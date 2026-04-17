内田洋行、クラウド型会議室予約管理システム「SmartRooms」を海外初展開　国内640社2万室超の実績でベトナムでの会議室可視化を支援、ICTと空間設計で「誰もが力を発揮できるオフィス」をアジアへ

一般社団法人ソフトウェア協会

一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）は、加盟企業による海外展開の取り組みとして、株式会社内田洋行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大久保 昇）がクラウド型会議室予約管理システム「SmartRooms（スマートルームズ）」をベトナムで販売開始することをお知らせします。

本件は、「SmartRooms」にとって初の大規模な海外展開であり、2026年1月20日よりベトナムで提供を開始しました。今後はベトナムを起点に、アジア地域への展開拡大を目指します。販売はグループ企業の内田洋行グローバルリミテッドが担当し、導入および技術サポートはITソリューション企業FUJINET SYSTEMS（ホーチミン・ハノイ拠点）が担います。

SmartRooms、海外初展開--ベトナムへ

概要

内田洋行は、国内640社・20,100室超の導入実績を持つ「SmartRooms」のベトナム販売を開始。急速な経済成長と外資企業の進出加速によりオフィス需要が拡大するベトナム市場において、「予約しているのに使われていない」「重複予約」といった会議室の非効率な利用課題の解決を支援します。

主な特長

この成長を現場から支える人・想い--エンタープライズエンジニアリング事業部 深川 梓

- グローバル利用が多いMicrosoft 365との連携を標準搭載。今後Google Workspaceなど主要グループウェアへも順次対応予定- 英語UI・タイムゾーン設定など海外環境に対応した機能を拡充し、ベトナムで調達可能なタブレット端末を採用- 導入サポート及びヘルプデスクの体制はベトナムにて構築- 会議室利用状況をグラフで可視化・分析し、蓄積データによる利用改善を推進- SmartRoomsのクラウドサーバーが企業のグループウェアに直接アクセスしない安全設計。- 販売開始から5年間で5,000室への導入を目標。今後はタイ・マレーシア・インドネシアなどへの展開を順次推進

SmartRoomsの海外展開を「空間×ICT」の観点から支えるのが、マーケティング担当の深川 梓氏（入社18年目）です。

深川氏は大学で建築学を専攻後、2008年に内田洋行へ入社。SEとしてキャリアをスタートし、当時まだ市場に認知されていなかった新規事業「SmartRooms」の立ち上げに参画。製品開発からPR・商談・導入作業まで少人数チームであらゆる業務を兼任し、ゼロから市場を切り拓いた経験を持ちます。現在はその現場感覚を活かし、「空間×ICT」を軸としたハイブリッド・ワークプレイスのプロモーションおよびデジタルマーケティングに従事しています。

「理想のオフィスを一度作って終わりではなく、データに基づいて改善し続けることで、働く人が楽しく、かつ高いパフォーマンスを発揮できる環境を作ることが目標です。デジタルとリアルの両面から伴走し、皆さんがハッピーに働ける環境を一緒に作っていきたい」

お客様の現場に足を運び続けた経験から生まれた「生の声を起点とするマーケティング」--その姿勢が、SmartRoomsというプロダクトと内田洋行のブランドを国内外へ広げる原動力となっています。

深川氏のキャリアの歩みや、内田洋行が掲げる「データで進化し続けるオフィスづくり」についての詳細インタビューは、SAJ40周年特集記事をご覧ください。

▶ 詳細インタビュー記事はこちら：https://www.saj.or.jp/40th_branding/heroes_uchida(https://www.saj.or.jp/40th_branding/heroes_uchida)

会社概要

株式会社内田洋行 所在地：東京都中央区 代表取締役社長：大久保 昇 事業内容：「働く場」と「学ぶ場」の両分野で、人とデータを活用した環境の最適化に取り組んでいます。働く場では、空間とICTの両面からオフィス構築を支援。学ぶ場では、学校ICT環境の整備を推進するとともに、教育データ活用基盤の強化にも取り組んでいます。 公式サイト：https://www.uchida.co.jp

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一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）加盟企業。一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）は、ソフトウェア製品に係わる企業が集まり、ソフトウェア産業の発展に係わる事業を通じて、我が国産業の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的に設立された業界団体であり、株式会社内田洋行はその会員企業として活動しています。

※「Microsoft 365」「Microsoft Teams」は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ※「Google Workspace」はGoogle LLCの登録商標です。

【一般社団法人ソフトウェア協会】

一般社団法人ソフトウェア協会（略称：SAJ）は、ソフトウェアに関わるあらゆる企業、団体、個人を繋ぎ、デジタル社会の実現を推進する業界団体で、800社以上にご加入いただき、創立40周年を迎えることができました。これからもソフトウェアの未来を創造し、国内外のデジタル化推進に貢献してまいります。

入会お問い合わせ・詳細は以下ページよりご連絡ください。

一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）事務局お問い合わせページ：https://www.saj.or.jp/contact/

【関連リンク】

インタビュー記事全文：https://www.saj.or.jp/40th_branding/heroes_uchida

本企画のインタビュー記事一覧： https://www.saj.or.jp/40th_branding

SAJ 40周年記念サイト： https://40th.saj.or.jp/

一般社団法人ソフトウェア協会(SAJ)：https://www.saj.or.jp/(https://www.saj.or.jp/%E2%80%8B%E2%80%8B)

株式会社内田洋行様 公式サイト：https://www.uchida.co.jp/(https://www.uchida.co.jp/)











