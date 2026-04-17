【4/15より】最大1,000万円「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業」の情報が公表されましたのでご案内いたします。

https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/04/2026041508

中小企業が創意工夫を生かして行う取組全般について、最大1,000万円を補助します！

ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

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■業務改善コース

対象者：以下のいずれかに該当する都内中小企業等

・直近の決算期において、営業利益が前期と比較して減少している企業等

・直近の決算期において、損失を計上している企業等

助成限度額：600万円

助成率：3分の2以内

対象経費：既存事業を深化・発展させる経営改善計画を作成した中小企業を対象に、その経営改善計画に基づいて実施する取組に係る経費

対象期間：交付決定から1年間

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■賃上げ重点コース

対象者：上記要件を満たし、賃金引上げ計画を策定する都内中小企業等

助成限度額：600万円

助成率：4分の3以内（小規模企業は5分の4以内）

※賃金引上げ計画を達成できなかった場合、助成率は3分の2以内

対象経費：既存事業を深化・発展させる経営改善計画を作成した中小企業を対象に、その経営改善計画に基づいて実施する取組に係る経費

対象期間：交付決定から1年間

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■新市場・新分野進出コース

対象者：以下のいずれかに該当する都内中小企業等

・直近の決算期において、営業利益が前期と比較して減少している企業等

・直近の決算期において、損失を計上している企業等

助成限度額：1,000万円

助成率：3分の2以内

※賃金引上げ計画を策定した場合は4分の3以内（小規模企業は5分の4以内）

対象経費：新市場・新分野に進出する経営改善計画を作成した中小企業を対象に、その経営改善計画に基づいて実施する取組に係る経費

対象期間：交付決定から1年間

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ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

☆お問合せはこちら

認定経営革新等支援機関

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com