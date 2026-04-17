元プロ野球選手・大学教授の「小林至」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都港区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、元プロ野球選手で大学教授の「小林至」氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

小林至氏のコメント

福岡ソフトバンクホークスのチーム経営に携わり、現在はプロ野球ビジネスの第一人者である「小林 至」が日本プロ野球やメジャーリーグの「お金のカラクリ」を深堀りします。プロ野球・MLBファンはもちろん、スポーツビジネスに関心のある方にとっても示唆に富む内容です。ぜひご覧ください。

小林至のプロ野球ビジネス学 ～お金のリアル～：https://moneyball.theletter.jp/(https://moneyball.theletter.jp/)

日本のプロ野球やメジャーリーグを、「お金」という視点からわかりやすく解説するニュースレター。

＜小林至氏プロフィール ＞

東京大学卒業後、千葉ロッテマリーンズからドラフト8位で入団し、東大出身者として当時史上3人目のプロ野球選手となる。引退後は米国コロンビア大学大学院でMBAを取得。江戸川大学教授や福岡ソフトバンクホークス取締役を経て、現在は桜美林大学教授としてスポーツビジネス分野で活動。主な著書に『スポーツの経済学 新装改訂版』、共著に『これからのスポーツガバナンス』がある。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

theLetter 専門インフルエンサー記事コラボレーション

著書を持つような信頼性と専門性のあるインフルエンサーによるメディアが集まる「theLetter」が、所属のインフルエンサーとの対談・取材記事を作成し、低予算で御社商品/サービスの認知・理解促進・信頼性向上に貢献します。



事例・資料のダウンロードはこちらから：https://lp.theletter.jp/showcase





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