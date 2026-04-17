『Nontitle』新シリーズ開幕　「昭和世代」VS「Z世代」が激突！

2026年5月7日（木）19:00 YouTubeにてプレミア公開

株式会社サムライパートナーズ

株式会社サムライパートナーズ（本社：東京都千代田区 代表取締役CEO：入江 巨之）は、

起業リアリティーショー 『Nontitle』の新シリーズ「Season6」を2026年5月7日（木） 19:00より

YouTube「Nontitleチャンネル」にてプレミア公開いたします。

■ 朝倉未来、スタジオに帰還

『超RIZIN』をはじめとした多忙なスケジュールによりスタジオを離れていた朝倉未来が、ついに帰還。参加者たちの奮闘を間近で見届けます。

■ 『Nontitle』とは

『Nontitle』は、起業を志す若者たちが3か月間ひとつ屋根の下で共同生活を送りながら事業を立ち上げる、起業リアリティーショーです。2022年4月の第1話公開以来、SNSでも大きな話題を呼び、累計再生数は1億回以上を突破。ビジネスに真剣に向き合う視聴者から圧倒的な支持を集めています。

■ シーズン6の見どころ

【見どころ１.】「昭和世代」VS「Z世代」という新対立軸

今シーズン最大の特徴は、「昭和世代」と「Z世代」が同じチームで起業に挑む点です。価値観・ビジネス観・コミュニケーションスタイルの違いが生むリアルな衝突と化学反応を、そのままカメラに収めます。

【見どころ２.】豪華出演陣が集結

ヒカル、朝倉未来に加え、箕輪厚介、JOY、坂下千里子が集結。

それぞれの視点で、参加者の起業家としての成長を見届けます。

■ 番組概要

■ お問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91904/table/45_1_ea4d9a7925106127491d2ee472f27da8.jpg?v=202604180151 ]

各種メディア様での番組ご紹介、本番組への取材については随時お受けしております。

ご質問・取材のお申し込みは、下記までお問い合わせください。

メール：info@samurai-partners.jp





＜企画＞

株式会社サムライパートナーズ

サムライパートナーズは、YouTube起点のコンテンツプロデュースを中核に、D2Cブランド事業、リアルイベントIP事業を展開する「マーケティング×エンターテインメント」カンパニーです。「世界基準の“仕掛け”で日本を前進させる」をビジョンに掲げ、すべての事業に「ストーリー」を付加し、機能や価格だけでは動かない消費者の共感と熱狂を生み出すことを基本方針としています。トップインフルエンサーの影響力と企画力を掛け合わせ、再生数1億回超の番組『Nontitle』や大型音楽フェスティバルなど、デジタルとリアルを横断して日本経済を動かすビッグコンテンツを多数創出しています。

会社名：株式会社サムライパートナーズ

所在地：東京都千代田区丸の内1丁目6番5号 丸の内北口ビルディング 9F

代表取締役CEO：入江 巨之

設立年月日：2007年8月

HP：https://www.samurai-partners.jp/