世界規模で競技人口急増中の注目スポーツ「ピックルボール」日本人初のMLP選手を始めとした3名のプロピックルボール選手とスポンサー契約を締結！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、世界的に競技人口が増え続けている注目のスポーツ「ピックルボール」で活躍中のプロピックルボール選手、「船水雄太」「中田あおい」「吉田祐太」の3名と、2026年度スポンサー契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、日々多数のライバー（ライブ配信者）が多岐にわたるジャンルでライブ配信を行っており、ライバーとリスナー（ライブ配信視聴者）の間やライバー同士、リスナー同士でのコミュニティが形成されています。コミュニティは共通の趣味や興味関心事を軸に形成されることが多く、「17LIVE」としても、昨今では「野球」や「ゴルフ」、そして「ピックルボール」など、多くの方が関わりを持つ人気スポーツ軸でのコミュニティ形成を促し、また普及促進に貢献できる施策を企画し、実施しております。

「ピックルボール」は、テニス、バドミントン、卓球の要素を組み合わせ、老若男女が楽しめるラケットスポーツとして、本場アメリカでは2023年時点で約4,860万人がプレーし、日本でも2026年時点で推定5万人に到達するなど、近年世界で急速に普及しており、このたび「17LIVE」では、日本人初のMLP選手として米国を拠点に活動中の船水雄太選手をはじめとした3名のプロピックルボール選手と2026年度のスポンサー契約を締結し、3選手のサポートや、本件を通じて「ピックルボール」の普及促進にも努めてまいります。

また、今回当社とスポンサー契約を締結した3名には、「17LIVE」で個人アカウントを開設いただき、競技をしている様子や練習風景、オフの様子など普段はなかなか見ることができない姿を不定期のライブ配信でお届けいただく予定です。

■スポンサー契約選手プロフィール・アカウント

＜船水 雄太（ふねみず・ゆうた）選手＞

「17LIVE」アカウント：yutafunemizu（https://17.live/ja/profile/r/29610981）

＜略歴＞

・1993年生まれ、32歳。青森県出身。

・5歳から家族の影響でソフトテニスを始める。

・2009年：東北高校に入学し、インターハイ団体・個人優勝の2冠を達成。

・2012年：早稲田大学に入学。全日本大学対抗ソフトテニス選手権で4連覇、団体・ダブルス・シングルスの全タイトルを獲得。

・2015年：大学4年生で世界選手権メンバーに選出され、国別対抗戦で世界一を経験。

・2016年：NTT西日本に加入。ソフトテニス日本リーグ10連覇を達成し、全日本社会人選手権、国体、国際大会など第一線で活躍。

・2020年4月：プロソフトテニスプレイヤーとして活動開始。

・2024年1月：単身で渡米。ピックルボールプレイヤーとして活動開始。

・2025年2月：「United Pickleball Association (UPA)」と専属契約を締結。

・2025年3月：米国プロピックルボールリーグ「MLP（Major League Pickleball）」の「マイアミ・ピックルボール・クラブ」に日本人初の選手としてドラフト選出。レギュラーとしてクラブのプレーオフ進出に貢献。

・2026年：同クラブの主力選手として再契約。

＜戦績＞

・2026年2月：PPAツアー「Cape Coral Open」男子ダブルスにて、元世界ランク1位のコリン・ジョーンズ選手を破り、日本人最高成績となる5位を達成。

・2025年8月：PPAツアー「ラスベガス大会」男子ダブルス5位

・MLP2025ではプレーオフ進出でTOP10入り

＜中田 あおい（なかた・あおい）選手＞

「17LIVE」アカウント：あおいpickleball（https://17.live/ja/profile/r/29473673）

＜略歴＞

・愛知県出身。愛知大学卒業後、広告代理店・HR関連企業を経て、現在はAIベンチャーにて営業責任者を務める。

・学生時代からソフトテニスに親しみ、2022年に知人の勧めをきっかけにピックルボールを開始。

・2023年から3年連続で日本代表に選出され、国内の大会で実績を残す。

・現在は選手活動と並行し、「TOKYOあだちピックルズ」での定期レッスンや全国各地でのレッスン・イベントを通じてピックルボールの普及活動にも積極的に取り組む。

またこれまでの営業経験を活かし、株式会社ピックルボールワンでの法人営業にも携わるなど、本職と合わせて4足の草鞋で競技を続けている。

＜戦績＞

・2026年1月：UTR Pickleball Japan Tour 女子ダブルス優勝

・2025年8月：日本初企業対抗団体リーグ PB .LEAGUE にて「三井不動産Colorful Works」にドラフト、準優勝

・2025年8月：第1回 PJF BURGER KING(R) CUPプロリーグ準優勝

＜吉田 祐太（よしだ・ゆうた）選手＞

「17LIVE」アカウント：ゆーたpickleball（https://17.live/ja/profile/r/29484530）

＜略歴＞

・1996年5月生まれ。東京都出身。

・幼少期からラケットスポーツに親しみ、ソフトテニスでは国体メンバーに選出。

・クロスミントンでは世界ランキング1位を獲得し、国内外で活躍。

・その後ピック ルボールへ挑戦し、国内大会複数優勝、年間特別選手賞受賞、2025年賞金王など数多くの実績を残す。

・現在は選手活動と並行し、各地でのレッスンやイベント、テレビ出演を通じてピックルボールの普及活動にも積極的に取り組む。

＜戦績＞

・トッププロ育成プロジェクト「Pickleball X」第1,2期選抜メンバー

・2026年3月：UTR Pickleball Japan Tour 2026 ミックスダブルス優勝

・2026年2月：JPA TOP TOUR プロ男子ダブルス優勝、プロミックスダブルス準優勝

・2025年9月：Pickleball X Championship 男子総合優勝

・2025年8月：第1回 PJF BURGER KING(R) CUPプロリーグ 団体戦優勝

締結時の様子

（写真左から、AAS Management社「荻原雅斗」氏、船水雄太選手、17LIVE株式会社 Japan Country Manager 浅見周平、吉田 祐太選手、中田 あおい選手）

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※ アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

公式HP： https://jp.17.live/

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