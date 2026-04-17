AIデータプラットフォーム「COMETA」、組織内のSQLナレッジを共有・活用する新機能「クエリ集」を正式リリース

株式会社primeNumber

株式会社primeNumber（本社：東京都品川区、代表取締役CEO 田邊 雄樹）は、AIデータプラットフォーム「COMETA」において、新機能「クエリ集」を2026年4月17日に正式リリースしました。クエリ集は、実務で検証済みのSQLを組織で蓄積・共有し、AIチャットがそれを参照してデータ分析を行う機能です。これにより、AIが組織固有のロジックを踏まえた精度の高い分析を実現するとともに、誰でも実績のあるSQLをすぐに探して活用することが可能となります。primeNumberは本機能を通じて組織に眠るSQLナレッジを人やAIが活用できる資産へと変え、データ分析の速度と信頼性を高めます。

提供背景

近年生成AIが目覚ましい発展を遂げていますが、AIは人間のようにデータの背景や文脈を自動的に理解することはできません。そのため、AIが参照するデータの意味や定義（メタデータ）が整備されていない環境では、誤った回答や分析を行うことがあります。

こうした中、primeNumberは「人間もAIもデータを自由に探索し、価値を創造する世界を実現する」というコンセプトのもと、AIデータプラットフォーム「COMETA」を開発してきました。これまでもメタデータ管理のための「データカタログ」や自然言語でデータを探索・分析できる「対話型AIアシスト」といった機能などを提供してきましたが、今回このコンセプトをさらに推進する新機能「クエリ集」をリリースしました。

機能の特徴

COMETA AIによるクエリ集参照

COMETA AIでSQLを生成する際、クエリ集に登録された関連SQLを自動で検索・参照します。組織独自のビジネスルールやロジックを反映した検証済みSQLをAIの文脈として活用することで、生成されるSQLの正確性が向上し、レビュー・修正にかかる工数を削減できます。AI回答内には参照したSQLのソースとリンクが表示されるため、根拠を確認しながらSQLを利用できます。

検証済みSQLの蓄積・共有・管理

実務で利用され品質が保証されたSQLを、COMETAの管理画面から一元的に登録・編集・削除し、SQLにはタイトル・説明・承認ステータスを付与できます。

また、アクセス制御が可能で、クエリの閲覧は全てのメンバーが行える一方、作成・編集・承認は権限を持つメンバーのみに限定することで、クエリ集の品質を維持しながら組織全体でナレッジを共有できます。

全文・セマンティック検索

全文検索・セマンティック検索に対応しており、必要なSQLを素早く見つけることができます。承認ステータスによるフィルタリングや関連度順のソートも可能なため、SQL知識が限られたビジネスユーザーでも、目的に合う検証済みSQLに迷わずアクセスできます。

AIデータプラットフォーム「COMETA」とは

COMETAは、データの「意味（＝メタデータ）」を管理・可視化し、データを整備するAIデータプラットフォームです。あらゆる利用者がデータを自由に探索し、価値を創造する世界を実現します。独自のAI技術により、従来手作業で行っていたメタデータ整備を大幅に効率化。メタデータの品質を継続的に維持し、誰もが信頼できるデータへ辿り着ける環境を構築します。

URL：https://primenumber.com/services/cometa/

株式会社primeNumber 概要

primeNumberはデータとAIを企業の成長エンジンへと進化させる、データテクノロジーカンパニーです。AI-Readyなデータ基盤を実現するデータテクノロジーを軸に、ソリューションサービスを通じてAI-Nativeな事業成長をご支援します。

■ 会社名

株式会社primeNumber（英文名：primeNumber Inc.）

■ 代表

代表取締役CEO 田邊 雄樹

■ 設立

2015年11月

■ オフィス

〒141-0021

東京都品川区上大崎三丁目１番１号 JR東急目黒ビル5F

■ 企業サイト

https://primenumber.com/company

■ 事業内容

・クラウドETL「TROCCO」の開発・運営

・AIデータプラットフォーム「COMETA」の開発・運営

・データテクノロジー領域の課題解決を実現するプロフェッショナルサービスの提供

・エージェント型AIソリューション「primeBusinessAgent」の提供

本リリースお問い合わせ先

株式会社primeNumber

広報担当 村島夏美

e-mail：pr@primenumber.com