AREA × moln オリジナルデザインのコラボスーツケースを発表

株式会社 NODA Japan

日本のインテリアブランド「AREA」（株式会社 NODA Japan）は、franky株式会社が展開するトラベルブランド「moln」とコラボレーションしたスーツケースの販売を開始します。

AREAはこれまで、日本のものづくりとデザインの魅力を世界へ発信することを目指し、オリジナル家具の展開に加え、独自の視点でセレクトした日本各地の伝統工芸品や、日本の美学が詰まったプロダクトを紹介してまいりました。



今回コラボレーションする「moln」は、プロダクトデザイナー柴田文江がデザインを手がけ、どこか懐かしさを感じさせる造形と、地球が生み出す自然の色彩から着想を得た絶妙なカラー展開が特徴。さらに、合成皮革を使用したフロントパネルがマットなフレームとのコントラストを際立たせ、シックで大人の印象を演出しています。

AREAオリジナルモデルには、奥行きのあるマットなオブシディアンカラーをセレクトし、フロントパネルにブランドを象徴する「豪虎」の紋様を大胆に配しました。

「豪虎」は、AREAを率いる家具デザイナー野田豪の審美眼によって選ばれた「日本を代表するべき逸品」に押印される特別なマークです。

黒曜石から着想を得たオブシディアンに浮かび上がる虎は、大胆でありながら和の雰囲気も漂うデザインで、旅先でもひときわ存在感を放つ、まるでアートピースのような一台に仕上げています。

本オリジナルモデルは、AREA Tokyo（〒107-0061 東京都港区北青山2-10-28 1F）およびAREA Paris (4 rue de l'Universite 75007 Paris FRANCE) にて販売いたします。



AREAオリジナルデザイン

Size / Price

Small : W540 D215 H540 (34L) 80,300円 (税込）

Medium : W467 D240 H667 (68L) 105,600円(税込）

Large : W515 D270 H780 (92L) 125,400円(税込）

ブランド紹介

AREA は 2003 年に創業したラグジュアリー家具ブランドである。厳選された素材を熟練の職人が一品ずつ丁寧に一生モノの家具へと仕立てる作風と、ヘッドデザイナーである野田豪が彩る独特の世界観が融合した作品群は、世界中の根強いファンに支持されている。旗艦店はニューヨーク ( ミッドタウン )。