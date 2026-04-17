「Tahiti Festa 2026 Yokohama」開催

株式会社 タヒチプロモーションメイン画像

日本国内においてタヒチ全般のプロモーションを行っている株式会社タヒチプロモーション（代表取締役：大石 暢）は、2026年5月4日(月祝)～6日(水祝)の3日間「Tahiti Festa 2026 Yokohama」を開催します。2025年は3万人以上が来場し多くのお客様に楽園タヒチの文化・食・音楽・ダンスをお楽しみいただきました。今年はHeiva I Tahiti 2025総合優勝のタヒチNo.1のダンスグループTEVA I TAI(テヴァ イ タイ)のゲスト出演が決定！タヒチを代表するヴォーカリストのステージをはじめ、国内有数のタヒチアンダンスグループによる圧巻のステージ、現地から来日の職人による伝統工芸品からタヒチ直輸入商品の販売を行うなど、子どもから大人まで楽園タヒチの雰囲気を楽しめる入場無料のイベントです。

■イベント概要

Tahiti Festa 2026 Yokohama

開催日程：2026年5月4日(月祝)～6日(水祝)

開催時間： 10:00～21:00 ※最終日は19:00終了(予定)

場 所： 横浜大さん橋ホール

実施内容： タヒチアンダンスショー／ゲストステージ／

タヒチ関連雑貨販売／飲食ブースなど

主 催： 株式会社タヒチプロモーション

協 賛： タヒチ観光局／エア タヒチ ヌイ／Service De L’artisanat Traditionnel

※上記は予定となります。

■Tahiti Festaとは？

Tahiti Festaは、2008年にスタートした、南太平洋最後の楽園「タヒチ」をコンセプトにした入場無料でどなたでも1日中楽しめる国内最大級の南国「タヒチ」のイべントです。過去開催での来場者数は累計200万人を超え、多くの方々にご来場いただいております。ステージでは来日ゲストや国内有数のタヒチアンダンスグループがステージを繰り広げます。ブースではタヒチ伝統工芸品やタヒチ産モノイオイル・黒真珠などの魅力的なタヒチグッズをお買い求めいただけます。子供から大人まで楽園タヒチの雰囲気をお楽しみ頂けるイベントです。

■GUEST STAGE

会場の様子会場の様子2025年タヒチNo1グループ「TEVA I TAI」が来日！

TEVA I TAI (テヴァ イ タイ)

タヒチを代表する名門ダンスグループ TEVA I TAI が来日！今回はタネ(男性ダンサー)・ヴァヒネ(女性ダンサー)に加えミュージシャンも来日！本場の圧倒的な迫力と繊細な美しさを併せ持つステージは、たくさんの人々を魅了してきました。Heiva i Tahiti 2025 において、最高峰部門「Hura Tau」で総合優勝を獲得。名実ともに2025年のNo1グループとなりました。伝統と革新が融合したそのパフォーマンスは、まさにタヒチアンダンスの真髄です。息をのむほどのコスチューム、美しい音楽、そして魂を揺さぶる踊り。この貴重な瞬間を、日本でぜひ体感してください。

2025年タヒチNo1グループ「TEVA I TAI」ヴォーカリスト Teiva LC (テイヴァ エルシー)

美しい歌声で伝統的なタヒチアンナンバーを披露する「Teiva LC」。タヒチはもちろん、世界中で公演やライブを行い、絶大な人気を誇るヴォーカリストです。昨年に続き、Tahiti Festaにゲスト出演が決定しました。今年もTe Ra KYOKOコラボステージや日本人ダンサー出演ステージもお楽しみいただけます。力強さと繊細さを兼ね備えたTeiva LCの歌声を、会場でぜひお楽しみください。

ヴォーカリスト Teiva LCプロタヒチアンダンサー Te Ra KYOKO(テ・ラ キョウコ)

幼少の頃からクラシックバレエなど、舞踊歴20年以上のキャリアを持つ。タヒチアンダンスエクササイズの考案者でもあり、現在はタヒチアンダンススタジオ「オリタヒチ」の主宰を務めるほか、本場タヒチの大会「Heiva I Tahiti 2019」に現地グループO TAHITI Eの一員として出演し、総合優勝を獲得するなど、国内外問わず活躍の場を広げています。

