物理セキュリティ領域に本格参入「BizDriveフィジカルセキュリティ」を提供開始

NTT東日本株式会社

NTT東日本株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：澁谷 直樹、以下NTT東日本）は、企業・組織における物理接続起因のセキュリティリスクの高まりを受け、物理セキュリティソリューション「BizDriveフィジカルセキュリティ」※1を2026年4月17日より提供開始します。

本ソリューションの第一弾として、株式会社SMARTKEEPER(本社：韓国ソウル特別市、代表取締役社長：ChangHoon Ahn、以下SMARTKEEPER)が提供する、USBポートやネットワークポートなどを物理的に閉塞するセキュリティ製品「SMARTKEEPER Pro」を、日本国内独占販売※2にて提供します。

近年、USBデバイスの不正接続による情報漏えいや誤ったLANケーブル接続に起因する通信障害など、物理接続を起点としたインシデントが増加しています。こうした状況を受け、令和7年4月に経産省が策定した「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドラインVer1.0」※3等、各種ガイドラインにおいても論理的なセキュリティ対策に加え物理的なセキュリティ対策の重要性が示されています。

NTT東日本は、ネットワークやセキュリティ分野で培ってきた知見を生かし、物理×運用×証跡の観点から実効性の高い物理セキュリティ対策を提供します。

※1 詳細はソリューション紹介ページをご参照ください。

https://business.ntt-east.co.jp/content/bizdrive-physicalsecurity/

※2 国内独占販売：NTT東日本が日本国内において 販売・マーケティングおよび流通について、独占的かつ排他的な販売権を有することを指します。

※3 https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/wg1/factorysystems_guideline.html

ソリューションイメージ

1. 背景

企業・組織におけるセキュリティ対策は、サイバー攻撃への備えを中心に高度化が進んできました。一方で、利用者に近い端末やネットワーク機器の物理的な接続部分に関しては運用ルールに依存した管理にとどまっているケースも多く、ヒューマンエラーや内部不正を完全に防ぐことが難しいという課題があります。

また、製造業や公共分野を中心に、国や業界団体によるセキュリティガイドラインが整備される中で、不要な物理ポートへの対策や証跡を伴う管理が求められる場面が増えています。

SMARTKEEPERはこれまで米国、韓国をはじめとした諸外国において物理セキュリティ対策製品「SMARTKEEPER Pro」を提供してきましたが、日本における需要の高まりを踏まえ多くのお客さまの課題を解決するために、地域に根ざした活動基盤を持つNTT東日本との協業を開始しました。NTT東日本としても、こうした課題を解決することが地域のお客さまの事業発展に注力していただくことに貢献できると考え、物理セキュリティを起点とした新たなソリューション「BizDriveフィジカルセキュリティ」を提供開始することとしました。

2. ソリューション概要

「BizDriveフィジカルセキュリティ」は、NTT東日本が提供するBizDriveシリーズ※4の一つとして、お客さまのネットワーク環境における物理セキュリティ対策をお客さまのご要望にあわせ段階的に強化できるソリューションです。

第一弾として提供する「SMARTKEEPER Pro」は、USB、LAN（RJ45）をはじめとした各種ポートを物理的に閉塞することで、不正なデバイス接続や誤接続を防止します。

お客さま専用キーでのみ解除可能な仕組みを採用しており、運用ルールだけに依存しない高い抑止効果を実現します。

「SMARTKEEPER Pro」は、メーカーおよび輸入元と連携のもと、これまでNTT東日本を通じて半導体関連企業さまをはじめとした複数の企業に提供しており、特長に記載した各ポイントを高く評価いただいています。

今回、こうした提供経験を踏まえ、製品提供にとどまらず、導入設計から運用・証跡管理までを含めて体系化したソリューションとして、「BizDriveフィジカルセキュリティ」の第一弾として提供を開始します。これにより、日本国内のお客さまに対し、実運用を見据えた物理セキュリティ対策をより分かりやすく提供していきます。

