“圧倒的に使いやすい”SEOツール「パスカル」が「ITreview Grid Award 2026 Spring」で「High Performer」を7期連続受賞

株式会社オロパス

株式会社オロパスが提供するSEOツール「パスカル」は、アイティクラウド株式会社が主催するアワード「ITreview Grid Award 2026 Spring」の「SEOツール」部門において、顧客満足度の優れた製品に贈られる「High Performer」を7期連続受賞したことをお知らせします。

ITreview Grid Awardとは

「ITreview Grid Award ITreview Grid Award」とは、ITreviewに集まった約15.7万件のレビューをもとに支持された製品を表彰する場です。

2026年3月までに掲載されたレビューの集計結果が「2026 Spring」として発表されます。

▼アワードの詳細はこちら

https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html

▼SEOツール部門の詳細はこちら

https://www.itreview.jp/award/2026_spring/seo-tools.html

■『パスカル』は、SEOツール部門において「High Performer」を7期連続受賞

4月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Spring」では、ITreviewに集まった約15.7万件のレビューをもとに、顧客満足度の優れた製品を「High Performer」として表彰、バッジが発行されています。

High Performerは、既にユーザーからの満足度が高いことに加え、これから認知度が高まっていくことが予想される、いま注目の製品である称号です。

なお、大企業や中堅企業、中小企業といった各企業規模のユーザーから高評価だった場合にも、大企業部門のHigh Performer、中小企業部門のHigh Performerなどと称号が与えられています。

▼パスカルの機能をみる

https://www.pascaljp.com/seotool_lp.html

▼『パスカル』の口コミはこちら

https://www.itreview.jp/products/pascal-seo/reviews

SEOツール『パスカル』について

「パスカル」は、2014年の提供開始以来、Webマーケティング会社やSEOコンサル会社をはじめ、事業会社のマーケティング担当者まで、幅広くご利用いただいているSEOツールです。

（2026年4月時点で2,800社以上にご導入いただいております）

AI引用対策に最適な「サイテーション分析機能」(https://www.pascaljp.com/feature/citation.html)のほか、キーワード選定や競合サイト調査など、SEOに必要な作業を幅広くサポート。「専門知識がなくても使える」設計で、初めての方でも安心してご利用いただけます。

SEOの効果は、アンケートで「85％以上」の方が実感。

4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。

▼詳しくはこちら

https://www.pascaljp.com/

▼パスカルの無料体験申込（4日間）はこちら

https://www.pascaljp.com/form/freetrial.html