来日ゲスト Teiva LCとのコラボステージでイベントを大いに盛り上げます。

■STAGE

プロタヒチアンダンサー Te Ra KYOKOゲストステージスケジュール56組・1300名を超えるタヒチアンダンサーが大集結！

日本国内で活躍するタヒチアンダンスグループが迫力のステージをお届けします。関東を中心に昨年を超える「56組・約1300名を超えるタヒチアンダンサーが参加。昨年大好評の生演奏でのステージもパワーアップ！さらにエントランスのミニステージでは3日間キッズステージも開催決定！迫力溢れるステージをお楽しみいただけます。

■公式Tシャツを限定販売！

ステージスケジュールキッズステージスケジュール【数量限定】Tahiti Festa 2026 Yokohama 公式Tシャツタヒチ産クラフトビール「HOA」デザイン



タヒチの自然と文化を体感できるイベント「Tahiti Festa Yokohama」の限定アイテムとして展開される公式Tシャツです。タヒチで人気の高いクラフトビール「HOA」の世界観をそのまま表現した、ここでしか手に入らない特別なオリジナルデザイン。本Tシャツは毎年イベント期間中に完売する人気商品であり、今年は先行予約販売を実施。カラーはブラック、デニム、杢グレー、ライトピンクの4色展開。キッズから大人まで幅広いサイズをご用意しております。イベント当日の着用はもちろん、日常使いとしても取り入れやすいデザインとなっており、タヒチの魅力を身近に感じていただけるアイテムです。

先行予約販売サイト：https://tahitianshop.net/items/69d89dc81c5df04c591e379b

Tahiti Festa 2026 Yokohama 公式Tシャツ

■タヒチグッズを手にいれる

Heiva Monoi de Tahiti

ココナッツオイルをベースにした、タヒチの伝統的な美容オイル。豊かな香りと、しっとりとした使い心地が特徴です。肌はもちろん、髪にもお使いいただけ、自然なツヤと美しいまとまりをもたらします。さらに、紫外線による乾燥ダメージから肌や髪を守り、健やかな状態へと導きます。日々のケアの中で、ハリやうるおいを実感できる、タヒチの恵みが詰まった特別な一本です。

Heiva Monoi de TahitiTAHITI ART PAREO

タヒチアートパレオは、南太平洋の自然や文化をモチーフに、一枚一枚丁寧に染め上げられたアート作品です。鮮やかな海や花々、伝統的なモチーフが大胆に表現され、同じデザインは二つと存在しません。軽やかで動きやすい素材は、タヒチアンダンスのレッスン着やステージ衣装としても最適。動くたびに美しく揺れ、踊りの表現をより引き立てます。また、それぞれのパレオには意味やストーリーが込められており、身にまとうことで、自分自身の表現や想いを重ねることができる一枚です。日常のレッスンから本番のステージまで。“魅せるための一枚”として、特別な存在感を放ちます。

TAHITI ART PAREO

Arts Ke’a

Arts Ke’aは、タヒチの自然や文化、そして“マナ（生命力・神聖な力）”を生み出すアクセサリー職人です。一点一点手作業で制作される作品には、それぞれ異なる意味や物語が込められており、単なる装飾品ではなく、身に着ける人の想いや願いに寄り添う存在として生み出されています。彼の作品は、身に着ける人が求める力──

守り、癒し、前に進むためのエネルギーをそっと後押しするような存在。タヒチの自然と精神性を感じられる特別なアクセサリーとして、多くの人々を魅了しています。今回の来日では、実際に本人と直接触れ合える貴重な機会となり、作品に込められた想いや背景を知ることで、より深い体験をお楽しみいただけます。タヒチの風とともに届けられる、世界に一つのアクセサリー。“身に着けることで意味を持つ”特別な出会いをぜひご体感ください。

Arts Ke’aO.Preje by Onishi Pearls

タヒチと言えば黒蝶真珠。深みのある色合いは、カッコよくスポーティな装いにもマッチします。タヒチの豊かな海で育まれた神秘的な自然の造形をそのままに、ひとつひとつ丁寧に選び、繋ぎ合わせたジュエリーは、身に着ける方の心を楽しく、そして嬉しく満たしてくれます。ポリネシアの自然と共生する文化の中で大切に受け継がれてきた黒蝶真珠は、持続可能な方法で育てられ、海や環境への配慮を大切にしています。その背景にあるストーリーとともに、サステナブルで心豊かなライフスタイルをご提案いたします。

