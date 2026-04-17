チャンピオン、伝説的ロックバンド「Grateful Dead」オフィシャルライセンスTシャツを発売

ヘインズブランズ ジャパン株式会社

ヘインズブランズ ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区）は、オーセンティック アメリカン アスレチックウェア ブランドのChampion（チャンピオン）において、アメリカの伝説的ロックバンド Grateful Dead（グレイトフル・デッド）のオフィシャルライセンスアイテムを、Made in USAのヘビーウェイトTシャツ「T1011（ティーテンイレブン）」をボディに採用し、2026年4月18日（土）よりチャンピオン 直営店舗および全国の取扱店舗にて発売いたします。チャンピオン 公式オンラインストアでは、2026年4月22日（水）12:00より販売開始を予定しております。

1965年にカリフォルニア州パロアルトで結成されたGrateful Deadは、ロックを軸にジャズやブルース、フォークなど多様な音楽性を融合し、即興性の高いライブパフォーマンスで独自のカルチャーを築き上げてきたバンドです。その自由な表現スタイルとコミュニティ性は、現在に至るまで多くのファンに影響を与え続けています。

本コレクションでは、1930年代から改良を重ねながら愛され続けてきたヘビーウェイトTシャツの代名詞「T1011」ならではの、USAコットン特有のドライ感に富んだ肌触りと、着るほどに味わいを増す風合いを実現しています。サイドに縫製がない丸胴仕様や、首元の伸びを軽減するバインダーネック仕様といったディテールも踏襲し、快適な着用感と高い耐久性を兼ね備えています。

ラインナップは全2型。

1型はムラ染めの手法を用いた製品染めにより、1点ごとに異なる表情を楽しめる仕上がりとなっており、ヴィンテージライクな風合いが魅力です。Grateful Deadのアートワークを象徴するダンシング・ベアをらせん状にあしらったデザインと、同じく象徴的なバラで囲まれたスカルモチーフ「Bertha（バーサ）」とGrateful Deadのロゴを組み合わせたデザインの2グラフィック展開です。



もう1型は、Grateful Deadを象徴するモチーフを配したシンプルなデザインで、ダンシング・ベアにアメリカンフットボール、野球、バスケットボール、アイスホッケーの要素を組み込んだChampion らしいスポーツウエアの歴史を感じさせるデザインと、スカルヘッズとGrateful Deadのロゴを組み合わせたデザインの2グラフィック展開です。

いずれのモデルも、Grateful Deadの世界観とカルチャー、そしてChampion のクラフトマンシップを掛け合わせたコレクションとして展開されます。

SHORT SLEEVE T-SHIRTS

カラー：オフブラック、ライトブルー、ペールグリーン、ライトイエロー

サイズ：S,M,L,XL

価格：11,880円(税込)

SHORT SLEEVE T-SHIRTS

カラー：ホワイト、ホワイト x レッド、シルバーグレー、ブラック

サイズ：S,M,L,XL

価格：10,780円(税込)

発売日： 4月18日（土）

特設サイト: https://championstore.jp/pages/grateful-dead-t1011

販売先：

・チャンピオン 直営店舗（全店）

・チャンピオン 公式オンラインストア

※サイトリニューアルに伴い、2026年4月22日（水）12:00より販売開始 https://championstore.jp/

Grateful Dead

Grateful Dead（グレイトフル・デッド）は、1965年にカリフォルニア州パロアルトで結成されました。

その音楽スタイルはカントリー、フォーク、ブルーグラス、ブルース、レゲエ、ロック、即興のジャズ、サイケデリック、スペース・ロックが融合した物でライブパフォーマンスでは長いインストルメンタルジャムが特徴です。彼らの熱狂的なファンは「デッドヘッズ」として知られました。ローリング・ストーン誌の「ローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティスト」で57位に選ばれ、1994年にはロックの殿堂入りしました。ギター、ボーカルのジェリー・ガルシアは「ローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のギタリスト」において2003年は第13位、2011年の改訂版では第46位に選ばれました。Grateful Deadはヒットチャートとはほとんど無縁の存在ながら、常にアメリカ国内のコンサートの年間収益では1、2を争う存在でした。本国アメリカではアメリカを代表する伝説的バンドとして認識されており、世界中で3,500万枚を超えるアルバムを売り上げています。

チャンピオン の最新情報につきましては

チャンピオン BRAND SITE http://www.championusa.jp(http://www.championusa.jp)および、公式SNSをご参照ください。

＜公式オンラインストア URL＞

https://www.hanesbrandsinc.jp/champion/c/c20

＜Champion Japan 公式Instagramアカウント URL＞

https://www.instagram.com/champion_japan/

＜Champion Japan 公式Xアカウント URL＞

https://twitter.com/champion__japan

＜Champion Japan Sports Club 公式Xアカウント URL＞

https://twitter.com/Champion_jpsc

＜Champion Japan 公式Facebookページ URL＞

https://www.facebook.com/ChampionJapan

・Champion について

Champion は、1919年にニューヨーク州ロチェスターで誕生しました。

アスレチックウェアを起源とした機能的なデザイン・耐久性・素材・縫製といった

ひとつひとつのディテールにこだわるクラフトマンシップは、100 年以上の歴史を経てなお

脈々と受け継がれており、いつの時代もその時代に合わせた機能性やトレンド性を加味して

進化し続け、世界中で「ザ キング オブ スウェットシャツ」と評されるほど、

多くのファンに愛されてきました。

いつの時代も最高水準の品質とデザインにこだわり、

挑戦を続け妥協を許さない細部までにもこだわった革新的な商品を今後も提供してまいります。

詳しくはこちら The Essence of Champion(https://championstore.jp/champion_essence_of_champion)

Champioin グローバルサイト www.champion.com(https://www.champion.com/)