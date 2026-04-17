2030年の「管理不全」から不動産を救う！『あなたのビルの資産価値を守るには？』全３冊をKindleにて同時発行

株式会社ビルポ

株式会社ビルポ（本社：東京都中央区、代表取締役：稲垣太一）は、2026年4月16日に、電子書籍シリーズ「あなたのビルの資産価値を守るには？」全３冊をAmazon Kindleにて同時発行いたします。ビルオーナー・ビルメンテナンス企業・設計士／ゼネコンという業界の各レイヤーに特化した実践的な内容でスマートビル化の全論点を論じた三部作です。各巻定価780円（税込）。

【Amazon Kindle 購入ページ】あなたのビルの資産価値を守るには？(https://www.amazon.co.jp/s?i=digital-text&rh=p_27%3A%25E7%25A8%25B2%25E5%259E%25A3%25E3%2580%2580%25E5%25A4%25AA%25E4%25B8%2580&s=relevancerank&text=%E7%A8%B2%E5%9E%A3%E3%80%80%E5%A4%AA%E4%B8%80&ref=dp_byline_sr_ebooks_1)

■ シリーズ発刊の背景

日本のビルメンテナンス業界は、2030年に向けて深刻な人手不足という大きな壁に直面しています。清掃員の約半分が60歳以上を占める中で、従来の「バケツとモップ」による属人的な管理は限界を迎えています。また、建物の生涯コスト（LCC）は建設費の3～5倍に達すると言われていますが、その巨額の投資がいまだに「勘と経験」で管理されているのが現実です。「管理しているつもり」が資産価値を削り取り、「ロボットを買ったが倉庫に眠っている」という失敗が全国で続いています。

本シリーズは「データを持て。主権を取り戻せ。」というメッセージのもと、ビルオーナー・ビルメン企業・設計士のそれぞれに特化した実践的な解決策を、3冊同時に提示します。

■ 第壱巻 立地＋平米＋「情報」の時代へ

～ビルの資産価値を守る「建物の健康手帳」の衝撃～ ｜ 対象：ビルオーナー、マンション管理組合

不動産評価の第3の基準「情報（データ）」が台頭する時代に、ビルオーナーが「データの主権」を取り戻す方法論を論じます。IWMS（建物の健康手帳）・MSI（ビルのアップデート職人）・BiLLMS（建物OS）を軸に、仕様発注から性能発注への転換、築古ビルへのレトロ・スマート化（工事不要・初期投資ゼロ）まで具体的に解説します。

▶ 過剰清掃による床材の5年早期劣化という「見えないコスト」を実データで告発

▶ 都内築18年マンション実証：初期投資1戸あたり11,000円が5年で6,500万円のコスト削減に

▶ 「見える管理」が坪単価を＋50～100万円押し上げ、ESG投資基準にも直結

■ 第弐巻 バケツとモップを捨て、ロボットを従えろ

～2030年、ビルメン企業が「経営参謀」に進化する全記録～ ｜ 対象：ビルメンテナンス会社の経営者・マネジャー

有効求人倍率6.8倍という「求人難」をDXへの踏み切り台として逆手にとる経営戦略を提示します。ロボット選定の実務（サイズ別・階数別・重汚染エリア集中戦略）、トイレ清掃の「250回の法則」によるオンデマンド化、アニュアルレポートを活用した性能発注契約への昇格--価格競争の泥沼から抜け出す武器を余すところなく公開します。

▶ ロボット選定は「PLの改善策」--11階を境界とする運用設計の決定的な違い

▶ 「250回の法則」：センサーが呼び出す科学的トイレ清掃でコスト最適化を実現

▶ アニュアルレポートのデータ蓄積が競合参入を防ぐ「ポジティブ・ロックイン」を生む

■ 第参巻 ビルの「脳」を描け

～意匠設計vsロボットの衝撃～ ｜ 対象：設計士、ゼネコン、デベロッパー

設計段階でロボットを想定しないことが引き起こす床材破壊（轍・コーティング剥離）の現場実態を告発し、「ロボットフレンドリー設計」の具体的ディテールを提示します。巾木・ガラス・鏡面素材・パッシブセンサーの60cmルールなど、意匠を損なわずに実現できる設計仕様を全公開。「死なないビル（自律進化型ビル）」の設計思想を提唱します。

▶ 「スッキリ納まり」の巾木なし設計がロボットを迷子にするメカニズムと具体的対策

▶ 設計仕様書への「60cm一行」が竣工後の夜間警備誤報問題をゼロにする

▶ PLC標準実装でテナントのC工事を解放する「デジタルな受け皿」設計

■ 著者コメント

稲垣 太一（いながき たいち）株式会社ビルポ 代表取締役 ロボット導入支援 3,000台以上 スマートビルディング共創機構 理事「日本のビルメンテナンス業界を世界で誇れるものに」--それが創業のMISSIONです。

50年間、バケツとモップで日本の建物を支えてきた職人たちへのリスペクトを胸に、データとロボットで「誰もが憧れる職業」へと進化させたい。本シリーズはその想いを、ビルオーナー・ビルメン企業・設計士それぞれの言葉で書き下ろした三部作です。

「データを持て。主権を取り戻せ。」--この一言に、すべてが込められています。今こそ、建物管理の当たり前を変える時です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117179/table/13_1_7abe38176653619317ea856803d1915a.jpg?v=202604180151 ]

