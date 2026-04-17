専業主婦か共働きか…IT企業勤務のハイスペ彼氏が専業主婦希望の彼女に鋭い一言　さや香・新山のドライすぎる結婚記念日の恒例行事に藤本美貴がダメ出し連発｜『さよならプロポーズ viaオーストラリア』第7話

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第7話を、2026年4月16日（木）夜9時より放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

■『さよならプロポーズ viaオーストラリア』とは

本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組です。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守ります。

最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加します。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組のカップル。スタジオ見届け人には、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務めます。

■専業主婦か共働きか…IT企業勤務のハイスペ彼氏が専業主婦希望の彼女に鋭い一言「自由にお金を使うのは許せない」

4月16日（木）放送の第7話では、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノの間に、結婚後の「働き方」と「お金」をめぐる決定的な価値観のすれ違いが浮き彫りになります。 ディナーの席で将来について話し合う2人。ナオキが「お互いが好きなことを追求して、仕事を通して自己実現に繋げられたらいい」「ずっと働いていてほしい」と理想の夫婦像を語る一方で、リノは「絶対自分は専業主婦になるものだと思ってた」と、幼い頃から抱いていた専業主婦への強い憧れを打ち明けます。

しかし、ナオキは「もし俺のお金を使うってなったら、今みたいにすごい服を買うとかっていうのは、俺からしたら許せないかな」と鋭く指摘。専業主婦になった場合、これまでのように自由にお金を使うことはできないというシビアな現実を突きつけます。さらにインタビューでも「完全なる専業がいいと言われちゃうと、自分の求めているパートナーとは違うのかなと思う」と本音を明かすナオキ。結婚へのタイムリミットが迫る中、お互いの譲れない価値観が激しくぶつかり合いました。

■さや香・新山のドライすぎる結婚記念日の恒例行事に藤本美貴がダメ出し連発

また、スタジオトークでは、さや香・新山が自身の「結婚記念日の恒例行事」について明かす一幕も。妻への愛情表現について問われた新山が「記念日には花束を渡して『いつもありがとう』とは書くけど、『好きだよ、愛してるよ』までは伝えていない」「渡す時も『旬の花です』と言うだけ」と照れ隠しで不器用な一面を語ると、藤本美貴から「（愛してるは）いつ言うんですか？死ぬ前に言うんですか！？」と鋭いツッコミが炸裂し、スタジオは大きな笑いに包まれます。

■桜田通が明かす“結婚したらやめること”とは…？

さらに話題は、視聴者から寄せられた「パートナーと同居する際のインテリアや私物の処分」に関するお悩み相談へ。これに対し桜田通が「自分もアートなど大きめのものが好きだけど、正直独身中しか楽しめないと思っている」と、結婚の際には自身の趣味である大きなアート作品を手放す（やめる）覚悟があることを明かすと、スタジオからは納得の声が上がります。また、藤本美貴は夫・庄司智春の私物について「腹筋や上腕二頭筋の特集（が載っている雑誌）は今後もまだあるからと言って、ちょっと邪魔だから捨てた」と内緒で処分しているエピソードを披露。ゆうちゃみも自身が掲載された雑誌を母親にこっそり捨てられていると明かすなど、リアルな話が次々と飛び出し、スタジオは大盛り上がりとなりました。

さらに、今回リノ＆サチエ＆ルナがこの旅初めての“女子会”を開催。女性だけの場だからこそ話せる赤裸々な結婚観や、それぞれが抱える彼との関係についての悩みとは…？『さよならプロポーズ viaオーストラリア』第7話は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

■『さよならプロポーズ via オーストラリア』 番組概要

第7話放送日時：2026年4月16日（木）夜9時～

第7話配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-1303_s5_p7

第8話放送日時：2026年4月23日（木）夜9時～

第8話放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/D4dKj8SS6bh65d

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1303

ティザー映像：https://abema.tv/video/episode/90-1303_s5_p501

【スタジオ見届け人】※五十音順

さや香・新山（MC）

ヒコロヒー（MC）

藤本美貴（MC）

桜田通

ゆうちゃみ

【テーマソング】

ヒグチアイ 『もしももう一度恋をするのなら』

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/