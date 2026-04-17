明治安田Ｊ2・Ｊ3 百年構想リーグ ふくしまSDGsユニフォームパートナーのご紹介

株式会社AC福島ユナイテッド

このたび、明治安田Ｊ2・Ｊ3 百年構想リーグ ふくしまSDGsユニフォームパートナーが決定しましたことを、お知らせいたします。各社からの多大なる支援に感謝を申し上げます。また、残りのシーズンに向け、チームへのエールを頂戴しておりますので、併せて紹介いたします。

■正面/胸

【社名】スポーツX株式会社

【所在地】〒615-0863 京都府京都市右京区西京極堤町 44 番地 2

【代表者】代表取締役社長 小山 淳

【事業内容】J リーグクラブのインキュベーション、プロクラブ経営のプラットフォーム

【代表取締役社長 小山 淳氏コメント】

今期も引き続き、ふくしまSDGsユニフォームパートナーとして、福島ユナイテッドFCの未来に向けたコミットメントを表明いたします。

当社はクラブと共に、サステナビリティへの取り組みを一層強化してまいります。

その象徴的な取り組みのひとつとして、三浦知良選手の加入を大変嬉しく思うと同時に、持続性への挑戦の地として福島を選んでいただいたことに、心より感謝申し上げます。

あらゆる側面における持続性と環境への配慮を重視する覚悟です。このユニフォームをまとい戦う選手たちを、これからも全力で支援し、共に歩んでまいります。

■背面/上部

【社名】福島日産自動車株式会社

【所在地】〒960-8102福島県福島市北町2番32号

【代表者】代表取締役社長 金子 與志幸

【事業内容】福島県内において日産自動車の製造する車両の販売並びに修理、中古車販売、部品、用品の販売自動車リース、レンタカー、自動車傷害保険代理業務など

【応援コメント】

東日本大震災および原発事故から15年という節目の年に、福島ユナイテッドFCのみなさまと共に歩めることを、大変意義深く感じております。

震災以降、クラブがいち早く立ち上げた農業部の取り組みは、食の風評被害払拭に真正面から向き合い、地域の価値を発信し続けてこられた象徴的な活動です。

ホームのみならずアウェーの地でも福島の魅力を発信し、さらにトップチームの選手が自ら農作業に取り組み、子どもたちへの食育にもつなげている姿に、強い共感と敬意を抱いております。

私たち福島日産は、単にユニフォームに社名を掲出することを目的とするのではなく、「地域に根ざした本質的な取り組み」と志を共にするパートナーでありたいと考えております。

震災から15年。これまでの歩みを未来へと繋ぎ、福島の価値をさらに高めていくために。当社はクラブの挑戦と、その先にある地域の未来をこれからも全力で応援してまいります。

