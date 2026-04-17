ファンズ、TempestAIの提供する「融資稟議AI」を導入

ファンズ株式会社

直接金融プラットフォームの資産運用サービス「Funds（ファンズ）」を運営するファンズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藤田 雄一郎、以下 当社）は、TempestAI株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田 蒼、以下「TempestAI」）が提供する「融資稟議AI」を、融資審査業務の補助ツールとして導入したことをお知らせいたします。

■背景と目的

当社が展開する資産運用プラットフォーム「Funds」では、サービス開始以来、厳格な基準・プロセスを設定したうえでファンドの融資審査を行ってまいりました。この審査のプロセスにおいて、これまで審査に必要な企業の財務データや非財務情報の収集・分析には、多くの工数を要しておりました。この度、金融領域に特化したAI技術を持つTempestAIのノウハウを活用することで、審査資料作成の自動化や情報集約の迅速化を図り、より一層の業務効率化を推進いたします。

■本システムの特徴

本システムは、TempestAIが地方銀行等の金融機関向けに展開している「融資稟議AI」をベースに、Fundsの審査基準やフォーマットに合わせて一部カスタマイズを行ったものです。

・情報収集の効率化: 財務データに加え、ニュースや市場動向などの非財務情報の集約を支援

・分析補助: LLM（大規模言語モデル）を活用した、所定フォーマットへの下書き作成補助

・プロセスの最適化: Funds独自の審査プロセスに沿ったワークフローへの適合

■今後の展望

Fundsは、今後もAI・テクノロジーの活用を通じて、融資審査業務の品質向上、社内オペレーションの高度化や効率的な業務体制の構築を進めて、投資家のみなさまに安心して投資をしていただける環境の維持に努めてまいります。

■株式会社TempestAIについて

所在地：東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング3階

代表者：代表取締役 CEO 池田 蒼

事業内容：金融特化型AIソリューションの開発・提供



■Fundsについて

Fundsは、個人が1円から上場企業などに間接的に貸付ができるオンラインプラットフォームを提供しております。これまで上場企業を中心とした120社が組成する581のファンドを募集し、分配遅延・貸し倒れは0件です（2026年2月末日現在、将来の成果を保証するものではありません）。

Fundsの仕組みについては、タクシーCMとして制作した動画もご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=HXhKv8Mv_K8



＜固定利回り投資「Funds」の主な特徴＞

・値動きなし、固定利回りの金融商品

Fundsでは、値動きなく安定的に資産形成ができます。市場の影響を直接的に受けず、心理的な負担や管理の手間を軽減します。なお「固定利回り」とは、ファンドの利回りが募集時に定められていることを意味しており、借り手企業が支払不能になったなどの場合には予定どおりの分配が行われない可能性があります。

・1円単位での投資が可能

投資初心者の方にも、心理的なハードルを感じることなく投資をしていただけるよう、Fundsでは業界初1円から1円単位での投資を可能としています（ファンズ調べ）。

・当社の定める選定基準をクリアした企業のみが参加

Fundsに参加して資金調達を行う企業は当社の定めた財務状況や事業計画等についての審査を通過した企業に限定しています。

・優待券など特典も充実

一部のファンドでは「Funds優待」を投資家に付与し、割引サービスや投資家限定の試食イベントに招待するなどの試みを行っております。Fundsでは今後、個人投資家と企業がお金を介して相互理解を深めていく新しいつながりの場を世の中に創り出し、新しい価値を生み出してまいります。



■ファンズ株式会社 経営者略歴

代表取締役CEO 藤田雄一郎：早稲田大学商学部卒業後、株式会社サイバーエージェントに入社。2007年にWEB構築、マーケティング支援事業を行う企業を創業し、2012年に上場企業に売却。2013年に大手融資型クラウドファンディング（ソーシャルレンディング）サービスを立ち上げ、2016年11月にファンズ株式会社を創業。



■手数料・リスク等の広告記載事項

・Fundsでは、口座開設、管理および投資に際しての手数料等はいただいておりません。ただし、ご利用の金融機関からデポジット口座に送金する際の振込手数料はお客さまのご負担となります。振込手数料はご利用の金融機関にご確認ください。

・Fundsで取り扱うファンドの配当原資となる債権は、金融商品市場で取引されるものではないため市場価格はありませんが、第三者への売却価格を決定する際は、市場動向の影響を受けることがあります。

・Fundsで取り扱うファンドは、原則として申込日を含めて8日間はクーリング・オフが可能ですが、中途解約はできません。また、ファンドの持分売却は制限されており、当社およびファンド組成企業の承諾が必要となります。

・Fundsで取り扱うファンドは、元本が保証されているものではなく、欠損が生じる可能性があります。各ファンドの条件およびリスクの内容や性質の詳細は、重要事項説明書等をよくお読みください。

■ファンズ株式会社

商号 ファンズ株式会社

本社 東京都渋谷区恵比寿西1-10-11 フジワラビルディング5階

代表取締役CEO 藤田雄一郎

設立 2016年11月1日

資本金 1,150,000千円

第二種金融商品取引業

登録番号 関東財務局長（金商）第3103号

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 加入