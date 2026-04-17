シダスジャパン、REGALの新作ドレスシューズに別注インソールを提供

シダスジャパン株式会社

多くのトップアスリートから支持されているフランス発スポーツ用品の開発・販売を行うシダスジャパン株式会社（本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:杉山 浩章）は、株式会社リーガルコーポレーション（本社：千葉県浦安市、代表取締役社長：青野 元一）が展開する「REGAL」の新作ドレスシューズ「31KL BL / 34KL BL」に向けて、SIDASの知見を活かした別注インソールを提供したことをお知らせします。

商品開発の背景

近年、ビジネスシーンにおける足元の選択肢が広がる一方で、あえて正統派のドレスシューズを選ぶ価値も見直されています。そうした中で、クラシックな佇まいや端正な見た目を保ちながら、日常の歩行や立ち仕事にも配慮した履き心地が求められる場面は少なくありません。

今回、シダスジャパンが提供した別注インソールは、そうしたニーズに応えるかたちで採用されたものです。スポーツや日常向けに培ってきたSIDASのインソール技術を、ドレスシューズの文脈に合わせて活かすことで、歩行時のかかとへの負荷、土踏まずまわりの支え、前足部の踏み出しやすさといった要素に配慮しました。シューズそのもののデザインや世界観はそのままに、内側から履き心地を支える構成とすることで、見た目の美しさと快適性の両立を図っています。

また今回の採用は、シダスジャパンがこれまで培ってきた知見が、ドレスシューズ領域にも応用可能であることを示す事例のひとつです。足元の内側を支える別注インソールを提供することで、用途や靴種に応じた提案の幅を広げています。

今回採用された別注インソールの特長

今回の別注インソールは、SIDASの「マックスプロテクト・ラン」をベースに、ドレスシューズ向けに仕様を調整したモデルです。衝撃吸収に配慮した「PODIAN i+」、前足部の踏み出しを支える「PU DYNAMIC FOAM」、土踏まずをしなやかに支える「TPU FLEX SHELL」、かかと部の衝撃を吸収する「PU GEL PAD」を採用し、足裏のフィット感や歩行時の快適性に配慮しています。

また、トップシートは全面メッシュから、つま先部にメッシュ、中足部からかかと部にかけて人工皮革を用いたコンビネーション仕様に変更しました。あわせて、ベースクッションのカラーをグレーに変更し、シューズ形状に合わせたつま先部のカットやコラボレーションロゴも施しています。既存モデルの機能構成を活かしながら、見た目の一体感や靴との収まりにも配慮した別注仕様です。

■商品情報

商品名：31KL BL / 34KL BL

発売日：2026年4月より順次展開

展開モデル／カラー：31KL BL（ストレートチップ） ブラック・ダークブラウン / 34KL BL（プレーントウ） ブラック

価格：31,900円（税込）

公式サイト：https://www.regal.co.jp/features/detail/regal/260417-m-sidasinsole

今後の展望

シダスジャパンはこれまで、スポーツ、日常、足のコンディショニング領域で培ってきた知見をもとに、多様な足元環境に向けたインソール開発を行ってきました。今回の採用は、そうした知見がドレスシューズ領域にも応用可能であることを示す事例のひとつです。

今後もシダスジャパンは、既存製品をベースにしながら、相手先ブランドの設計意図や用途に応じて仕様調整を行うOEM・別注対応を進めてまいります。足元の内側を支える別注インソールを提供することで、用途や靴種に応じた提案の幅を広げ、トップシート素材、カラー、形状、ロゴなどを調整しながら、シューズとの相性に合わせた提案を行っていきます。

■SIDASについて

シダスは1975年にフランスで創業した成形インソールの先駆的メーカーです。「足から、動きが変わる。」をコンセプトに掲げ、年間150名以上のトップアスリートへインソールを提供し、足元から彼らのパフォーマンスをサポートしています。

■シダスジャパン株式会社について

1980年代の商社時代からシダスワールドに携わっていた現代表が2009年に設立した日本支社。インソールブランド「シダス」をメインに、医療向けに開発されたインソールブランド「ポディアテック」、先進の技術で寒暖から体を守る温度コントロールブランド「サーミック」を展開しています。30年以上に渡ってスポーツ分野をサポートしてきた経験と蓄積されたデータをもとに、現在では本国フランスの商品開発にも参画、日本人に合った商品づくりを行っています。

会社名：シダスジャパン株式会社

代表取締役社長：杉山浩章

設立：2009年6月

資本金：3,000万円

所在地：神奈川県横浜市中区不老町2-9-1関内ワイズビル7F

事業内容：スポーツ用品、スポーツ機器、ソックス、靴並びにそれらに関連する物品の輸出入、販売

URL：https://sidasjapan.jp