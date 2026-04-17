誠進堂、プロバスケチーム　滋賀レイクスで冠ゲームを開催

株式会社誠進堂

外壁・屋根塗装を中心とした住宅リフォーム事業を展開する株式会社誠進堂（本社：滋賀県大津市、代表取締役：松村洋平）は、2026年4月22日(水)に滋賀ダイハツアリーナにて開催される、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン B1リーグ戦第34節 誠進堂 presents 滋賀レイクスvs広島ドラゴンフライズ 」において冠ゲームを開催いたします。

本取り組みでは、当社の内定者による自社の企画コンペで最優秀賞に選ばれた企画をもとにブース出展を行い、当社の理念を通じて来場者に楽しさといきいきとした体験を届けることに挑戦した企画を展開いたします。

*冠ゲーム：企業が試合のスポンサーとなり、会場演出やブース出展などを通じてプロモーションを行う試合

■ 背景

当社は、「全社員の物心両面の幸福を追求する」という理念のもと、人づくりを中心に据えた経営を行っています。仕事を単なる業務ではなく、一人ひとりが成長し、自分らしく輝くための場と捉え、その充実が周囲へと広がることで、お客様への価値提供や地域社会の活性化にもつながっていくと考えています。

スポーツは人の挑戦や成長を体現し、その姿が周囲に活気と前向きな影響を広げていきます。地域においても、人と人をつなぎ、新たなエネルギーを生み出し、まち全体に活気を循環させるきっかけの一つとなっています。人の成長を起点に生まれる活気を社内外へと広げていくことで、業界全体に前向きな変化を生み出し、業界を牽引する存在となることを目指しています。

また、本取り組みでは、当社の内定者が主体となりブース企画を担うことで、単なる準備や運営にとどまらず、自ら考え、仲間と協力しながら形にしていく経験を重視しています。このプロセスを通じて、主体性や協調性、自社への理解を深めるとともに、仕事に対する自信や誇りを育むことを期待しています。さらに、こうした一人ひとりの成長が組織全体の活気へとつながり、より良い価値提供へとつながっていくと考えています。

■ 実施概要

【りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン B1リーグ戦第34節 誠進堂 presents 滋賀レイクスvs広島ドラゴンフライズ】

・日時：2026年4月22日(水) /19:05 開始

・会場：滋賀ダイハツアリーナ（滋賀県大津市上田上中野町779番地）

・内容：プロバスケットボールチーム 滋賀レイクスの試合にて冠ゲームを開催

※特設ページ：https://www.lakestars.net/lp/game_20260422/

・チケット詳細：こちら(https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/LS/20260422)からお買い求めください

【誠進堂ブース】

当日は、誠進堂ブースを出展いたします。ブースの企画は、約20名の内定者および若手社員が参加した社内の企画コンペで選考。柔軟な発想に加え、AIなども活用した多様な企画が提案され、来場者の関心を引きつける工夫が随所に見られました。その中から、最も想像力豊かで、来場者の体験価値を高める提案が評価され、代表 松村の最終審査により決定しました。内定者が主体的に企画・実行に関わることで、「挑戦」と「成長」を実践の中で体現する機会となっています。

■ 今後の展開

当社は今後も、スポーツ支援や地域連携を通じて、関わる人の可能性を広げ、地域に活気を生み出す取り組みを推進してまいります。人の成長が組織の成長につながり、その積み重ねが地域や社会へと広がっていく。その循環を通じて、社会に活気を届け続ける企業を目指してまいります。

【株式会社誠進堂】

株式会社誠進堂は、滋賀県を拠点に、外壁・屋根塗装を中心とした住宅リフォーム全般を手がける会社です。2015年に2名で創業して以来、「全社員の物心両面の幸福を追求し、お客様に感動と満足を提供する」という理念を軸に、年間1,700件超の施工実績と平均口コミ評価4.7（※自社調べ）を積み上げてきました。技術力と寄り添う姿勢を大切に、施工工程の可視化や丁寧なコミュニケーションを徹底。地域に根ざし、安心して任せられるリフォーム会社として、暮らしにより良い価値を届け続けています。

代表取締役：松村 洋平

本社所在地：滋賀県大津市梅林1丁目3-24 グロー大津駅前ビル

設立年月日：2018年6月1日

資本金：2000万円

従業員数：約120名（2025年4月時点）

HP：https://seishindo35.com/