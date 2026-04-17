Inspire High、修学旅行の事前学習に特化した新セッション6本を公開。世界を巡る旅行作家やオックスフォードの歴史家から、各地域の文化の担い手まで、多様な大人が登場。

株式会社Inspire High

「世界とつながる探究的な学びを手軽に教室で」をコンセプトとしたEdTech教材を提供する

株式会社Inspire High（本社：東京都千代田区、代表：杉浦太一）は、2026年4月1日より、修学旅行の学びを深める事前学習に活用可能な新プログラムを公開いたしました。

■背景

昨今、学校現場では「総合的な探究の時間」と連動し、修学旅行の意義や目的を問い直す動きが加速しています。

単なる観光に留まらず、現地でより多くの気づきや学びを得るためには、「なぜそこへ行くのか」「何を学びたいのか」を考え、自分なりの「問い」を立て、情報収集をする事前学習が重要となります。

Inspire Highはこれまで、世界の大人から刺激を受ける『Session（以下「セッション」）』を通し、多様な大人の生き方や価値観、仕事、社会課題に触れる体験を届けてきましたが、今回新たに「修学旅行の事前学習」の活用に適した6本のセッションを制作しました。

新たなプログラムでは、195カ国を旅した旅行作家やオックスフォード大学の歴史家をガイドに迎え、「旅をする意義」や「歴史を学ぶ意味」といったテーマに向き合います。

また、国内の主要な修学旅行先である沖縄・大阪・京都・奈良の4地域については、現地ロケを元に臨場感が伝わる構成で制作。各地域で文化を紡ぐ大人たちのメッセージを通じ、その地域を多角的に捉え、理解を深められるような内容になっています。

新セッションの概要

1. 195カ国旅した旅行作家と考える「旅をするってどういうこと？」

ジェシカ・ナボンゴ Jessica Nabongo：地球上のすべての国を旅した黒人女性

195カ国を旅した旅行作家、ジェシカ・ナボンゴさん。製薬会社に勤めていた彼女は、なぜ旅へと踏み出したのか。オンラインで世界を知れる時代に、実際に足を運ぶ意味を彼女の体験から迫ります。

2.オックスフォードの歴史家と考える「歴史を学ぶ意味ってなんだろう？」

ハンナ・スコーダ Hannah Skoda：オックスフォード大学の中世史教授



修学旅行で最も重視される活動の第1位は「歴史学習」。（※1）オックスフォード大学の歴史家ハンナさんが語る「歴史を通じて現代を問い直す」という視点にふれながら、歴史を学ぶ意義と、その向き合い方を考えます。

（※1）出典：教育旅行年報『データブック2024』

3. 自然と向き合う３人と考える「沖縄ってどんなところ？」

・仲本 いつ美：集落滞在型宿泊施設 株式会社Endemic Garden H 代表取締役

・国吉 翔平：マンゴー農家 株式会社TORIKOFARM MIYAKOJIMA 代表取締役

・ティモシー・ラバシ：OIST(沖縄科学技術大学院大学)海洋研究者

透き通る海と珊瑚礁、マンゴー農園やサトウキビ畑、やんばるの森と集落、そして自然に祈りを捧げる神事。「自然」と共にある沖縄。その大切な自然を守り、伝え続ける3人に迫ります。

4. 伝統を継承する３人と考える「京都ってどんなところ？」

・松本 宗観：仏像彫刻師3代目

・鈴鹿 可奈子：聖護院八ッ橋総本店 代表取締役社長 第14代目当主

・猪鼻 一帆：庭師 いのはな夢創園 代表取締役社長

日本庭園、和菓子、仏像彫刻京都は世界に誇る“日本らしさ”の源。その伝統を受け継ぎつつ、自らの感性で未来へとつなごうとする3人の継承者に迫ります。

5. “なにわ文化”をつくる３人と考える「大阪ってどんなところ？」

・酒井 藍：吉本新喜劇 座長

・松尾 修平：Meets Regional（ミーツ・リージョナル）」編集長

・稲本 ミノル：株式会社ヘソプロダクション代表取締役

笑いがあふれ、人情が息づき、街がひとつに盛り上がる熱気。暮らしの中から生まれた“なにわ文化”を受け継ぎ、形にして人々を惹きつける3人に出会います。

6. 歴史を活かす３人と考える「奈良ってどんなところ？」

・大谷 徹奘：法相宗大本山薬師寺 副住職

・千石 あや：株式会社中川政七商店 代表取締役社長

・胎中 謙吾：奈良市役所職員

1300年の歴史を刻む古都・奈良。大仏や寺社、伝統行事に息づくその文化を、いまの暮らしへとつなぎ、新しい世代へ受け渡そうとする3人に出会います。

セッションの詳細をご覧になりたい先生方へ

プログラムの内容や授業での具体的な活用方法など、詳細をもっと知りたい先生方は、以下より学校向け資料をダウンロードしてください。



資料ダウンロードはこちら :https://www.inspirehigh.com/request





▼セッション・ガイド一覧はこちら

https://www.inspirehigh.com/session(https://www.inspirehigh.com/session)

Inspire Highについて

Inspire Highは、世界とつながる探究的な学びを手軽に教室で実践できるプログラムです。主に中学校・高校で「総合的な探究の時間」「特別活動」「道徳」「公共」などの授業での活用や、各校独自のキャリア教育やSDGs教育などに幅広く利用されています。

Inspire Highでは世界中のクリエイティブな大人たちの多様な生き方や価値観、仕事、社会課題に触れていきます。また、毎回出題される「答えのない問い」に挑戦することで"自己表現力"を養い、全国の10代と意見や価値観を共有することで "他者を知る心" も育んでいきます。



予測不可能で不確実な時代において、新たな学習指導要領が「生きる力」を中心に改訂されたことからも、未来を生き抜くための21世紀スキルおよび非認知スキルの重要性が高まっています。その中で必要となる力を育てる機会を、オンラインでの双方向のプログラムとして、経済的・地理的要因問わず提供しています。

プログラム例：

元台湾デジタル担当大臣オードリー・タンと考える「社会はどう変えられる？」

詩人 谷川俊太郎と考える「言葉ってなんだろう？」

マサイ族長老と考える「アイデンティティってなんだろう？」

国連職員と考える「平和ってなんだろう？」

失敗研究者と考える「失敗は怖いもの？」



他、起業家、科学者、ロボット開発者、漁師、消防士、映画監督、ファッションデザイナーなど多様な方々に登場いただいています。

紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3aQmSTsoDs8 ]

学校・教育機関向け資料ダウンロード

https://www.inspirehigh.com/school_contact



WEBサイト

https://www.inspirehigh.com/



会社名：株式会社Inspire High

代表者：代表取締役 杉浦太一

設立：2019年11月

所在地：東京都千代田区平河町2-5-3

公式サイト：https://www.inspirehigh.com/