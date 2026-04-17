京大発スタートアップBiomeがインドネシア国立研究イノベーション庁（BRIN）とMoU締結

株式会社バイオーム

株式会社バイオーム（本社：京都府京都市、以下バイオーム）は、海外における事業展開を加速させる重要な一歩として、インドネシアの国立研究イノベーション庁（以下、BRIN）と「都市の生物多様性評価のための新たな市民科学プラットフォーム」の共同開発に関する覚書（MoU※）を締結しました。今後、市民科学を活用した生物多様性評価・保全の推進を図ります。本MoUの締結式は、2026年4月8日（水）にインドネシア現地において、両者の代表出席のもと執り行われました。

本MoUの意義

インドネシアは世界有数の生物多様性ホットスポットである一方、森林減少や都市化の進展に伴う生態系の劣化が懸念されています。こうした中、生物多様性の実態を把握するためのデータ収集や、学術研究・政策立案を支える情報基盤の構築が求められています。

本取り組みでは、バイオームが独自で開発したアプリBiomeや解析ツールを活用し、市民参加による生物データを収集・可視化する新たなフローを構築します。これにより、インドネシアにおける生物多様性評価のためのプラットフォームづくりを実現します。また、両国の科学とイノベーションの推進に貢献するとともに、将来的には市民参加型の新たな国際協力モデルの確立を目指すものです。

バイオーム代表 藤木のコメント

このたび、BRINとのMoU締結に至ったことを大変嬉しく思います。また、長期にわたりご支援いただいた関係者の皆様に、心より御礼申し上げます。

インドネシアの自然は、私にとって大学院時代の経験が詰まった特別な存在であり、そこでの原体験が、現在のバイオームの事業の原点となっています。今回の連携を通じて、その素晴らしい自然環境を未来へとつないでいくことに、微力ながら貢献できればと願っております。

これからBRINの皆様と協力しあって、市民科学を基盤とした生物多様性データの収集・活用を推進し、科学的知見に基づく自然資本の評価・管理の高度化に取り組んでまいります。この取り組みが、インドネシアのみならず、アジア全体、さらには世界におけるネイチャーポジティブの推進に向けた一助となれるよう、ともに歩んでいければと思います。

連携内容

本MoUに基づき、バイオームとBRINは、インドネシア都市部における市民科学を活用した生物多様性評価手法の構築を目的として、以下の取り組みを推進します。

今後の展望

- 市民科学プラットフォームの共同開発および運用- 生物データの収集・解析、ならびに科学技術・情報の共有- 共同研究や人材交流を通じた研究・人材育成の推進

本MoUの締結を受け、バイオームとBRINは関連部署間での協議を開始しており、市民科学プラットフォームの開発に向けた取り組みを進めています。また、インドネシアにおけるアプリBiomeの正式リリースおよび、生物データの収集・解析の協働推進を通じて、同国における生物多様性の可視化を図ります。



これらの取り組みを通じ、科学的根拠に基づく環境政策や保全活動への貢献とともに、日本とインドネシア両国における生物多様性保全に向けた連携の強化にもつながることが期待されます。

インドネシア国立研究イノベーション庁（BRIN）について

BRIN（Badan Riset dan Inovasi Nasional）は、インドネシア国内の主要な研究機関が統合され、2021年に正式な国家研究機関として定められました。多様な研究技術を集約し、国内外のパートナーとの連携を通じた技術交流や人材育成を通して、研究能力と専門性を高めることを目的の一つとしています。

https://brin.go.id/en

株式会社バイオームについて

「生物多様性の保全を社会の当然に」を理念に、2017年5月に設立された京都のベンチャー企業。いきものコレクションアプリBiome（バイオーム）の開発・運営を中心に、世界中の生物のリアルタイムな分布データを取り扱った生物情報プラットフォームの構築を推進しています。

そのほか、生物調査の計画・実施・データ収集・管理を一気通貫で支援する本格的な生物調査支援ツール「BiomeSurvey」や生物多様性可視化サービス「BiomeViewer」のサービスも提供しています。

https://biome.co.jp

いきものコレクションアプリBiomeについて

生物の分布状況を把握し、生物多様性保全の基盤情報として活用していくために開発された、スマートフォン向けの無料アプリケーション。

日本国内ほぼ全種（約10万種）の動植物を収録し、独自の名前判定AIによって、ユーザーが撮影した写真から生物の名前を判定します。いきものの写真をゲームのようにコレクションできるだけではなく、図鑑・地図・SNS・クエストを通し、いきもの探しをゲーム感覚で楽しめる仕掛けが詰まっています。

2026年4月現在、アプリは累計125万ダウンロードを突破。ユーザーの皆さまによる投稿は1,000万件以上にものぼり、日々生物データが蓄積され続けています。集めたデータは、生物多様性の保全のために活用されます。

https://biome.co.jp/app-biome/

※ MoU・・・Memorandum of Understandingの略。覚書・同意書。