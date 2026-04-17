直感的かんたん操作の「お月見望遠鏡 ミルムーン」ミルムーンの鏡筒単体販売を4月24日（金）に開始。「PS-149三脚」も同時販売開始。

株式会社ビクセン

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、これまで鏡筒・架台ユニット・三脚のセット販売のみで展開していた「お月見望遠鏡 ミルムーン 三脚セット」につきまして、鏡筒・架台ユニット「お月見望遠鏡 ミルムーン」と三脚「PS-149三脚」をそれぞれ単体にて2026年4月24日（金）に発売いたします。

お持ちのカメラ用三脚に「お月見望遠鏡 ミルムーン」を搭載したい方、あるいは軽量なカメラ用三脚をお探しの方にぴったりの製品です。

お月見望遠鏡 ミルムーン 製品特徴

望遠鏡メーカーのこだわり「スムーズな微動装置」

ミルムーンは鏡筒部に、高度（上下）と方位（左右）を精密に調整できる2つの「微動ハンドル」を設けました。

小さなお子さまでも扱いやすいスムーズな操作性で、狙った位置に鏡筒の向きがピタッと止まり、初めてでも簡単に月を視野に導入することができます。

また視野に入れた後、刻々と動く月を追いかける時にも、この正確な微動性が役立ちます。

初めてでも迷わない「直感的な操作性」

■ ワンタッチ倍率変更

接眼レンズの装着部は3か所（上・右・左）あり、そのうちのお好きな2か所に、付属の低倍率用（16倍）と高倍率用（57倍）接眼レンズを装着可能。

利き手や利き目に合わせて使いやすくアレンジできるユニバーサルデザインを採用しました。

また観察倍率を変えたいときは、ノブを回すだけ。内蔵ミラーが切り替わることで光軸が通る接眼レンズも替わり、異なる倍率で観察できます。

■ ねらいを定めやすい「素通しファインダー」

倍率が高い望遠鏡でいきなり広い夜空の中の1つの天体を見つけることは難しく、これはつまずいてしまう要因のひとつ。

ミルムーンでは、簡単に天体を望遠鏡の視野に導入できる「素通しファインダー」を搭載。

素通しファインダーの視野の中心に月を入れると、望遠鏡の視野にも月が入っているので、スムーズに観察が始められます。

■ 合わせやすいピント

対物レンズ側のローレット（リング）を回すと、ピント調整が可能です。

接眼部からローレットまでの距離は、お子様でも望遠鏡をのぞきながら簡単に手が届くサイズ感に設計しました。

妥協しない光学性能

■ マルチコーティング（反射防止多層膜コート）

レンズの光学面には光の反射を抑えるマルチコートを施しています。クレーターの凹凸まで鮮明に映し出す、コントラストの高いクリアな視界が得られます。

■ H型＆PL型接眼レンズ

付属する2つの接眼レンズには、見やすくシャープな像を結ぶH型（25mm）とPL型（7mm）を採用しています。

お手持ちの三脚に取り付け可能

ミルムーン鏡筒の底面には、一般的なカメラ三脚に対応するネジ穴を装備しています。 お手持ちのカメラ用三脚に取り付けてご使用いただけます。

※安定した観察のために、剛性の高い三脚のご使用をおすすめします。

※三脚は付属しません。別売の三脚、または市販品をご用意ください。

ウサギのような案内人がエスコート。 お月見ナビアプリ

スマートフォンなどのデバイスで使えるミルムーン専用アプリをご用意しています。

アプリを開くと、かわいらしいウサギのような案内人が登場。今夜の月が見える位置までご案内します。

アプリの星図をガイドにして、月がある方向へ望遠鏡を合わせるだけ。

スマホで場所を確認したら、あとはのぞきながら自分で月をつかまえてみよう！

満月、三日月、上弦の月……。日ごとに変わる月の表情や、「いまが見ごろ！」というタイミングも、案内人が楽しく教えてくれます。

月を見てみよう（かんたん操作ステップ）

お子さまでもひとりでできるシンプルなセッティング方法です。

1. 三脚を立てる：

平らな場所に三脚を設置します。

2. 鏡筒を取付ける：

クイックシューでミルムーンを三脚に固定します。

3. 月を探す：

三脚の雲台を動かして、月のおおよその方向へ鏡筒を向けます。

4. ファインダーでのぞく：

素通しファインダーの中心に月が入るよう、微動ハンドルで調整します。

5. ピントを合わせる：

低倍率（25mm）の接眼レンズをのぞき、対物レンズ側のローレットを回してピントを合わせます。

6. 倍率を切り替える：

高倍率（7mm）でさらに拡大して見てみましょう。ミラー切替ノブでワンタッチです。

7. 月を追いかける：

月が動いたら、三脚は動かさず微動ハンドルの調整だけで追いかけられます。

商品名：お月見望遠鏡 ミルムーン

＜発売日＞2026年4月24日（金）

＜価格＞\11,000（税別\10,000）

＜商品コード＞33002

＜JANコード＞4955295330027

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/33002_7/

＜プロモーションページ＞https://www.vixen.co.jp/lp/mirumoon/

PS-149三脚 製品特徴

持ち運びラクラク、軽量＆コンパクト設計

最も脚を短くしたときのサイズは約49cm、重さは約1.1kgと非常にコンパクト。

撮影を目的として出かけるときはもちろん、キャンプやハイキングなど「念のために持っていきたい」という時も、バッグの隙間に収まるサイズ感で快適に持ち運べます。

脚の伸縮はレバー（バックル）式を採用しており、素早いセッティングが可能です。

精密な構図をサポートする「ダブル水準器」

「三脚本体（基部）」と「雲台（クイックシュー横）」の2箇所に水準器を搭載。

傾斜地でも素早く水平に設置できるほか、カメラの水平も確認できるため、風景撮影やパノラマ撮影などで、迷いなく理想の構図が決まります。

汎用性の高い「薄型アタッチメントプレート」＆「雲台着脱」可能

カメラやスコープの着脱がワンタッチで行えるクイックシューには、汎用性の高い「薄型アタッチメントプレート規格」を採用。

さらに雲台部分は取り外し可能（UNC 1/4インチネジ接続）のため、お好みの雲台に交換したり、本製品の雲台を別の三脚で使用するなど、撮影用途に合わせてお使いいただけます。

シンプルで扱いやすい2Way雲台

上下（チルト）・水平（パン）の操作が独立した2Way雲台を装備。

パンハンドルを持って直感的に操作できるため、スムーズに構図を合わせられます。

上下方向の角度はクランプを締めた状態でもゆっくりと調整できるので、精密に動かしたいときに便利です。

商品名：PS-149三脚

＜発売日＞2026年4月24日（金）

＜価格＞オープン

＜商品コード＞18131

＜JANコード＞4955295181315

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/18131_5/

「お月見望遠鏡 ミルムーン」仕様

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/134758/table/204_1_b2fdca2a552e95a134aa4769a0e4e248.jpg?v=202604180151 ]

「PS-149三脚」仕様

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/134758/table/204_2_a5861bffb5dd98df30b24787e460df5d.jpg?v=202604180151 ]