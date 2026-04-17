株式会社mov、RubyKaigi 2026にDrinkupスポンサーとして協賛

株式会社mov

インバウンド領域で複数事業を展開する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、2026年4月22日（水）から24日（金）に北海道函館市で開催される「RubyKaigi 2026」に、Drinkupスポンサーとして協賛・ブース出展することをお知らせいたします。

あわせて、最終日となる4月24日（金）に函館市内の2箇所にて、Rubyistが集い語り合えるmov主催のDrinkupイベントを開催いたします。

協賛の背景

インバウンド領域で複数事業を展開するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」の運営やインバウンド専業のコンサルティングを提供するインバウンド支援事業と、店舗支援事業の領域を中心に事業を展開しています。

店舗支援事業では、店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営しており、この開発にプログラミング言語「Ruby」を採用しております。誠実なコンサルティングとRubyを基盤とした高品質なプロダクト開発により、movは着実な成長を遂げてきました。



今回のRubyKaigi 2026へのDrinkupスポンサーは、Rubyによる開発の恩恵をRubyコミュニティへ還元したいという想いのもと決定いたしました。世界中のRubyistが集う場で、DrinkupスポンサーとしてRubyKaigi 2026を盛り上げられるよう貢献してまいります。

「RubyKaigi 2026」での取り組み

当日のブース出展では、mov所属のエンジニアがRuby製レトロゲームエンジンReightで制作したオリジナルゲーム「カイバードゲーム」をご用意しています。ランキング上位の方には豪華賞品もございますので、ぜひお立ち寄りください。



さらに、RubyKaigi 2026の最終日となる4月24日（金）に、函館市内の2箇所の会場にてDrinkupイベントを開催します。Rubyistはお好みの会場を選んで参加することが可能で、函館の海の幸を囲みながら、カジュアルに交流できる場を提供します。参加お申し込みは先着順となりますので、下記イベント詳細をご確認ください。

mov主催 Drinkupイベント詳細

会場RED：本格海鮮居酒屋 地元家 函館本店

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24246/table/1217_1_147fab6769bbeaf0beb736f7a4b5ac01.jpg?v=202604180151 ]

会場Green：函館海鮮居酒屋 魚まさ 五稜郭総本店

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24246/table/1217_2_767e94c7f7b0f44e5b8c2181804cff51.jpg?v=202604180151 ]

RubyKaigi 2026とは

RubyKaigiは、プログラミング言語Rubyに関する世界最大級の国際カンファレンスです。世界中のRuby開発者が一堂に会し、Rubyの最新技術や処理系の開発に関する議論が行われます。本年は北海道函館市にて開催されます。

名称：RubyKaigi 2026

日程：2026年4月22日（水）～4月24日（金）

会場：函館市民会館、函館アリーナ

公式サイト：https://rubykaigi.org/2026/

採用について

現在、全職種、積極的にメンバーを募集しています。最新の採用情報は下記のサイトをご確認ください。

採用情報はこちら(https://recruit.mov.am?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=rubykaigi2026)

会社概要

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=rubykaigi2026)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=rubykaigi2026)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=rubykaigi2026)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日ラボ ソリューションストア(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=rubykaigi2026)」の運営

■ このリリースに関するお問い合わせ

pr@mov.am