toyopet.jp/special/toyolab/science2026

プログラミングコース■2026年度版 プログラミングコースの特徴

プログラミングコースでは、車型ロボット教材「TJ3B」を活用し、自分で組んだプログラムでロボットを動かす体験を提供します。

2026年度版では、ミッション形式のカリキュラムを通して、子どもたちは試行錯誤を繰り返しながら課題解決に挑戦します。

Mission1 壁に当たらず駐車せよ！

Mission2 踏切前でストップせよ！

Mission3 トンネルを通過せよ！

Mission4 S字クランクを走行せよ！

こうした４つのミッションに取り組むことで、論理的思考力と創造力を実践的に身につけます。

子どもたちが自ら考え、形にし、動かす体験を通して、未来を切り拓く力を育みます。

開催概要

教室名：大阪トヨペットラボ プログラミングコース

開催場所：大阪トヨペット堀江店

開催日：2026年5月・7月・9月・11月（全4回）

時 間：午前・午後の2部制

対 象：小学1年生～中学生

参加費：無料

詳細：https://www.osaka-toyopet.jp/special/toyolab/Programming2026(https://www.osaka-toyopet.jp/special/toyolab/programming2026)

大阪トヨペットラボは、「親子で学ぶ」「まちで学ぶ」ことをコンセプトに、大阪トヨペットの店舗スペースなどを活用して開催しています。

企業として子どもたちの未来を応援し、地域とつながる新しい学びのかたちをこれからも広げていきます。