購入ページ

あなたのビルの資産価値を守るには？第壱巻: 立地＋平米＋「情報」の時代へ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX2ZNC7S/ref=sr_1_3?dib=eyJ2IjoiMSJ9.IzrTQ7OH8grevqT-VFfqSEDZ1_95jjhPNHuPPjqmr6RRy7Yyj2c5RhRSRuJ5l1FTZFL_t4ncO37fcWBKR3_eKU088pMzn2sUp5IeClFR18c.MyRlFCs0-h4fp8whliUzc5RzavUmjPOz-k7K8spYKr8&dib_tag=se&qid=1776307103&s=digital-text&sr=1-3&text=%E7%A8%B2%E5%9E%A3%E3%80%80%E5%A4%AA%E4%B8%80)

あなたのビルの資産価値を守るには？第弐巻: バケツとモップを捨て、ロボットを従えろ (https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX32174D/ref=sr_1_2?dib=eyJ2IjoiMSJ9.IzrTQ7OH8grevqT-VFfqSEDZ1_95jjhPNHuPPjqmr6RRy7Yyj2c5RhRSRuJ5l1FTZFL_t4ncO37fcWBKR3_eKU088pMzn2sUp5IeClFR18c.MyRlFCs0-h4fp8whliUzc5RzavUmjPOz-k7K8spYKr8&dib_tag=se&qid=1776307103&s=digital-text&sr=1-2&text=%E7%A8%B2%E5%9E%A3%E3%80%80%E5%A4%AA%E4%B8%80)

あなたのビルの資産価値を守るには？第参巻: ビルの「脳」を描け(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX2ZPC8Y/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.IzrTQ7OH8grevqT-VFfqSEDZ1_95jjhPNHuPPjqmr6RRy7Yyj2c5RhRSRuJ5l1FTZFL_t4ncO37fcWBKR3_eKU088pMzn2sUp5IeClFR18c.MyRlFCs0-h4fp8whliUzc5RzavUmjPOz-k7K8spYKr8&dib_tag=se&qid=1776307103&s=digital-text&sr=1-1&text=%E7%A8%B2%E5%9E%A3%E3%80%80%E5%A4%AA%E4%B8%80)

あなたのビルの資産価値を守るには？第壱巻: 立地＋平米＋「情報」の時代へ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX33Q3TP/ref=sr_1_6?dib=eyJ2IjoiMSJ9.IzrTQ7OH8grevqT-VFfqSEDZ1_95jjhPNHuPPjqmr6RRy7Yyj2c5RhRSRuJ5l1FTZFL_t4ncO37fcWBKR3_eKU088pMzn2sUp5IeClFR18c.MyRlFCs0-h4fp8whliUzc5RzavUmjPOz-k7K8spYKr8&dib_tag=se&qid=1776307103&s=digital-text&sr=1-6&text=%E7%A8%B2%E5%9E%A3%E3%80%80%E5%A4%AA%E4%B8%80)

あなたのビルの資産価値を守るには？第弐巻: バケツとモップを捨て、ロボットを従えろ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX38HKTD/ref=sr_1_5?dib=eyJ2IjoiMSJ9.IzrTQ7OH8grevqT-VFfqSEDZ1_95jjhPNHuPPjqmr6RRy7Yyj2c5RhRSRuJ5l1FTZFL_t4ncO37fcWBKR3_eKU088pMzn2sUp5IeClFR18c.MyRlFCs0-h4fp8whliUzc5RzavUmjPOz-k7K8spYKr8&dib_tag=se&qid=1776307103&s=digital-text&sr=1-5&text=%E7%A8%B2%E5%9E%A3%E3%80%80%E5%A4%AA%E4%B8%80)

あなたのビルの資産価値を守るには？第参巻: ビルの「脳」を描け (https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX2ZJQZT/ref=sr_1_4?dib=eyJ2IjoiMSJ9.IzrTQ7OH8grevqT-VFfqSEDZ1_95jjhPNHuPPjqmr6RRy7Yyj2c5RhRSRuJ5l1FTZFL_t4ncO37fcWBKR3_eKU088pMzn2sUp5IeClFR18c.MyRlFCs0-h4fp8whliUzc5RzavUmjPOz-k7K8spYKr8&dib_tag=se&qid=1776307103&s=digital-text&sr=1-4&text=%E7%A8%B2%E5%9E%A3%E3%80%80%E5%A4%AA%E4%B8%80)

■ 株式会社ビルポについて

株式会社ビルポは「日本のビルメンテナンス業界を世界で誇れるものに」をMISSIONに掲げ、2022年3月に設立。ロボット導入支援3,000台以上の実績を持ち、スマートビルディング共創機構の理事として業界横断の協調領域の構築を推進しています。建物DX事業・人材事業・BiLLMS（ロボット群管理プラットフォーム）の提供を通じて、設計会社・ゼネコン・メーカー・ビルメンテナンス企業の連携を牽引しています。

【会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117179/table/13_2_be5614f88d5b2a6993d1a5c2ca1c87e1.jpg?v=202604180151 ]

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ビルポ 広報担当

〒104-0043 東京都中央区湊１丁目６－１ 八丁堀ＡＦビル 3F

TEL：03-6262-5633 E-mail：info@builpo.jp

URL：https://builpo.co.jp/