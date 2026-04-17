株式会社Canvas

株式会社Canvas（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小黒 聡、以下「当社」）は、提供するAIチャットマーケティングソリューション「Revive（リバイブ）」において、ユーザーのブラウザ挙動をAIが解析し、UXを阻害せずに離脱の予兆を検知する新機能をリリースいたしました。 本機能は、Googleが2026年4月に発表した「戻るボタンのハイジャック（Back-button Hijacking）」規制にいち早く対応。広告主様のブランド価値を毀損せず、かつ代理店様が安心してクライアントへ推奨できる「持続可能な離脱防止ソリューション」を提供します。

■ 広告主・広告代理店が直面する「離脱防止ツールの新リスク」

これまで多くの離脱防止手法として採用されてきた「ブラウザの戻る操作の制御」や「過度なポップアップ」は、ユーザーに不快感を与えるだけでなく、Googleの最新スパムポリシーにより「検索順位の低下（SEOリスク）」を招く深刻な脅威へと変化しました。

広告主様にとっては「せっかく集客したユーザーのブランド体験悪化」、代理店様にとっては「提案したツールが原因でクライアントサイトの評価を下げるリスク」が課題となっています。

■ 広告主・広告代理店のメリットを最大化する「Revive AI」の3つの提供価値

1. 【ブランド・SEO保護】ユーザーの意思を尊重する接客

Revive AIは、ブラウザの「戻る」ボタンの挙動を操作（ハイジャック）しません。HistoryAPIの操作やpopstateイベントへの介入を行わず、マウス軌跡・スクロール速度・滞在時間・クリックパターン等のブラウザ上の行動シグナルを多変量でAIが解析し、ユーザーが離脱しようとする意図を先読みして自然なタイミングでコミュニケーションを開始します。これにより、Googleからのペナルティを回避し、広告主様のWeb資産の安全性を保証します。

2. 【CVRの質的向上】AIによる「不安解消型」アプローチ

単に割引クーポンを出すような強引な引き止めではなく、ユーザーの閲覧状況に合わせて「今、何に迷っているのか」を推論。適切なタイミングで不安・疑問を解消するコンテンツを提示します。結果として、獲得効率（CPA）の改善だけでなく、納得感の高い良質なコンバージョン（LTV向上）に寄与します。※1

3. 完全成果報酬＆フル運用サポート

当社専門チームが最新規約に準拠したシナリオ設計からクリエイティブ制作まで全てを代行します。初期費用0円・完全成果報酬型のため、広告主様のリスクを最小限に抑えながら、確実な成果改善案としてご提案いただけます。

※1 コンテンツの最適化には一定量のデータ蓄積が必要となります。

■ Googleの「悪意のある行為」に関する新ポリシーへの対応について

2026年4月13日（米国時間）、Googleは「戻るボタンのハイジャック」をスパムポリシーにおける「悪意のある行為」として明文化(https://developers.google.com/search/blog/2026/04/back-button-hijacking)しました。2026年6月15日より、ユーザーの意図したナビゲーションを妨害するサイトは、Search Consoleでの手動対策（ペナルティ）や、検索ランキングの自動降格の対象となります。

Googleの「戻るボタンのハイジャック」規制は、ユーザーが意図したページ遷移を妨げる行為を厳格に禁じています。Reviveの新機能は、この「ユーザーの意図を尊重する」という設計思想に基づき開発されており、サイトの健全性を維持しながら広告投資対効果を最大化することが可能です。

■ 先着30社限定「サイト健全化・診断キャンペーン」

現在、当社ツールが未導入の広告主様を対象に、現在の接客手法がGoogleの最新ポリシーに抵触していないか、およびAIによる改善ポテンシャルを診断する「セーフティ診断＆導入初月無料キャンペーン」を実施いたします。詳細は担当までお問い合わせいただけますと幸いです。

■ 既存クライアント様への「セーフティ・アップデート」

「Revive」では、この規制をいち早く捉え、サードパーティ製スクリプトが原因で発生し得るリスクを排除するため、4月末までに全ての提供タグから該当箇所の削除・置換を完了いたします。広告主様・代理店様は、自社でのコード修正や再設置の手間なく、最新の検索エンジンガイドラインに適合した状態で運用を継続いただけます。

■ 株式会社Canvasについて

「すべての挑戦者が報われる社会を創る」をパーパスに掲げ、400社以上の運用実績を持つマーケティングエンパワーメント集団として、AIチャットマーケティングソリューション「Revive」を提供しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Canvas 担当：関・花見

Email: biz@canvas-inc.co

URL: https://canvas-inc.co/