■楽園を味わう！タヒチアンドリンク

O.Preje by Onishi Pearlsタヒチ産クラフトビール「HOA」

「HOA」は、タヒチの豊かな自然と文化から生まれたクラフトビールです。南太平洋の気候と環境の中で醸造され、軽やかで飲みやすく、華やかな香りと爽やかな味わいが特徴です。使用される原料や製法にもこだわり、タヒチならではの個性を大切にしながら、現地の文化やライフスタイルを感じられるビールとして仕上げられています。また「HOA」は、国際的なビールコンペティションにおいても評価を受けており、その品質の高さと独自性が認められています。日本国内においては流通量が限られており、イベントや一部店舗でのみ提供される希少なブランドとして注目を集めています。さらに本商品は、イベント会場のドリンクブースでその場で楽しめるだけでなく、お土産として持ち帰ることも可能です。イベントの余韻をご自宅でも楽しめるアイテムとして、タヒチの空気や時間を感じていただける一杯です。

タヒチ産クラフトビール「HOA」タヒチ産クラフトビール「HOA」プレミアムパイナップルジュース「ROTUI」

タヒチ原産のブランドパイナップル「クイーンタヒチ」を贅沢に使用した、特別なジュースです。濃厚で驚くほど甘い味わいは、毎年この味を楽しみにされている方も多い、まさに格別な一本。その濃厚さと甘みに驚く声が多く、想像以上の味わいとして高い評価を得ています。会場では、入荷したばかりの2026年の「ROTUI」をいち早くお楽しみいただけます。

プレミアムパイナップルジュース「ROTUI」世界でも類を見ない、サンゴ礁で育まれた希少なワイン「VIN DE TAHITI」

フランス領ポリネシアの環礁という特殊な環境で生産される、世界でも極めて珍しいワインです。珊瑚礁の土壌、強い日差し、そして海に囲まれた独自の気候条件のもとで育まれたブドウは、他にはない個性を持つ味わいを生み出します。その味わいは、ミネラル感とフレッシュさが調和し、軽やかでありながらも奥行きのある仕上がり。タヒチの自然そのものを感じることができる一本です。また、タヒチという地理的条件から生産量も限られており、日本で手に入る機会は非常に希少。特別なひとときや、大切な方への贈り物としてもおすすめです。タヒチの風土が育んだ、唯一無二のワイン体験をぜひご堪能ください。

■充実のフードブースが登場！

VIN DE TAHITIVIN DE TAHITI

タヒチを味わう！タヒチアンドリンクにぴったりのフードが集合！

フードエリアには、タヒチ直輸入のクラフトビールや希少なサンゴ礁ワイン、さらに芳醇な「ROTUI 100%パイナップルジュース」にぴったりのフードが登場します。キレのあるビールと相性抜群の肉料理から、ワインに合う洗練された一皿まで、本場の味をさらに引き立てるメニューが勢揃い。南国の香りと共鳴する絶品グルメの数々を、こだわりの一杯と共に心ゆくまでお愉しみください。 ※写真は昨年のブースの様子

■その他ブース

フードブースフードブースタヒチ観光局ブース

タヒチの現地情報やタヒチツアーのご紹介などタヒチの観光についてのご案内をいたします。

タヒチ観光局ブースリハスワーク藤沢

藤沢市にあります就労継続支援B型施設「リハスワーク藤沢」です。今回は横浜大さん橋に、タヒチの風と能登ヒバの温もりが融合した特別なコレクションをお持ちいたします。 POPな中にも緻密なトライバルデザインを刻んだ、圧倒的な存在感を放つ速乾性ドライTシャツとトートバッグ。 さらに、爽やかに香る能登ヒバのハガキやしおりが、日常にリラックスを届けます。 機能美と伝統が響き合う、今だけの「持ち歩けるアート」をその手に。

リハスワーク藤沢リハスワーク藤沢

※記載の情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社タヒチプロモーション 担当:江藤

TEL:045-321-0693 FAX:045-321-0624 E-mail:info@tahiti.co.jp

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