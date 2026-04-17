営業改善特化の動画制作サービス「動画でカリトルくん」をリリース

StockSun株式会社

StockSun株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役 岩野 圭佑）は、BtoB法人営業を行う企業向けに、営業改善に特化した動画制作サービス「動画でカリトルくん」を2026年4月15日（水）にリリースいたしました。

本サービスは、認知獲得ではなく「受注率・商談化率の向上」にコミットする動画制作サービスです。

▼ 動画でカリトルくん サービスサイト

https://stock-sun.com/douga-karitoru/lp/

【背景】BtoB営業の現場で起きている「伝わらない」課題

法人営業の現場では、以下のような課題が多くの企業に共通して存在しています。

- 営業担当者ごとに説明品質にばらつきがあり、受注率が安定しない- 商談前に送った営業資料（10～20ページ）は、ほとんど読まれていない- 過去に名刺交換したリードや資料DLのリードへの再アプローチが進まない- 社内に営業の得意なメンバーがいるのに、そのノウハウを組織に横展開できない

StockSun株式会社は定額制営業支援サービス「カリトルくん」を通じて累計700社以上のBtoB営業を支援してきた経験から、これらの課題の根本に「動画活用の遅れ」があると分析。テキストに比べて情報伝達力が圧倒的に高い動画を、営業プロセスに組み込むことで課題を解決するサービスとして「動画でカリトルくん」を開発しました。

【サービス概要】「動画でカリトルくん」とは

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2s3xDgnYDkk ]

「動画でカリトルくん」は、BtoB法人営業を行う企業に向けた、営業改善特化型の動画制作サービスです。

一般的な動画制作会社が「きれいな動画を作ること」をゴールにしているのに対し、本サービスは「売上につながる動画の設計から制作まで」をゴールとしています。企画・撮影・編集といった制作工程はもちろん、マーケティング視点と営業戦略の視点を組み合わせた動画設計こそが最大の強みです。

■ 他社との違い（StockSun公式LPより）

【活用シーン】動画を「資産」として複数チャンネルで活用

動画でカリトルくんで制作した動画は、以下のような多様なシーンで活用できます。

- 商談前に見てもらうサービス紹介動画（受注率向上）- 休眠リード・資料DLリードへのメルマガ動画添付（新規開拓）- 展示会ブースでのビジョン放映用動画- Meta広告・縦型ショート動画へのクリエイティブ転用- 名刺交換後のフォローアップ動画送付- 会社サイトへの動画設置による問い合わせ率向上（情報収集段階）

1本の動画を複数チャンネルで活用できるため、制作コストに対して高い費用対効果が見込めます。

【参考実績】StockSun自社での活用事例

StockSun株式会社は2017年の創業以来、自社でYouTubeチャンネルを7年以上運営し、YouTubeを軸に年間1万件以上の有効リードを獲得してきた実績があります。

自社メディアの年収チャンネル（@nensyu_channel(https://www.youtube.com/@nensyu_channel/featured)）、WebマーケティングTV（@stocksun-web-1082(https://www.youtube.com/@stocksun-web-1082)）でも実際に本サービスと同様の動画活用を実践しており、3,000社以上へのWebマーケティング支援で蓄積したノウハウをもとに動画制作・運用を行っています。

- 問い合わせ完了ページ（サンクスページ）に動画を設置することで、商談化率が改善（弊社事例）- 事例紹介動画を送付の上で架電を実施することで、商談化率が通常のテキスト配信と比べて3倍になったケース（弊社事例）- 商談前にサービス理解が深まる動画を送付することで、受注率が10%以上改善した事例（弊社事例）- ウェブサイトに会社説明動画を設置することで、問い合わせ率が2倍になった事例（弊社事例）

これらの実績をもとに、BtoB向けの動画を約15種類に体系化。それぞれの動画をどのシーンで使うべきかまで設計してから制作・納品します。

【ご利用料金】

【既存サービスとの関係】「カリトルくん」と「動画でカリトルくん」の違い

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/41786/table/60_1_a02e3a2b487f5c2edef7902bdcf6ba71.jpg?v=202604180151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/41786/table/60_2_3bc8ac98ecac95e146b58d281386abb7.jpg?v=202604180151 ]

StockSun株式会社では、2024年6月より定額制営業支援サービス「カリトルくん（https://stock-sun.com/karitoru-kun/lp/）」を提供してきました。カリトルくんは電話営業・フォーム営業・メール営業などアウトバウンドセールスを支援するサービスです。

今回リリースする「動画でカリトルくん」は、既存の「カリトルくん」と並行して提供する新たなサービスであり、「商談獲得（カリトルくん）」と「商談化率・受注率の向上（動画でカリトルくん）」を組み合わせることで、営業プロセス全体を支援できる体制となります。

【サービス導入までの流れ】

企画・設計からキックオフヒアリング、撮影、編集を経て、お申し込みから最短1ヶ月での納品を目指しています。まずはお気軽に無料相談からご連絡ください。

【会社概要】

会社名： StockSun株式会社

代表者： 代表取締役 岩野 圭佑

設立： 2017年7月28日

所在地： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目8番3号 新都心丸善ビル7階

事業内容： Webコンサルティング事業、キャリア支援事業、Web広告運用代行

URL： https://stock-sun.com/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

StockSun株式会社

お問い合わせフォーム：https://stock-sun.com/contact/

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