■正面/鎖骨（右）

【名称】ネッツトヨタ福島株式会社

【所在地】〒960-0111福島県福島市丸子字中ノ町12番地

【代表者】代表取締役社長 大沼 健弘

【事業内容】トヨタ車の新車販売 、中古車販売、レンタカー、カーリース、ダイハツ車の販売、自動車の整備、

自動車の部品、オイル、用品販売、自動車の買取、各種保険（自動車、火災等損害保険、生命保険）

の販売、au 携帯電話の販売、JAF の加入取次ぎ、TS3（ティーエスキュービック）カードの加入受付

【代表取締役社長 大沼 健弘氏コメント】

福島ユナイテッドFCの毎試合熱く戦う姿に多くの勇気をいただいております。

このたび、ユニフォームに社名を加えていただけることに、心から感謝申し上げます。

地域に根を張り、地域を盛り上げる事は、業種は違えども志は同じです。ますますのご活躍を心から祈念いたします。

■正面/鎖骨（左）

【社名】NOK株式会社

【所在地】

〒105-8585 （本社） 東京都港区芝大門1丁目12番15号

〒960-1193（福島事業場） 福島県福島市永井川字続堀8番地

【代表者】代表取締役 社長執行役員 グループCEO 鶴 正雄

【事業内容】

シール製品、工業用機能部品、油圧機器、プラント機器、電子力機器、合成化学製品、

エレクトロニクス製品などの製造、仕入、輸入、販売並びに機械器具設置工事等に付帯する業務

【上席執行役員 シーリングソリューション CPO（Chief Production Officer）兼オイルシール事業部長 池崎雅人氏コメント】

NOKはこのたび、「ふくしまSDGsユニフォームパートナー」としてもユニフォームに名を刻むこととなりました。

モノづくりを通じて持続可能な未来を実現するNOKグループは、福島のみなさまと心をひとつに、より良い社会への挑戦を続ける福島ユナイテッドFCの歩みを応援し、伴走できることを光栄に思います。

共にがんばろう、福島ユナイテッドFC！

■背面／下部

【社名】株式会社zero one

【所在地】〒960-8041福島県福島市大町7-25 アクティ大町ビル3階

【代表者】代表取締役社長 南 祐希

【事業内容】総合建設業、電気工事業

【代表取締役社長 南 祐希氏コメント】

百年構想リーグという特別なシーズンにおいて、オフィシャルクラブパートナーとして、地域やファン、サポーターのみなさまと共に、福島ユナイテッドFCを応援できることを大変光栄に思います。

全力で戦い抜く選手たちの姿が、福島の街にさらなる活気と感動を届けてくれることを心から期待しています。

当社も地域のみなさまと共に福島の発展と活性化に貢献できるよう、引き続き取り組んでまいります。

百年構想リーグでのご活躍と多くの感動を届けてくれること、心より楽しみにしております。

■左袖

【名称】有限会社グランドテック

【所在地】〒960-0682 福島県伊達市保原町富沢字磐城前9-1

【代表者】代表取締役 菅野 昭吾

【事業内容】地盤改良工

【代表取締役 菅野 昭吾氏コメント】

有限会社グランドテックは、建築物の土台となる地盤を改良及び補強し、みなさまが安全に生活できる建物を支える仕事をしております。

このたび、「ふくしまSDGsユニフォームパートナー」として応援させていただくこととなりました。

福島ユナイテッドFCのみなさまが、ピッチ上で見せるひたむきで熱いプレーはもちろんのこと、サッカーというスポーツの枠を超えて、地元福島に密着した活動を続けられている姿勢に、私たちは深く共感いたしました。

当社も、日々の事業を通じて地域社会の発展に寄与し、みなさまへの「地元貢献」を果たしていくことを大切な使命として掲げております。単なるスポーツへの協賛にとどまらず、「地元を元気にし、笑顔あふれる豊かな未来を共に創り上げていきたい」という共通する熱い想いが結実したものです。

クラブを支えるファン、サポーター、パートナー企業、地域のみなさまの輪の中に、当社も加わらせていただけることを大変誇りに思います。

これからはユニフォームパートナーとして、ピッチで躍動する選手たちを全力で後押しさせていただき、クラブのみなさまとしっかりと手を取り合いながら、地域に根ざしたさらなる地元貢献活動へとその輪を広げていきたいと考えております。

クラブのさらなる飛躍と、地元の活力ある未来に向けて、共に熱く闘い、盛り上げていきましょう！ 頑張れ、福島ユナイテッドFC！！

■パンツ正面/左裾

【名称】株式会社福島タイヤ

【所在地】〒960-1108福島県福島市成川字上人前1番地1

【代表者】代表取締役社長 野地 直幸

【事業内容】中古タイヤの買取や販売

【応援コメント】

福島タイヤ（タイヤネット）は、高品質な中古タイヤの販売を通じて、お客さまの安心、安全なカーライフと資源の有効活用に取り組んでおります。

昨年に引き続き、百年構想リーグの「ふくしまSDGsユニフォームパートナー」としてパンツ前面にロゴを掲出させていただくこととなりました。

『価値あるものを無駄にせず活かす』という当社の想いと、クラブの持続可能な社会づくりへの挑戦が重なり合うことに大きな意義を感じております。

地域に根ざす企業として、クラブと共に福島の未来を支え、さらなる発展に貢献してまいります。

福島ユナイテッドFCのご活躍を心より応援しております。