大人気ホラーゲーム最新シリーズのリリースを記念して、新キャラが初のプライズ化！ 『Poppy Playtime』モンスターのBIGぬいぐるみ＆マスコット
株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、人気ホラーゲーム『Poppy Playtime』に登場するキャラクターのぬいぐるみやマスコットを、2026年4月25日(土)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)限定で順次展開します。
■chapter5に登場する新キャラクター『Chum Chompkins』が初プライズ化！
4月25日(土)登場
Poppy Playtime BIGぬいぐるみ5
■ラインアップ(全2種)
・Chum Chompkins
・Ruined Huggy Wuggy
■サイズ
・Chum Chompkins：約60cm
・Ruined Huggy Wuggy：約80cm
インパクト抜群で、ぎゅっと抱きしめることができる大きなぬいぐるみです。Chum Chompkins は初のプライズ化！
4月25日(土)登場
Poppy Playtime MCぬいぐるみ~chapter5~
■ラインアップ(全3種)
・Chum Chompkins
・Huggy Wuggy
・Kissy Missy
■サイズ：約12cm
Chum Chompkins 初のプライズ化！かばんにつけて一緒にお出かけできる、マスコットサイズのぬいぐるみ。
5月30日(土)登場
Poppy Playtime BIGぬいぐるみ “CATNAP&DOGDAY” cartoon ver.
■ラインアップ(全2種)
・CatNap
・DogDay
■サイズ：約60cm
カートゥーンバージョンの『CATNAP』『DOGDAY』を初プライズ化。ペアでお部屋に飾りたい、BIGなぬいぐるみです。
5月30日(土)登場
Poppy Playtime MCぬいぐるみ~SMILING CRITTERS~
■ラインアップ(全8種)
CatNap / DogDay / Bobby Bearhug / PickyPiggy / KickinChicken / Hoppy Hopscotch / Bubba Bubbaphant / CraftyCorn
■サイズ：約10cm
ゲームに登場する姿をそのまま再現。集めたくなるマスコットです。
■取り扱い店舗
・取扱店舗一覧
Poppy Playtime BIGぬいぐるみ5：
https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14923
Poppy Playtime MCぬいぐるみ~chapter5~：
https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14924
※5月30日(土)登場の「Poppy Playtime BIGぬいぐるみ “CATNAP&DOGDAY” cartoon ver.」「Poppy Playtime MCぬいぐるみ~SMILING CRITTERS~」につきましては、随時バンダイナムコアミューズメント ユニット公式ホームページ内「入荷景品・プライズ情報」内でご案内します。
入荷景品・プライズ情報 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/
・ナムコオンラインクレーン：
https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/PoppyPlaytime202604R
◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆
バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。
本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。
▼「ナムクレ」 詳細はこちら
・ナムコオンラインクレーン：
https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/PoppyPlaytime202604R
【Poppy Playtime とは】
2021年10月にSteam版、2022年3月にモバイル版、さらにPlayStation版やNintendo Switch版、Xbox版もリリースしたホラーゲーム。
国内でもYouTubeでのゲーム実況配信をきっかけに子どもからティーンなど若者たちの間で大ブレイク。2026年1月に最新作のチャプター5がリリースされ、話題沸騰中の注目作品です！
企画・販売：インフォレンズ株式会社
※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。
※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。
Poppy Playtime (including stylized version) and Playtime Co. (including stylized version) are trademarks of Mob Entertainment, Inc. The Poppy Playtime images, story elements, characters and related designs (C) 2021-2025 Mob Entertainment, Inc. All rights reserved.
(C)Bandai Namco Experience Inc.