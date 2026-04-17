GUESS × SP5DER、砂漠で開催されたプライベートパーティーに豪華ゲストが集結

GUESS JAPAN 合同会社

2026年4月12日（日）、GUESSとSP5DERは、ブランドが展開する砂漠のプライベート空間にて、豪華ゲストを招いたエクスクルーシブなプライベートパーティーを開催しました。本イベントは、両者によるダイナミックなコラボレーションを祝し、ファッション・音楽・カルチャーが融合する特別な一夜となりました。

当日は、DJ Cash、D33J、Sophie Gray、Rio、Westside Ty、CeejによるエネルギッシュなDJセットや即興パフォーマンスが繰り広げられ、会場は深夜まで熱気に包まれました。

さらに、Murda Beatzがステージに登場し、ボルシア・ドルトムントの新作ブラック・スペシャルエディションキットを着用。長年のファンである彼が身に纏ったこの一着は、ドルトムントの労働者階級の中心地に約100年前に建設された初代スタジアムへのオマージュとして、クラブの歴史とレガシーを象徴的に表現しました。

会場では、Nicolai MarcianoがTravis Scott、Teyana Taylor、Quen Blackwell、A＄AP Nast、Evan Mock、Ty Dolla ＄ign、Tyga、True Whitaker、Delilah Belle Hamlin、Karrueche Tran、Landon Barker、Damson Idris、野村訓一、佐野玲於といった豪華ゲストを迎えました。

招待制のパーティーでは、PATRÓN Tequilaによるプレミアムカクテルが、砂漠に着想を得た限定コレクターズカップで提供されたほか、各カクテルに食べられるセルフィーフォトプリントをあしらったHennessyのエスプレッソマティーニも振る舞われました。さらに、会場前にはSONICのフードトラックが登場し、新作のSONIC Refreshersやスナックが提供されるなど、ゲストは夜遅くまでイベントを楽しみました。

本イベントは、過去5年間にわたり数々の象徴的なカルチャーモーメントを生み出してきた、ブランドが展開する砂漠のプライベート空間における新たな章の幕開けを象徴するものです。5周年を迎えた今、GUESSはそのレガシーをさらに進化させながら、砂漠の地からカルチャーの潮流を牽引し続けています。

SP5DER WORLDWIDE について

SP5DERは、2019年に設立されたライフスタイルブランドであり、アトランタをルーツに持ち、現在はロサンゼルスを拠点としています。アメリカ南部のカルチャーの鼓動をビジュアルとして表現し、アトランタとそのコミュニティから着想を得た、大胆でエネルギッシュな自己表現を提案しています。また、ラグジュアリーな視点とパンクスピリットを融合させたデザインを特徴とし、ノスタルジーと革新が交差する独自のスタイルを確立しています。

GUESS JEANS（ゲス ジーンズ）について

GUESS JEANSは、40年にわたるブランドのデニムの歴史にルーツを置いたアメリカ西海岸のライフスタイル・ブランドです。ニコライ・マルシアーノによって考案されたGUESS JEANSは、サスティナビリティと最先端のイノベーションに取り組み、デニムファッションの次の時代を体現しています。GUESS JEANSは、ブランドの豊かな伝統と現代的な視点を融合させ、GUESSのタイムレスなエッセンスを凝縮したデニムを中心としたコアベーシックのフルラインを提供しています。

https://store.guessjapan.com/ext/guess-jeans/index.html

GUESS（ゲス）について

GUESS?, LCC は、現代のライフスタイルに寄り添うアパレルやデニムを軸に、ハンドバッグ、ウォッチ、アイウェア、フットウェアなど幅広いカテゴリーに展開するライフスタイルコレクションの企画・発信・流通およびライセンス事業をグローバルに展開するファッションブランドです。GUESSの製品は、世界各国のGUESS直営店をはじめ、主要百貨店やセレクトショップなど、多様な販売チャネルを通じて提供されています。

2024年4月2日には、ニューヨーク発のファッションブランド「rag & bone（ラグ＆ボーン）」の事業資産および知的財産の50％を取得。rag & boneは、アメリカンファッションを代表する存在として、米国および英国で直営店舗を展開するほか、世界各国の高感度なブティック、百貨店、Eコマースを通じてグローバルに展開されています。2025年11月1日時点で、GUESSはヨーロッパ、南北アメリカ、アジアにおいて1,058店舗の直営店を運営。さらに、パートナーおよびディストリビューターによって世界各地で507店舗が展開されており、現在約100カ国で事業を行っています。

詳細は公式サイト https://store.guessjapan.com/をご覧ください。