「Animelo Summer Live 2026 -Messenger-」dアニメストア会員限定先行抽選予約スタート！！

株式会社ドコモ・アニメストア

国内最大級（※1）7,200作品以上のアニメが見放題（※2）の「dアニメストア」（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）では、2026年7月10日(金)～12日(日)に開催される世界最大級のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live (アニサマ)」のチケットの一般発売に先駆け、dアニメストア会員限定でチケットの先行抽選予約応募受付用シリアルのプレゼントキャンペーンを実施します！

※1 自社調べ。2025年12月15日に国内定額動画配信サービスが配信していたアニメ、2.5次元・舞台、声優・音楽コンテンツの作品数を調査員がカウント。 各社の定額制動画サービスにおける作品数のカウントにあたって、TVシリーズ1シーズンごとにカウント。

※2 2026年4月17日時点、一部個別課金あり

【キャンペーン概要】

▼応募受付期間：2026年4月17日(金)正午12:00～5月6日(水・祝)23:59

▼応募受付URL：https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00000702

▼応募方法：

１.応募受付ページにて、dアニメストア会員限定の先行抽選申込用シリアルナンバーを取得

２.受付用の外部サイト（チケットぴあのWEBサービス「Cloak」）に遷移し、１.で取得したシリアルナンバーを入力して申し込む

※その他、注意事項などは応募受付ページに記載の内容をご確認ください



◎「Animelo Summer Live 2026 -Messenger-」公式HP：https://anisama.tv/2026/(https://anisama.tv/2026/)

歴代アニサマ映像もdアニメストアなら見放題で配信中！

dアニメストアでは、「Animelo Summer Live 2006 -OUTRIDE-」から、「Animelo Summer Live 2024 -Stargazer-」までを見放題で配信中！イベントの開催まで、歴代のアニサマを存分にお楽しみください！

◆ご利用料金：月額660円(税込)

※アプリから入会いただく場合は月額760円（税込）です。

※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの１か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。

【初回は初月無料】

※アプリから入会いただく場合は入会日から14日間無料となります。

キャンペーン期間中（2014年11月8日～）に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。

本サービスの詳細についてはドコモのHPをご確認ください。

【NTTドコモ→スマートライフ→エンターテインメント→dアニメストア】