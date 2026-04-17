Switch 2 ／Switchのゲームサウンドがたっぷり聞けるサントラCDが付録！ 任天堂専門誌ニンテンドードリーム6月号発売

株式会社徳間書店

4月21日発売の6月号は、ゲームミュージックをとことん楽しめるCDが付録！

Nintendo Switch 2 ／Switchのゲーム13タイトル33曲を収録。合計約73分の大ボリュームです！

本誌では最新作『ヨッシーとフカシギの図鑑』が巻頭特集。自分だけの世界が作れる『トモダチコレクション わくわく生活』『ぽこ あ ポケモン』『あつまれ どうぶつの森』もガッツリ特集しています。

劇場映画最新作「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」を見に行く前の予習になる特集もお見逃しなく～！

《特別付録》

Nintendo DREAM MUSIC ALBUM 2026

大ボリュームの収録タイトル13、全33曲、約73分！

【収録タイトル】

イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード

オバケイドロ２

OFF

シニガミ姫と異書館ノ怪物

ゼンシンマシンガール

SONOKUNI

たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！

G-MODEアーカイブス＋ 探偵・癸生川凌介事件譚 コレクション

ピクロスS CAPCOM CLASSICS edition

ピクロスS SNK CLASSICS & NEOGEO edition

FZ: Formation Z

プラグマタ

【ボーナストラック】OMORI

※電子版に付録は付属しません

ー特集・企画ー

●付録CD連動特集 とことん楽しむゲームミュージック

収録した13タイトルを1ページずつ紹介します。

全33曲すべてに作曲者・開発スタッフによるコメントを掲載。その部分を切り取ることでCDのブックレットが出来上がる趣向もあります！

●巻頭特集 ヨッシーとフカシギの図鑑

ヨッシーが未知の生き物を調査するって、どういうこと？ ふかしぎな図鑑の世界をご案内します。

見つけた生き物を背中に乗せたり、ぺろーんと食べてみたり（!?）。ヨッシーの調査もだいぶフカシギっぽい？

●ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー

いよいよ公開！ 映画館へ行く準備はOK？

映画の見どころやキャラクターについてまとめています。特別な装飾で楽しめる劇場「スーパーマリオシアター」情報、それに、劇場でスマホを使った楽しみ方も解説します。

●トモダチコレクション わくわく生活

全力で楽しみ尽くす！ 実際にプレイしたようすをお伝えしながらゲーム内容を詳しく解説。さらに楽しく遊ぶ方法を伝授します。ウワサの「きりしま先輩」を作成する手順も紹介しています。

●Pokemon Champions

ポケモンバトルがもっと身近に、日常になる新作をがっちり紹介。プロデューサーにこれからの展開などをちょっとだけ聞いた一問一答も掲載しています。

●ぽこ あ ポケモン ホントの初心者に送る街作りガイド

これからゲームを遊ぶ人にも、そして今遊んでいる人にも役立つ、街作りのテクニックをご紹介。

●あつまれ どうぶつの森 島づくりフェスタ

読者さんたちは、どんな工夫をしているの？ 投稿作品の中からさまざまなアイデアとテクニックを紹介します。あなたの島作りもぜひ投稿してください！

●発売直前SP企画 『プラグマタ』の世界へようこそ

カプコンの完全新作。大きな人間と小さなアンドロイドがコンビで戦うSFアクションアドベンチャーを徹底解剖。開発チームからのコメントもたくさん掲載します。

●UFO 50

往年のゲーム機「LXゲームシステム」を知っていますか？ 知らないですよね。そんなものは存在しないのですから。そんな架空のゲーム機で発売された1980年代のゲーム50本を集めた、というコンセプトのゲームです。カジュアルなゲームだけじゃない本格的なものも多い…！ 当時、開発者と交流があった（という設定の）攻略本ライターさんにお話をうかがいました。

ー新作ー

●カルドセプト ビギンズ

●シュレディンガーズ・コール

●ドラゴンクエストX 時空の迷い子たち オンライン

ほか

ニンテンドードリーム（ニンドリ）は、任天堂専門ゲーム雑誌です。Nintendo Switchのゲーム情報を中心に、インタビューなどでより楽しむ企画をお届けします。

毎月21日ごろ発売。全国の書店、書籍・ゲーム取り扱いのある量販店や大型スーパー、アニメショップ、ネット通販などでお求めください。

電子版も販売、配信中です。

概要

Nintendo DREAM（ニンテンドードリーム） 2026年5月号

2026年4月21日発売

特別定価：1360円（10%税込）

発行：アンビット

発売：徳間書店

雑誌コード：07113‐06

https://www.ndw.jp/nd2606-385/

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