株式会社アイアットOEC、ISO/IEC 27001全社認証およびISO/IEC 27017認証を取得　全社およびクラウドサービスのセキュリティ体制を強化

株式会社アイアットOEC

株式会社アイアットOEC（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：楠田 教夫、以下「当社」）は、2026年4月7日付で、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）に関する国際規格「ISO/IEC 27001」について、従来の一部部署から認証範囲を全社へ拡大し、全社認証を取得いたしました。あわせて、クラウドサービスの情報セキュリティに関する国際規格「ISO/IEC 27017」の認証を新たに取得したことをお知らせいたします。

今回の認証取得により、当社全体の情報資産に関する管理体制および運用プロセスが、第三者認証機関によって国際基準に適合していることが確認されました。これにより、全社レベルで統一されたセキュリティ体制のもと、より信頼性の高いサービス提供が可能となります。

ISO/IEC 27001 全社認証取得の背景

当社ではこれまで、クラウドサービス提供領域を中心にISO/IEC 27001認証を取得し、情報セキュリティ体制の整備・運用を進めてまいりました。

近年、企業のDX推進やクラウドサービスの利用拡大に伴い、情報資産の重要性は一層高まっています。こうした環境変化を踏まえ、当社では全社的な情報セキュリティ体制の強化を目的として、認証範囲を全社へ拡大いたしました。

ISO/IEC 27017 認証取得について

ISO/IEC 27017は、クラウドサービスの提供者および利用者双方における情報セキュリティ管理策のガイドラインを定めた国際規格です。

本認証は、当社が提供するクラウドサービスに関する情報セキュリティ管理体制について、国際基準への適合が認められたものです。

本認証の取得により、当社が提供するクラウドサービス（「WaWaシリーズ」「@pocket」等）における情報資産の管理体制および運用プロセスが、クラウド環境においても国際的な基準に基づいて適切に整備・運用されていることが第三者機関によって認められました。

自社サービスにおける取り組み

当社が提供するノーコード業務アプリ作成ツール「@pocket」やグループウェア「WaWaシリーズ」をはじめとする各種サービスにおいても、本認証に基づくセキュリティ管理体制のもとで運用を行っております。

これにより、お客様は業務データを安心して取り扱うことができ、クラウド環境における業務効率化やDX推進をより安全に進めていただけます。

今後の展開

当社は今後も、情報セキュリティの継続的な強化と改善に取り組むとともに、利便性と安全性を両立したサービスの提供を通じて、お客様の事業成長およびDX推進に貢献してまいります。

会社情報

- 会社名 ： 株式会社アイアットOEC

- 代表者 ： 代表取締役社長 楠田 教夫

- 所在地 ： 〒700-0822 岡山市北区表町三丁目11番50号 ハレミライ千日前6階7階

- 設立 ： 2004年9月

- 事業内容：クラウドサービス（「WaWaシリーズ」「@pocket」）の提供をはじめ、業務アウトソーシングやシステム導入支援、IT機器の販売・保守などを通じて、企業の業務効率化とDX推進を支援しています。

- URL ： https://www.iii-oec.co.jp/

お問い合わせ先

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