eスタジアムとアクティオ、資本業務提携締結のお知らせ

eスタジアム株式会社

eスタジアム株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役会長兼CVO 池田 浩士、代表取締役社長兼CEO 加藤 寛之、以下「eスタジアム」）とアクティオ株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長 淡野 文孝、以下「アクティオ」）は、2026年3月31日付で資本業務提携契約を締結しましたので、お知らせします。本提携により、アクティオはeスタジアムへの出資を行います。

両社は、本提携を通じて、eスポーツ施設の全国展開を推進するとともに、施設運営事業における新たな価値創造を図り、事業拡大を目指してまいります。

【本提携の背景】

eスタジアムは「プレイヤーファースト」の理念のもと、なんば本店を起点とした全国9拠点のeスポーツ施設の運営に加え、大阪府泉佐野市をはじめとする自治体や、教育機関・企業との連携を通じて、eスポーツ事業の推進に注力しています。今後、eスポーツ施設の全国展開を一層加速させ、事業成長を実現していくため、このたびアクティオと提携することといたしました。

アクティオは1987年の会社設立以来、博覧会やイベントの運営を起点に、地域コミュニティ・文化・観光・教育・福祉等を中心とした多様な施設の管理・運営を担ってきました。「ヒト・マチ」づくりを大切にし、地域社会への貢献を続けるなか、eスポーツという新たな領域の可能性に着目し、今回の資本業務提携に至りました。

また、eスタジアムをグループ会社とする株式会社ＮＡＮＫＡＩ（本社：大阪市浪速区、代表取締役社長 岡嶋 信行）は、eスポーツ事業をグループの成長分野の一つと位置づけ、そのスケールアップの実現に注力しています。今回のアクティオによる資本参画を機に、同事業のさらなる成長を図ってまいります。

【本提携の目的】

・ eスポーツ施設運営事業における戦略的パートナーシップの構築

・「プレイヤーファースト」の精神のもと、eスポーツ文化の醸成と地域貢献の最大化

・ eスポーツ施設の全国展開を本格化させることによる事業拡大

【本提携における主な取り組み】

・eスタジアム施設の運営品質向上：アクティオの施設管理ノウハウを活用した既存・新規施設の運営改善とスタッフ育成

・eスポーツイベントの共同企画・実施：アクティオの施設ネットワークを活用したeスポーツイベントの企画・共催

・eスポーツ施設の全国展開：両社の知見・ネットワークを組み合わせた新規施設展開の加速

・自治体との連携強化：行政との協働による地域課題解決型のeスポーツ施設・イベントの展開

eスタジアムとアクティオは、ＮＡＮＫＡＩグループの支援のもと、両社が持つそれぞれの領域での施設運営・コンテンツの知見を組み合わせ、全国展開を本格化します。特に、行政・自治体との連携をさらに深め、地域のニーズに応えるeスポーツ施設・イベントを展開し、eスポーツを通じた地域活性化と新たな文化醸成に取り組んでまいります。

【各社コメント】



池田 浩士（eスタジアム株式会社 代表取締役会長 兼 CVO）

これからアクティオと一緒に作り出すeスポーツ施設で本当に創りたいものは、そこで輝くプレイヤーの情熱とそれを包み込む歓声です。eスタジアムがなぜ”スタジアム”なのかを証明し、”熱狂”を生み出すeスポーツ事業を共創してまいります。

淡野 文孝（アクティオ株式会社 代表取締役社長）

eスポーツが持つコンテンツ力やコミュニティ形成力と、アクティオが会社設立以来培ってきたイベントの企画・運営および施設運営のノウハウを掛け合わせることで、全国各地のまちと人をeスポーツでつなぐ新たな価値創出に、ともに取り組んでまいります。



岡嶋 信行（株式会社ＮＡＮＫＡＩ 代表取締役社長 兼 COO）

ＮＡＮＫＡＩグループはこれまで以上に積極的にさまざまなプレイヤーと共創し、地域の活力を生み出し続けてまいります。これまでの鉄道会社の枠を越え、未来の都市体験を創造するeスポーツへの挑戦もその象徴的なプロジェクトの１つであり、施設運営のリーディングカンパニーであるアクティオとの共創により、私たちの社会的使命と考える「しあわせなくらし」を育み、広げ、未来へとつなげていく思いが実現できると確信しています。

【各社概要】

eスタジアム株式会社

代表者：代表取締役会長兼CVO 池田 浩士、代表取締役社長兼CEO 加藤 寛之

本社所在地：大阪府大阪市中央区難波4-4-4 難波御堂筋センタービル10階

事業内容：eスポーツ施設開発/運営事業、イベント企画/運営事業、IPコンテンツ事業、教育事業

URL：https://estadium.co.jp/

アクティオ株式会社

代表者：代表取締役社長 淡野 文孝

本社所在地：東京都目黒区東山一丁目5-4 KDX中目黒ビル6階

事業内容：地域コミュニティ・文化・観光・教育・福祉等の分野における、公の施設の指定管理者制度に基づく管理・運営ならびに、業務委託による公共・民間施設の管理・運営、イベントの企画・運営

URL：https://www.actio.co.jp/

株式会社ＮＡＮＫＡＩ

代表者：代表取締役社長 岡嶋 信行

本社所在地：大阪府大阪市浪速区敷津東二丁目1番41号

事業内容：不動産開発事業、不動産賃貸事業、その他事業

URL：https://www.nankai.co.jp/