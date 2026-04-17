大人気ホラーゲーム最新シリーズのリリースを記念して、新キャラが初のプライズ化！ 『Poppy Playtime』モンスターのBIGぬいぐるみ＆マスコット

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、人気ホラーゲーム『Poppy Playtime』に登場するキャラクターのぬいぐるみやマスコットを、2026年4月25日(土)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)限定で順次展開します。

■chapter5に登場する新キャラクター『Chum Chompkins』が初プライズ化！

4月25日(土)登場

Poppy Playtime BIGぬいぐるみ5

■ラインアップ(全2種)

・Chum Chompkins

・Ruined Huggy Wuggy

■サイズ

・Chum Chompkins：約60cm

・Ruined Huggy Wuggy：約80cm

インパクト抜群で、ぎゅっと抱きしめることができる大きなぬいぐるみです。Chum Chompkins は初のプライズ化！

4月25日(土)登場

Poppy Playtime MCぬいぐるみ~chapter5~

■ラインアップ(全3種)

・Chum Chompkins

・Huggy Wuggy

・Kissy Missy

■サイズ：約12cm

Chum Chompkins 初のプライズ化！かばんにつけて一緒にお出かけできる、マスコットサイズのぬいぐるみ。

5月30日(土)登場

Poppy Playtime BIGぬいぐるみ “CATNAP&DOGDAY” cartoon ver.

■ラインアップ(全2種)

・CatNap

・DogDay

■サイズ：約60cm

カートゥーンバージョンの『CATNAP』『DOGDAY』を初プライズ化。ペアでお部屋に飾りたい、BIGなぬいぐるみです。

5月30日(土)登場

Poppy Playtime MCぬいぐるみ~SMILING CRITTERS~

■ラインアップ(全8種)

CatNap / DogDay / Bobby Bearhug / PickyPiggy / KickinChicken / Hoppy Hopscotch / Bubba Bubbaphant / CraftyCorn

■サイズ：約10cm

ゲームに登場する姿をそのまま再現。集めたくなるマスコットです。

■取り扱い店舗

・取扱店舗一覧

Poppy Playtime BIGぬいぐるみ5：

https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14923

Poppy Playtime MCぬいぐるみ~chapter5~：

https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14924

※5月30日(土)登場の「Poppy Playtime BIGぬいぐるみ “CATNAP&DOGDAY” cartoon ver.」「Poppy Playtime MCぬいぐるみ~SMILING CRITTERS~」につきましては、随時バンダイナムコアミューズメント ユニット公式ホームページ内「入荷景品・プライズ情報」内でご案内します。

入荷景品・プライズ情報 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/

・ナムコオンラインクレーン：

https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/PoppyPlaytime202604R

◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆

バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。

本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。

▼「ナムクレ」 詳細はこちら

・ナムコオンラインクレーン：

https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/PoppyPlaytime202604R

【Poppy Playtime とは】

2021年10月にSteam版、2022年3月にモバイル版、さらにPlayStation版やNintendo Switch版、Xbox版もリリースしたホラーゲーム。

国内でもYouTubeでのゲーム実況配信をきっかけに子どもからティーンなど若者たちの間で大ブレイク。2026年1月に最新作のチャプター5がリリースされ、話題沸騰中の注目作品です！

企画・販売：インフォレンズ株式会社

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

Poppy Playtime (including stylized version) and Playtime Co. (including stylized version) are trademarks of Mob Entertainment, Inc. The Poppy Playtime images, story elements, characters and related designs (C) 2021-2025 Mob Entertainment, Inc. All rights reserved.

(C)Bandai Namco Experience Inc.