【RIMOWA】新アイテム「ジュエリーケース」が登場！

RIMOWA JAPAN Co., LTD

1898年のブランド誕生以来、RIMOWA(リモワ)は、卓越したクラフツマンシップと革新的な精神を融合させ、洗練された旅を叶えるためのアイテムを生み出し続けています。この度、その精神を強く感じられる新たなスペシャルアイテム「RIMOWA ジュエリーケース」(https://www.rimowa.com/jp/ja/specialities/%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%BC-%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9/99000000.html)が登場しました。

RIMOWAのアイデンティティともいえる「高い機能性」と「タイムレスなエレガンス」を体現するこの新作アイテムは、ご自宅でも旅先でも、大切な宝物をしっかりと守ることができるように設計されています。ドイツ・ケルンで丁寧に製作されるジュエリーケースの内装は、コンパートメント全体に、柔らかなグレーカラーのマイクロファイバーライニングを施し、部分的にレザーディテールを採用しています。

内部には、ブレスレットや大ぶりのジュエリーを収納するためのループが備えられ、さらに、丸みを帯びたリングホルダー、大きめのリング用レザーループ、そしてネックレスやイヤリングなどの小物を固定できるレザーポーチも付属します。

RIMOWAのシグネチャー素材であるアルミニウムから作られた本アイテムは、細部にまで至るこだわりが外装にも貫かれています。ブランドを象徴するグルーヴ（溝）デザインを上品なマット仕上げのシェルにあしらい、さらに、輝くシルバーカラーの金具が組み合わせることで、アイテム全体からファインジュエリーのきらめきのような高級感を醸し出しています。

また、RIMOWAのモノグラムを配した2つのロックを備え、中のジュエリーを守るための高い安全性が確保されています。

ジュエリーケースは、 2026年4月16日よりRIMOWAストアおよびRIMOWA.com(https://www.rimowa.com/jp/ja/specialities/%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%BC-%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9/99000000.html)にて発売を開始しました。

ジュエリー ケース

サイズ：6.2 x 20.1 x 11.9 cm

税込価格：291,500円

【RIMOWAについて】

RIMOWA(リモワ)は、高性能なプレミアム ラゲージで世界をリードするブランドとして広く知られています。1898年の創業以来、高い品質と革新性に富んだ製品づくりを真髄とし、1937年にはアルミニウムを、2000年にはポリカーボネートをスーツケースの素材として取り入れました。製品の開発から熟練工による精巧を極めた製品づくりのほとんどを、創業地であるドイツ、ケルンで行っています。2017年1月には、LVMHグループの一員となりました。また、2022年7月25日以降に購入された全てのスーツケースに生涯保証を付帯しています。 https://www.rimowa.com(https://www.rimowa.com)