※4 BizDriveシリーズ…BizDriveシリーズとは、NTT東日本がお客さまの課題に合わせて提供するソリューション群の総称です。地域に根差して活動してきた中で培った技術や現場力・ノウハウといったアセットを活用して、お客さまのニーズに応じて“ちょうどいい”課題解決ソリューションを提供します。

https://business.ntt-east.co.jp/content/bizdrive-series/

3. 本ソリューションの特長および導入のメリット

特長１. 物理的に「つながせない」確実なセキュリティ対策

未使用のUSBやネットワークポートを物理的に閉塞することで、不正接続や誤接続を未然に防止します。運用ルールやソフトウエア制御に依存せず、ヒューマンエラーを含むリスク低減を実現します。また、不正行動に対する視覚的な抑止効果、管理・監査面での説明のしやすさを両立します。

特長２. お客さま専用キーによる高い抑止力

物理閉塞の解除は、一般市場に流通されないお客さま専用キーでのみ可能となります。

このため、第三者による不正解除や意図しない取り外しを防止します。

特長３. 多様な機器・インターフェースに対応

USB、LAN（RJ45）をはじめ、SFP※5、BNC※6など企業のお客さまが利用される多様なポート形状に対応し、さまざまな機器・環境に適用可能です。

既存環境への後付け導入ができ、スモールスタートから段階的な展開にも対応します。

特長４. 運用・監査まで見据えた拡張性

製品提供にとどまらず、導入支援や運用設計、点検・証跡管理などへの拡張を見据えたソリューションです。お客さまの求めるセキュリティレベルに応じた段階的なセキュリティ強化を支援します。

※5 SFP(Small Form-factor Pluggable)…スイッチングハブやルータなどのネットワーク機器に装着する小型で着脱可能な光トランシーバモジュール、主に1Gbpsの高速・長距離通信を実現するために企業ネットワークで用いられます。

※6 BNC(Bayonet Neill Concelman)…映像機器、通信機器、計測機器で広く使われる同軸ケーブル用のコネクタです。

4. 提供開始日

2026年4月17日（金）

5. 提供料金

お客さまの環境や導入規模により異なりますので、詳細は当社営業担当者までお問い合わせください。

6. 今後の展望

NTT東日本は、「BizDriveフィジカルセキュリティ」の提供を通じて、業界・業種を問わず共通して求められる人為的な誤操作や不正行為による物理的なセキュリティリスクに対する安心・安全の実現に貢献してまいります。今後は、第一弾として提供する物理ポート対策を起点に、鍵やデバイスの管理・紛失防止といった運用面の課題や、盗難や不正な持ち出しといった物理的脅威への対応を見据え、重要設備やエリアの管理、現場状況の可視化・証跡管理など、フィジカルセキュリティ全体をカバーするソリューションへの対象領域拡張等、お客さまの環境や課題に応じたソリューションの拡充を進め、実運用に適したフィジカルセキュリティの段階的な高度化を支援していきます。

また、今後もSMARTKEEPER社と協力し、さらなるお客さまの物理セキュリティ強化に向け、お客さまの環境やご要望に応じたソリューションの創出をめざしてまいります。

7. 本ソリューションでの連携企業様からのコメント

- 株式会社SMARTKEEPER 代表取締役社長 ChangHoon Ahn 様

SMARTKEEPERは、物理ポートに起因するセキュリティリスクに対し、確実性と実用性を重視した物理セキュリティ製品を提供してまいりました。

このたび、日本市場での本格展開にあたり、導入設計から運用、監査対応までを見据えたNTT東日本の「BizDriveフィジカルセキュリティ」の構想に深く共感しております。

当社のSMARTKEEPER Proが、NTT東日本の持つ高いデリバリ力との組み合わせにより日本のお客さまにとって、より実効性の高い物理セキュリティ対策の実現に貢献できることを大変うれしく思います。

今後も両社の強みを活かし、日本市場に適したソリューションの創出を進めてまいります。

8. 本件に関するお客さまからのお問い合わせ先

当社営業担当者もしくは下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただけます。

https://form.business.ntt-east.co.jp/?formId=pf4134inq