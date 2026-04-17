海事産業の未来を描く国際海事展「Sea Japan 2026」に出展

ヤンマーホールディングス株式会社「Sea Japan 2026」ヤンマーブースパースイメージ

ヤンマーホールディングスのグループ会社であるヤンマーパワーソリューション株式会社は、2026年4月22日（水）から24日（金）まで、東京ビッグサイトで開催される国際海事展「Sea Japan 2026」（主催：インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社）に出展します。

1994年から隔年で開催している国際海事展「Sea Japan」は、造船・海運・舶用機器など海事産業のための国際展示会です。日本の造船業の国際競争力を高めるため、政府が造船業の生産性向上や船舶建造量増加の目標を掲げるなど、造船・海運業界の動きが活発化しています。こうした中、海事産業のニーズに応えるエンジンラインアップの多様化や関連技術の重要性が高まっています。

ヤンマーパワーソリューションは、次世代海事産業の発展に欠かせない新燃料対応技術に加え、2023年に商品化を実現した舶用水素燃料電池システムや幅広い出力帯に対応する豊富なエンジンラインアップなどを紹介します。また、舶用デュアルフューエルエンジン「6EY22ALDF」のカットモデルと舶用エンジンの主要ボルトの締め付け状態を確認するタイトニングチェッカーの実機も展示します。

4月22日（水）には、出展社プレゼンテーションとして水素などの代替燃料など、さまざまなテーマで開発者による講演を行います。

主な展示内容

出展概要

- 舶用デュアルフューエルエンジン「6EY22ALDF」（カットモデル展示）- タイトニングチェッカー（実機）- 新燃料対応技術- エンジンラインアップ- 舶用水素燃料電池システム「6EY22ALDF」タイトニングチェッカー

名称：「Sea Japan 2026」(https://www.seajapan.ne.jp/)

会期：2026年4月22日（水）～4月24日（金） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 西1・2・3・４ホール、アトリウム、会議棟 ※ヤンマーブース番号 2J-10

出展社プレゼンテーションについて(https://seajapan.informa-event.jp/seminar/)

１.「舶用市場における低・脱炭素化に向けた代替燃料ソリューション」

日時：4月22日（水）12:50～13:20

場所：B会場（展示会場内 西2ホール）

登壇社：ヤンマーパワーソリューション

２.「触媒とエンジン改良によるLNG燃料船からのメタンスリップ削減技術の開発」

日時：4月22日（水）13:50～14:20

場所：C会場（展示会場内 西2ホール ジャパンパビリオン内）

登壇社：カナデビア、ヤンマーパワーソリューション、商船三井

３.「舶用水素燃料エンジン・MHFSの開発最新状況と水素燃料船の展望」

日時：4月22日（水）14:00～14:50

場所：セミナールーム4（展示会場内 西4ホール）

登壇社：川崎重工、ヤンマーパワーソリューション、ジャパンエンジンコーポレーション

＜注記＞記載内容はリリース発表時点のものです。最新の情報とは内容が異なっている場合がありますのでご了承願います。

ヤンマーホールディングス株式会社

1912年に大阪で創業したヤンマーは、1933年に世界で初めてディーゼルエンジンの小型実用化に成功した産業機械メーカーです。大地・海・都市のフィールドで、エンジンなどのパワートレインを軸に、アグリ・建機・マリン・エネルギーシステムなどの事業をグローバルに展開し、顧客価値を創造するソリューションを提供しています。創業以来受け継ぐ、人と未来の可能性を信じ挑戦を後押しする「HANASAKA」の精神を原動力に、「A SUSTAINABLE FUTURE -テクノロジーで、新しい豊かさへ。-」の実現を目指します。