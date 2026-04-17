大人気ホラーゲーム最新シリーズのリリースを記念して、新キャラが初のプライズ化！ 『Poppy Playtime』モンスターのBIGぬいぐるみ＆マスコット

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株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、人気ホラーゲーム『Poppy Playtime』に登場するキャラクターのぬいぐるみやマスコットを、2026年4月25日(土)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)限定で順次展開します。　




■chapter5に登場する新キャラクター『Chum Chompkins』が初プライズ化！


4月25日(土)登場


Poppy Playtime BIGぬいぐるみ5


■ラインアップ(全2種)


・Chum Chompkins


・Ruined Huggy Wuggy


■サイズ


・Chum Chompkins：約60cm


・Ruined Huggy Wuggy：約80cm


インパクト抜群で、ぎゅっと抱きしめることができる大きなぬいぐるみです。Chum Chompkins は初のプライズ化！







4月25日(土)登場


Poppy Playtime MCぬいぐるみ~chapter5~


■ラインアップ(全3種)


・Chum Chompkins


・Huggy Wuggy


・Kissy Missy


■サイズ：約12cm


Chum Chompkins 初のプライズ化！かばんにつけて一緒にお出かけできる、マスコットサイズのぬいぐるみ。








5月30日(土)登場


Poppy Playtime BIGぬいぐるみ “CATNAP&DOGDAY” cartoon ver.


■ラインアップ(全2種)


・CatNap


・DogDay


■サイズ：約60cm


カートゥーンバージョンの『CATNAP』『DOGDAY』を初プライズ化。ペアでお部屋に飾りたい、BIGなぬいぐるみです。








5月30日(土)登場


Poppy Playtime MCぬいぐるみ~SMILING CRITTERS~


■ラインアップ(全8種)


CatNap / DogDay / Bobby Bearhug / PickyPiggy / KickinChicken / Hoppy Hopscotch / Bubba Bubbaphant / CraftyCorn


■サイズ：約10cm


ゲームに登場する姿をそのまま再現。集めたくなるマスコットです。






■取り扱い店舗


・取扱店舗一覧


Poppy Playtime BIGぬいぐるみ5：


https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14923


Poppy Playtime MCぬいぐるみ~chapter5~：


https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14924



※5月30日(土)登場の「Poppy Playtime BIGぬいぐるみ “CATNAP&DOGDAY” cartoon ver.」「Poppy Playtime MCぬいぐるみ~SMILING CRITTERS~」につきましては、随時バンダイナムコアミューズメント ユニット公式ホームページ内「入荷景品・プライズ情報」内でご案内します。



入荷景品・プライズ情報　https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/



・ナムコオンラインクレーン：


https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/PoppyPlaytime202604R




◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆


バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。


本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。


▼「ナムクレ」 詳細はこちら


・ナムコオンラインクレーン：


https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/PoppyPlaytime202604R



【Poppy Playtime とは】


2021年10月にSteam版、2022年3月にモバイル版、さらにPlayStation版やNintendo Switch版、Xbox版もリリースしたホラーゲーム。


国内でもYouTubeでのゲーム実況配信をきっかけに子どもからティーンなど若者たちの間で大ブレイク。2026年1月に最新作のチャプター5がリリースされ、話題沸騰中の注目作品です！



企画・販売：インフォレンズ株式会社




※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。


※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。


Poppy Playtime (including stylized version) and Playtime Co. (including stylized version) are trademarks of Mob Entertainment, Inc. The Poppy Playtime images, story elements, characters and related designs (C) 2021-2025 Mob Entertainment, Inc. All rights reserved.


(C)Bandai Namco Experience Inc.